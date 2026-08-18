Tiến sĩ bỏ việc lương 140.000 USD về quê bán ngô

Theo Red Star News, Ning Boyu, 30 tuổi, thông báo đã nghỉ việc ở Huawei - tập đoàn công nghệ và viễn thông lớn của Trung Quốc - từ đầu tháng 8.

Ning gia nhập chương trình "Thiên tài trẻ" của công ty nhằm thu hút các nhà nghiên cứu và kỹ sư xuất sắc năm 2022, từng nhận mức lương một triệu nhân dân tệ mỗi năm (140.000 USD). Chương trình này được triển khai từ năm 2019, với mức lương cao nhất từng đạt 1,82-2,01 triệu nhân dân tệ mỗi năm (khoảng 300.000 USD).

Tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc với điểm trung bình tích lũy 3,93/4, Ning được tuyển thẳng vào chương trình tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Công nghệ chống nhiễu thông tin liên lạc. Anh từng công bố 21 bài nghiên cứu, trong đó 16 bài là tác giả chính, và có thời gian trao đổi tại Đại học Quốc gia Singapore.

Tuy nhiên, Ning không cho rằng mình là "thiên tài". Anh nói thế mạnh trong nghiên cứu là kiên trì đào sâu, thích tìm đến tận gốc và có khả năng đơn giản hóa những vấn đề phức tạp. Ngược lại, anh tự nhận trí nhớ ở mức bình thường, không giỏi xử lý nhiều việc cùng lúc và thường có quá nhiều ý tưởng.

"Tôi muốn làm nhiều thứ nhưng sợ chẳng việc nào làm tốt. Muốn có tất cả cùng lúc là một khuyết điểm lớn của tôi", Ning nói.

Ning Boyu hiện phụ gia đình thu hoạch, bán ngô ở Hồ Nam. Ảnh: Weibo

Chàng trai tiết lộ anh bắt đầu nghĩ đến chuyện rời Huawei từ năm thứ hai làm việc. Ning cho biết anh phụ trách các nghiên cứu đón đầu cho những năm tới, có tính độc lập cao nên công việc dần trở nên đơn điệu, khiến cảm giác thành tựu giảm đi. Trong khi đó, phần lớn đồng nghiệp tập trung vào công việc phát triển và bàn giao sản phẩm rõ ràng, khiến anh cảm thấy khá lạc lõng vì khác biệt.

Qua công việc, Ning nhận thấy nhiều vấn đề mới của ngành chưa được giới học thuật nghiên cứu sâu. Khi trao đổi với giảng viên và sinh viên các trường đại học, anh nhận ra mình thích không khí cùng giới học thuật thảo luận, tìm tòi vấn đề hơn, từ đó nảy sinh ý định trở lại nghiên cứu.

Ning Boyu nói không nuối tiếc khi rời Huawei, thứ mất đi chỉ là "kiếm ít tiền hơn".

Sau khi nghỉ việc, Ning Boyu về quê ở Hồ Nam nghỉ ngơi. Đúng lúc người thân thu hoạch ngô, anh thử bán và kiếm được 10 nhân dân tệ trong ngày đầu tiên. So với mức lương hàng năm từng lên tới hàng triệu nhân dân tệ, thu nhập từ bán ngô của Ning Boyu gần như không đáng kể.

Tuy nhiên, Ning không thấy hụt hẫng mà cho rằng đây là trải nghiệm ý nghĩa và thực tế. Anh ví cuộc đời như hành trình thử sức với nhiều vai trò, trong đó có giai đoạn "đóng vai người nông dân". Chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội, anh cho biết rất vui khi được khách hàng khen "trẻ, giỏi" và đẹp trai.

Dù vậy, bán ngô chỉ là khoảng nghỉ trước khi Ning sang Thụy Điển. Anh đã được nhận học bổng Marie Skłodowska-Curie của Liên minh châu Âu và sẽ tới Viện Công nghệ Hoàng gia Thụy Điển làm nghiên cứu sau tiến sĩ về thông tin vô tuyến.

Ning nói thêm anh vẫn trân trọng thời gian làm việc tại Huawei, cho biết công ty đã cung cấp nguồn lực nghiên cứu, điều kiện kỹ thuật và cơ hội trao đổi với các chuyên gia, giúp anh trưởng thành hơn sau hơn ba năm làm việc. Anh cũng không loại trừ khả năng tiếp tục hợp tác với Huawei trong tương lai.

Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, Ning dự định trở về Trung Quốc. Với anh, rời bỏ công việc có mức lương hàng triệu nhân dân tệ không đồng nghĩa từ bỏ sự nghiệp, mà là lựa chọn con đường mình thực sự muốn theo đuổi.