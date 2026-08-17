Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 17/8 - 23/8: Sửu khả quan, Hợi vận trình nổi bật

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 17/8 - 23/8/2026. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho tuần mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

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Tử vi tuần mới 12 con giáp 17/8 - 23/8: Tuổi Tý

Tử vi tuần mới 12 con giáp 17/8 - 23/8 cho biết, người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của sao Bạch Hổ nên vận trình có thể xuất hiện một vài thay đổi ngoài dự tính. Bạn cần giữ tâm thế bình tĩnh, biết nói "không" đúng lúc và đừng tự nhận quá nhiều trách nhiệm về mình. Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cũng là điều cần thiết để duy trì năng lượng.

Công việc phát sinh thêm nhiều nhiệm vụ nhỏ khiến bạn dễ bị cuốn theo nếu không xác định rõ thứ tự ưu tiên. Khoảng giữa và cuối tuần thích hợp để tập trung hoàn thành những phần việc quan trọng. Khi trao đổi với đồng nghiệp hoặc đối tác, bạn nên lưu lại các thỏa thuận bằng tin nhắn, email hoặc văn bản để hạn chế những hiểu lầm không đáng có.

Tài chính chưa có bước tiến nổi bật nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định. Tuổi Tý nên tránh những lời mời góp vốn, đầu tư trong thời gian ngắn nếu chưa nắm rõ thông tin. Các khoản mua sắm trực tuyến hoặc chi tiền theo cảm hứng cũng cần được tiết chế để ngân sách không bị hao hụt.

Chuyện tình cảm có phần trầm lắng vì cả hai đều bận rộn với công việc riêng. Người độc thân không nên quá nóng lòng tìm kiếm một mối quan hệ mà hãy để mọi thứ phát triển tự nhiên. Với các cặp đôi, một buổi tối cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những chuyện trong ngày sẽ giúp tình cảm thêm gắn bó; tốt nhất đừng khơi lại những chuyện cũ đã từng gây tổn thương.

Sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi trạng thái căng thẳng và thiếu nghỉ ngơi. Một số vấn đề như khó ngủ, ngủ không sâu, chóng mặt hoặc cảm giác nóng trong người có thể xuất hiện. Bạn nên hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ, ăn uống nhẹ nhàng và giảm các món quá cay nóng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp 17/8 - 23/8: Tuổi Sửu

Nhờ được cát tinh Tử Vi nâng đỡ, tuổi Sửu bước vào tuần mới với nhiều tín hiệu khả quan. Đây là lúc bạn có thể nhìn lại những mục tiêu đã đặt ra, điều chỉnh hướng đi và từng bước củng cố vị trí của mình. Chỉ cần duy trì sự bền bỉ, đồng thời biết tận dụng sự giúp đỡ đúng lúc, mọi việc sẽ tiến triển khá thuận lợi.

Công việc có nhiều điểm sáng khi những khách hàng hoặc đối tác từng hợp tác trước đây có khả năng chủ động tìm đến. Bạn không nhất thiết phải thử sức với lĩnh vực hoàn toàn mới mà vẫn có thể đạt kết quả tốt từ những kinh nghiệm sẵn có. Sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cũng giúp bạn tạo được thiện cảm với cấp trên lẫn đồng nghiệp.

Tài lộc duy trì đà tăng trưởng ổn định. Những khoản tiền từng bị trì hoãn có thể được thu hồi, hoặc bạn có thể thanh lý một số tài sản không còn sử dụng để tăng thêm nguồn tiền mặt. Tuy nhiên, nên cân nhắc kỹ trước khi cho những người lâu ngày không liên lạc vay tiền, tránh để chuyện tài chính ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Không khí gia đình khá ấm áp, tình cảm đôi lứa cũng ngày càng bền chặt. Các cặp đôi có thể cùng bàn bạc về kế hoạch tài chính, mua sắm hoặc thay đổi không gian sống. Người độc thân có cơ hội gặp một người chín chắn, ổn định thông qua công việc hoặc sự kết nối từ người thân.

