Chàng trai 22 tuổi muốn cưới bạn thân 42 tuổi của mẹ, sính lễ nhà gái thách cưới càng sốc

Tình yêu chân thành bắt nguồn từ rung động nội tâm, khi hai người bị cuốn hút bởi nhau và sẵn sàng vượt qua mọi rào cản. Trước tình yêu đích thực, tuổi tác chưa bao giờ là yếu tố quyết định, dù khoảng cách có lớn đến đâu. Tuy nhiên, những mối quan hệ chênh lệch tuổi thường khó được xã hội và gia đình chấp nhận.

Gần đây, một chàng trai 22 tuổi ở Trung Quốc kiên quyết đòi cưới người bạn thân 42 tuổi của mẹ mình. Trước áp lực tinh thần nặng nề, người mẹ cuối cùng đành bất lực nhượng bộ và thở dài nói: “Coi như thân càng thêm thân, phù sa không chảy ruộng ngoài”.

Người phụ nữ kể rằng khi biết con trai yêu bạn thân của mình, cô chỉ cho rằng đó là sự bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ. Vì thế, cô trách mắng qua loa vài câu rồi cho qua, nghĩ rằng hai người sẽ sớm chia tay.

Không ngờ rằng hai người đã yêu nhau hơn nửa năm. Đến một ngày, con trai đột ngột làm ầm lên, nhất quyết đòi kết hôn ngay, gấp gáp đến mức không chờ nổi thêm một ngày. Lúc này, người mẹ mới thực sự hoảng loạn.

Cô cho biết, người bạn thân ấy đã ly hôn và còn có một cậu con trai 22 tuổi. Khoảng cách 20 tuổi hiến bà không thể chấp nhận. Bà kiên quyết phản đối và nói thẳng: “Cô ấy đủ tuổi làm mẹ con rồi, tại sao con nhất định phải chọn cô ấy?”

Chàng trai dù gương mặt còn non nớt nhưng tính tình lại vô cùng cứng đầu. Anh đáp: “Con thích thì đã sao? Chỉ hơn con vài tuổi thôi, có vấn đề gì chứ?”

Quá tức giận, người mẹ tìm cách nói chuyện với bạn thân nhưng bị từ chối. Người bạn ấy không nghe điện thoại, thậm chí còn đưa ra hàng loạt điều kiện cưới hỏi như phải có nhà đã trả hết tiền, sính lễ 300.000 tệ (hơn 1,1 tỷ đồng), thêm vàng cưới và một viên kim cương.

Nghe xong, người mẹ choáng váng và lập tức từ chối. Không phải vì tiền bạc, mà vì bà tin rằng hai người vốn không phù hợp, khó có thể cùng nhau sống một cuộc đời bình yên.

Dù vậy, con trai vẫn kiên quyết đòi cưới. Bất lực, bà lên mạng trút nỗi bức xúc: “Con trai tôi bất chấp tất cả để cưới bạn thân của tôi, còn đưa ra hàng loạt yêu cầu, tôi đều từ chối hết!”

Vài ngày sau, thái độ của con trai bất ngờ thay đổi. Anh tuyên bố: “Mẹ à, con đổi ý rồi. Con không cần mẹ lo sửa nhà hay sính lễ nữa. Tất cả bạn gái con đều tự lo được. Cả đời này, ngoài cô ấy ra, con sẽ không cưới ai khác”.

Anh còn yêu cầu mẹ đừng can thiệp vào chuyện riêng của mình nữa, khiến người mẹ suy sụp hoàn toàn. Bà lo sợ con trai đang lao vào một con đường đầy rủi ro vì người phụ nữ ấy đã lớn tuổi, có con riêng, liệu còn khả năng sinh con hay không?

Cuối cùng, bà vẫn phải nhượng bộ. Hai bên mỗi người lùi một bước, bà đồng ý cho con trai làm lễ đính hôn trước. Ngay lập tức, con trai đưa ra yêu cầu rằng lễ đính hôn phải đầy đủ nghi thức, sính lễ và hình thức đều không thể thiếu. Người mẹ nghiến răng chấp nhận.

Bà chưa từng nghĩ rằng con trai mình lại vướng vào mối quan hệ với chính bạn thân của mình. Dù vậy, hai gia đình vốn hiểu rõ nhau, bà tự an ủi: “Cũng coi như phù sa không chảy ruộng ngoài. Mọi người thấy như vậy có ổn không?”

Sau khi đoạn video được lan truyền, dư luận lập tức bùng nổ. Nhiều người kịch liệt phản đối, cho rằng chàng trai còn quá trẻ, chênh lệch 20 tuổi là điều đáng lo ngại và sớm muộn cũng sẽ hối hận.

Cũng có người chỉ trích người bạn thân, cho rằng cô ta không đứng đắn khi yêu một chàng trai trẻ lại là con của bạn thân mình. Ngược lại, một số ý kiến lại ủng hộ, cho rằng từ bạn thân trở thành con dâu, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu có thể sẽ dễ hòa hợp hơn.

Thậm chí có người còn đùa rằng nên “đổi hôn” cho công bằng. Nhưng suy cho cùng, tình cảm không thể cưỡng ép, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, hợp thì ở, tan thì buông.

Một số người cho rằng, phụ nữ lớn tuổi hơn thường mang lại sự ổn định cho hôn nhân. Khi khoảng cách tuổi tác quá lớn, đôi khi cả hai đều đang tìm kiếm sự an ủi và điểm tựa tinh thần.

Với chàng trai trẻ, anh tìm thấy cảm giác an toàn và được che chở từ người phụ nữ ấy, nên việc nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Đây không hẳn là sai lầm, người mẹ cũng không cần quá hoảng loạn.

Nếu thật sự lo cho tương lai của con, cô nên thẳng thắn nói cho con biết thực tế cuộc sống, giúp con chuẩn bị tâm lý trước những khó khăn có thể xảy ra, để sau này biết cách đối mặt và lựa chọn.

Vị đắng của tình yêu, chỉ khi tự mình trải qua mới thấu hiểu. Chỉ sau khi nếm đủ đau khổ, con người mới biết đâu là người phù hợp nhất, và cũng từ đó mà trưởng thành hơn.

Giống như vàng thật không sợ lửa thử. Hãy cho họ cơ hội. Nếu trong vòng 5 năm, hai người vẫn hòa hợp, không mâu thuẫn lớn, tình cảm vẫn như thuở ban đầu, thì mối quan hệ ấy xứng đáng được chúc phúc.

Tóm lại, trước tình yêu chân thành, tuổi tác không phải là yếu tố quyết định. Dù chênh lệch lớn đến đâu, chỉ cần có tình cảm thật lòng, hạnh phúc vẫn hoàn toàn có thể đạt được.