Công việc và thói quen sinh hoạt có thể khiến cơ thể xuất hiện cảm giác đau mỏi vùng lưng hoặc tiêu hóa kém. Bạn nên hạn chế đồ uống lạnh, tránh ăn quá khuya và dành thời gian đi bộ nhẹ nhàng để cơ thể được vận động.

Tử vi tuần mới 12 con giáp 17/8 - 23/8: Tuổi Dần

Sự xuất hiện của hung tinh Đại Hao khiến tuần mới của người tuổi Dần không hoàn toàn dễ dàng. Một số vấn đề có thể xảy ra liên tiếp, buộc bạn phải kiên nhẫn và kiểm soát tốt cảm xúc. Đây không phải lúc để hành động theo sự nóng vội hay thử những khoản đầu tư nhiều rủi ro.

Nơi làm việc có thể xuất hiện áp lực lớn, đặc biệt khi các dự án quan trọng phát sinh bất đồng hoặc vấn đề liên quan đến thủ tục, pháp lý. Đừng cố gắng tự mình giải quyết tất cả. Những người có kinh nghiệm, đặc biệt là đồng nghiệp hoặc cố vấn nữ, có thể đưa ra cho bạn những hướng xử lý hữu ích nếu bạn chủ động lắng nghe.

Tiền bạc có dấu hiệu hao hụt do các khoản ngoài dự kiến liên tục xuất hiện. Tuổi Dần cần đặc biệt cảnh giác trước những cơ hội đầu tư được quảng cáo với mức lợi nhuận quá hấp dẫn. Khi ký hợp đồng hay giấy tờ thương mại, hãy đọc kỹ từng nội dung và điều khoản để tránh những rắc rối về sau.

Tâm trạng thiếu ổn định dễ khiến bạn trở nên nóng nảy trong chuyện tình cảm. Những lời nói quá thẳng hoặc thái độ gay gắt có thể khiến người bên cạnh tổn thương. Khi xảy ra bất đồng, hãy bình tĩnh lắng nghe đối phương thay vì cố chứng minh mình đúng.

Áp lực kéo dài có thể khiến bạn mệt mỏi, đau đầu hoặc khó ngủ. Hãy chủ động giảm bớt lịch trình nếu có thể, dành thời gian nghỉ ngơi, đi đâu đó ngắn ngày hoặc thực hành những hoạt động giúp tinh thần thư giãn.

Tử vi tuần mới 12 con giáp 17/8 - 23/8: Tuổi Mão

Tuần này tuổi Mão chịu ảnh hưởng đồng thời của Tiểu Hao và Thiên Hình nên vận trình đan xen cả thuận lợi lẫn thử thách. Công việc có thể gặp những trở ngại từ bên ngoài khiến bạn dễ lo lắng. Muốn hạn chế thị phi, bạn nên chủ động cập nhật tiến độ và minh bạch trong quá trình làm việc.

Làm việc tập thể có nguy cơ phát sinh bất đồng khi một thành viên thiếu trách nhiệm khiến tiến độ chung bị ảnh hưởng. Với những khâu quan trọng, bạn nên trực tiếp kiểm soát để đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, việc chủ động gặp gỡ, giao lưu với đối tác có thể giúp cải thiện quan hệ và tháo gỡ một số bế tắc trong công việc.

Tài chính tương đối căng khi nhiều khoản chi bất ngờ liên quan đến quần áo, quà cáp hoặc giấy tờ cùng lúc phát sinh. Nếu đang cân nhắc đầu tư bất động sản, bạn càng cần nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Những khác biệt về tiền bạc cũng nên được trao đổi khéo léo để không làm ảnh hưởng đến tình cảm với người thân, bạn bè.

Đường tình duyên có khá nhiều biến động. Người độc thân nên cẩn trọng với những mối quan hệ không rõ ràng, đặc biệt khi đối phương chưa hoàn toàn độc thân. Các cặp đôi có thể rơi vào trạng thái lạnh nhạt vì cả hai đều giữ quan điểm riêng. Nếu bất chợt nhớ đến người cũ, bạn cũng nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định liên lạc lại.

Cơ thể có thể xuất hiện tình trạng mỏi ở vùng lưng và cổ. Do ảnh hưởng của Thiên Hình, bạn cũng cần cẩn thận hơn khi sử dụng vật sắc nhọn hoặc di chuyển ngoài đường để hạn chế những va chạm không đáng có.

Tử vi tuần mới 12 con giáp 17/8 - 23/8: Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bước vào tuần mới dưới tác động của sao Ngũ Quỷ nên dễ gặp những chuyện lặt vặt, thị phi hoặc vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch. Nếu không biết sắp xếp công việc, bạn rất dễ rơi vào tình trạng quá tải. Giữ thái độ mềm mỏng và ưu tiên việc quan trọng sẽ giúp tuần này nhẹ nhàng hơn.

Công việc thường xuyên bị gián đoạn bởi những nhiệm vụ nhỏ khiến bạn mất nhiều thời gian. Trong tuần này, tuổi Thìn nên hạn chế các chuyến đi xa hoặc việc ký kết hợp đồng quan trọng theo hướng Nam. Hãy cố gắng hoàn thành những dự án chính sớm hơn dự kiến để tránh bị động trước các sự cố bất ngờ.

Áp lực chi tiêu tăng lên khi các khoản dành cho gia đình và giao tiếp xã hội cùng lúc phát sinh. Bạn nên xây dựng lại ngân sách, hạn chế mua sắm theo cảm xúc và tiết chế những khoản ăn uống không thực sự cần thiết. Một khoản tiền dự phòng sẽ giúp bạn chủ động hơn nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.

Chuyện tình cảm dễ nảy sinh hiểu lầm do cách giao tiếp thiếu mềm mại. Khi nóng giận, những lời nói thẳng quá mức có thể khiến người yêu bị tổn thương dù bạn không cố ý. Người độc thân nên dành thời gian nâng cao giá trị bản thân thay vì vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới.

Cơ thể dễ bị nóng trong, dẫn đến các vấn đề như nhiệt miệng, đau họng hoặc nổi mụn. Bạn nên ngủ sớm hơn, hạn chế thức khuya và tránh ngồi quá lâu để giảm tình trạng mỏi vai gáy.

Tử vi tuần mới 12 con giáp 17/8 - 23/8: Tuổi Tị

Được cát tinh Thái Âm hỗ trợ, tuổi Tị có một tuần tương đối sáng sủa với nhiều cơ hội mở rộng quan hệ. Khả năng giao tiếp, thương lượng và kết nối của bạn được phát huy mạnh, giúp công việc có thêm nhiều bước tiến đáng kể.

Những chuyến công tác ngắn hoặc các cuộc gặp trực tiếp với khách hàng, đối tác đều có khả năng mang lại kết quả tích cực. Các ý tưởng mới dễ nhận được sự đồng thuận từ cấp trên. Đặc biệt vào khoảng giữa tuần, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ một người nữ có kinh nghiệm hoặc vị trí phù hợp.

Tài lộc khởi sắc nhờ các công việc phụ hoặc nguồn khách hàng cũ giới thiệu thêm cơ hội. Dù thu nhập có phần dư dả hơn, tuổi Tị vẫn nên kiểm soát thói quen mua sắm theo cảm hứng. Dành riêng một khoản tiết kiệm cố định sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng tài chính tốt hơn.

Sức hút cá nhân tăng lên giúp tuổi Tị dễ tạo ấn tượng trong những cuộc gặp gỡ và sự kiện xã hội. Người độc thân chỉ cần chủ động mở lòng sẽ có cơ hội thu hút sự chú ý của một người phù hợp. Các cặp đôi có thể cùng nhau thực hiện một chuyến đi ngắn vào cuối tuần để thay đổi không khí và hâm nóng tình cảm.

Sức khỏe nhìn chung khá ổn định. Tuy nhiên, thời tiết nóng bức có thể khiến bạn dễ mệt hoặc chóng mặt khi ở ngoài trời lâu. Đừng quên uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và bảo vệ cơ thể khi làm việc dưới nắng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 17/8 - 23/8: Tuổi Ngọ

Tuần mới mang đến cho người tuổi Ngọ ảnh hưởng của sao Dịch Mã, báo hiệu nhiều thay đổi về lịch trình, công việc và các mối quan hệ. Bạn có thể phải di chuyển hoặc tiếp xúc với nhiều người hơn thường lệ.

Công việc tuần này phù hợp để bạn củng cố kiến thức, hoàn thiện quy trình và nâng cao năng lực chuyên môn. Những câu chuyện bàn tán nơi công sở có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn nếu vô tình tham gia quá sâu. Thay vì tranh luận về quyền lợi hay đứng về một phía, hãy tập trung hoàn thành tốt phần việc của mình để duy trì sự ổn định và uy tín.

Tài chính chưa thực sự khởi sắc bởi các khoản chi dành cho giao lưu, gặp gỡ và tiệc tùng có xu hướng tăng. Bạn không cần phải chi tiền chỉ vì muốn giữ hình ảnh trước người khác. Việc cắt giảm những cuộc gặp không cần thiết và kiểm soát ngân sách chặt chẽ sẽ giúp tình hình tiền bạc không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Chuyện tình cảm có thêm cơ hội phát triển thông qua những buổi gặp gỡ bạn bè, đặc biệt với người độc thân. Một mối quan hệ mới có thể xuất hiện khá tự nhiên. Với người đã có đôi, gia đình cần được quan tâm nhiều hơn bằng những khoảng thời gian quây quần bên nhau. Đừng để những lời đồn bên ngoài khiến bạn nghi ngờ người thương khi chưa có căn cứ rõ ràng.

Tinh thần dễ bị ảnh hưởng bởi việc suy nghĩ quá nhiều, khiến cơ thể nhanh chóng mệt mỏi. Bạn nên dành thời gian đi bộ, thư giãn hoặc nghỉ ngơi vào buổi tối. Hạn chế làm việc khuya để cơ thể có đủ thời gian phục hồi năng lượng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 17/8 - 23/8: Tuổi Mùi

Sự hỗ trợ của Thái Dương và Thiên Diêu giúp vận trình tuần mới của tuổi Mùi trở nên sáng sủa hơn. Nhiều cơ hội tốt có thể xuất hiện, đặc biệt trong công việc và giao tiếp xã hội. Bạn sở hữu phong thái nhẹ nhàng, khéo léo nên dễ tạo được thiện cảm và nhận về sự hỗ trợ đúng lúc từ những người xung quanh.

Công việc nhìn chung khá thuận lợi, nhất là những nhiệm vụ cần gặp gỡ, trao đổi trực tiếp. Đây cũng là thời điểm thích hợp để đàm phán hợp đồng dài hạn hoặc nối lại các thỏa thuận với khách hàng lớn. Dù đạt được nhiều thành quả, bạn vẫn nên giữ thái độ khiêm nhường để tránh vô tình tạo cảm giác cạnh tranh hoặc khiến người khác ganh tị.

Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Ngoài khoản thu nhập chính, tuổi Mùi còn có thể nhận thêm tiền thưởng hoặc khoản tiền phát sinh từ công việc phụ. Khi có thêm tiền trong tay, hãy ưu tiên tiết kiệm và bảo toàn thành quả thay vì vội vàng đổ vốn vào những kênh đầu tư nhiều biến động.

Vận đào hoa trong tuần khá nổi bật. Người độc thân có thể thu hút sự chú ý nhờ sự duyên dáng và cách cư xử tinh tế. Những người đang yêu có cơ hội cùng nhau giải quyết các khúc mắc cũ, từ đó xây dựng mối quan hệ ổn định hơn. Một chuyến đi ngắn vào cuối tuần cũng là lựa chọn phù hợp để hâm nóng tình cảm.

Thời tiết nóng cùng lịch trình bận rộn có thể khiến cơ thể dễ khô nóng, khó chịu hoặc mất nước. Bạn nên uống đủ nước, hạn chế rượu bia và những món cay nóng, đặc biệt vào buổi tối.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 17/8 - 23/8: Tuổi Thân

Tuần này tuổi Thân chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên khó tránh khỏi một số trở ngại và chuyện phát sinh ngoài dự tính. Đây chưa phải thời điểm thích hợp để mở rộng quá nhanh hay bắt đầu những kế hoạch lớn. Tốt nhất bạn nên hoàn thiện những việc còn dang dở, giữ tâm lý ổn định và tránh để cảm xúc chi phối quyết định.

Trong công việc, tuổi Thân nên hạn chế thay đổi vị trí, nghỉ việc hoặc khởi động dự án mới. Đặc biệt vào thứ 3, bạn cần thận trọng hơn khi đi xa, ký kết giấy tờ hoặc thực hiện những công việc quan trọng. Môi trường công sở nên duy trì sự hòa nhã, ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ quen thuộc và tránh tranh chấp không cần thiết.

Tài chính có nguy cơ hao hụt bởi những khoản chi bất ngờ, từ việc sửa chữa đồ đạc cho đến mua sắm thiếu kiểm soát. Bạn nên bảo toàn số tiền đang có thay vì tìm kiếm lợi nhuận bằng những hình thức đầu tư mạo hiểm. Các vấn đề vay mượn, thế chấp hoặc góp vốn cũng nên tạm thời hạn chế.

Tâm trạng thất thường có thể khiến bạn dễ nóng giận và vô tình làm tổn thương người thân. Những cuộc trò chuyện quan trọng về tình cảm nên được trì hoãn nếu cả hai đang mất bình tĩnh. Cho nhau một khoảng không gian riêng, sau đó cùng nhìn nhận vấn đề với sự bao dung sẽ tốt hơn việc tranh luận đến cùng.

Thể trạng có thể giảm sút do căng thẳng và thiếu nghỉ ngơi. Bạn nên hạn chế các hoạt động thể chất quá mạnh, cẩn thận khi di chuyển và dành thêm thời gian thư giãn để cơ thể lấy lại sức.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 17/8 - 23/8: Tuổi Dậu

Nhờ Bách Việt nâng đỡ, tuổi Dậu bước vào tuần mới với tinh thần nhanh nhạy và nhiều ý tưởng mới. Khả năng ứng biến của bạn được phát huy tốt, đặc biệt khi phải giải quyết những tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, sự thẳng thắn quá mức đôi khi có thể khiến bạn vô tình làm mất lòng người khác, vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi phát ngôn.

Trong công việc, tư duy linh hoạt giúp bạn xử lý nhanh những nhiệm vụ còn tồn đọng và đưa các kế hoạch trở lại đúng hướng. Dù vậy, bạn cần tiết chế cách nhận xét về cấp trên hoặc đồng nghiệp. Một câu nói thiếu cân nhắc cũng có thể gây hiểu lầm và ảnh hưởng không tốt đến con đường phát triển của bạn.

Tài chính tương đối ổn định khi nguồn thu chính vẫn đảm bảo, đồng thời có thêm một khoản nhỏ từ công việc bên ngoài. Tuy nhiên, tâm lý thích mua sắm theo xu hướng có thể khiến ngân sách bị hao hụt. Hãy xác định rõ những gì thực sự cần thiết trước khi xuống tiền.

Đời sống xã hội trở nên nhộn nhịp, tạo điều kiện để người độc thân gặp gỡ nhiều đối tượng mới. Dù vậy, không phải mối quan hệ nào cũng phù hợp nên bạn cần quan sát kỹ trước khi tiến xa. Những người đang yêu nên bớt cố chấp, chủ động nhường nhịn để tránh biến chuyện nhỏ thành tranh cãi lớn.

Việc ngồi lâu, cúi đầu trước máy tính hoặc điện thoại có thể khiến vùng cổ và lưng chịu nhiều áp lực. Hãy thường xuyên đứng dậy vận động, thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ để cơ thể thoải mái hơn.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 17/8 - 23/8: Tuổi Tuất

Sự xuất hiện của Thiên Cẩu khiến tuần mới của tuổi Tuất có phần bận rộn và thiếu ổn định. Lịch trình dày đặc có thể khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, nhưng đây cũng là cơ hội để nhìn lại những điểm còn thiếu sót và điều chỉnh hướng đi. Bình tĩnh trước biến động sẽ giúp bạn biến những khó khăn hiện tại thành kinh nghiệm hữu ích.

Công việc có xu hướng gia tăng, thậm chí bạn phải làm thêm giờ để hoàn thành đúng tiến độ. Những bất đồng với đồng nghiệp hoặc cấp trên cũng có thể xuất hiện. Thay vì tham gia vào tranh chấp nội bộ, bạn nên tập trung xây dựng phương án làm việc rõ ràng và cải thiện hiệu quả của bản thân.

Tài lộc có một vài điểm sáng nhờ những khoản tiền bất ngờ như quà tặng hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó. Tuy nhiên, trước khi thực hiện một quyết định tài chính lớn, bạn cần xem xét lại khả năng thu chi hiện tại. Nếu có người thân hoặc bạn bè hỏi vay tiền, hãy cân nhắc kỹ để không ảnh hưởng đến ngân sách của mình.

Tình yêu đứng trước một giai đoạn chuyển biến đáng chú ý. Những khúc mắc kéo dài có cơ hội được giải quyết nếu bạn chủ động đối thoại và không né tránh vấn đề. Người độc thân cũng trở nên cởi mở hơn, sẵn sàng chủ động làm quen và theo đuổi người mình có cảm tình.

Cường độ làm việc cao dễ khiến bạn mất sức nếu không biết phân bổ thời gian hợp lý. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và chú ý bảo quản tư trang khi đi lại để tránh thất lạc hoặc hư hỏng đồ đạc.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 17/8 - 23/8: Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp có vận trình nổi bật nhất tuần này khi được Thiên Đức và Thiên Nguyệt hỗ trợ. Những trở ngại trước đây dần được tháo gỡ, mở ra nhiều cơ hội để bạn thể hiện năng lực và đạt được kết quả như mong muốn. Đây là lúc thích hợp để mạnh dạn phát huy thế mạnh của bản thân.

Công việc có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt với những nhiệm vụ liên quan đến đàm phán, hợp tác, chăm sóc khách hàng hoặc hoàn thiện dự án. Các kế hoạch từng bị trì hoãn có khả năng được khơi thông trở lại. Thành tích tốt cũng giúp bạn tạo được ấn tượng với cấp trên và có thêm cơ hội phát triển trong tương lai.

Tài chính khởi sắc rõ rệt khi thu nhập chính, tiền thưởng và lợi nhuận từ công việc cùng có dấu hiệu tăng. Nếu muốn đầu tư, bạn có thể cân nhắc những lựa chọn có mức độ an toàn cao. Dù tài vận tốt, vẫn nên giữ nguyên tắc quản lý tiền bạc và tránh chạy theo những cơ hội đầu cơ thiếu chắc chắn.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng. Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp thông qua công việc hoặc các hoạt động giao lưu. Với những cặp đôi đang có khúc mắc, một buổi hẹn hò đơn giản hoặc cùng nhau đi dạo cũng đủ giúp cả hai thoải mái chia sẻ và xóa bỏ khoảng cách.

Năng lượng thể chất nhìn chung rất tốt, tuy nhiên thời tiết nắng nóng vẫn có thể khiến bạn mệt mỏi hoặc mất nước khi hoạt động ngoài trời lâu. Đừng quên uống đủ nước và chủ động che chắn, tránh để cơ thể tiếp xúc với nắng gắt trong thời gian dài.