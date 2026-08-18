Khánh (Long Vũ) từ chối cơ hội tỏ tình với Phương (Lưu Ly)

Trong tập 5 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, khoảnh khắc ngọt ngào giữa Khánh (Long Vũ) và Phương (Lưu Ly) đã diễn ra khi Khánh tặng Phương mô hình nhà gỗ nhỏ xinh. Chi tiết Khánh nhớ rõ từng nguyện vọng nhỏ nhất của người lớn, từ cái giếng trời cho đến phòng đọc sách, đã khắc họa một nhân vật nam chính vừa lém lỉnh, đáng yêu nhưng lại vô cùng ấm áp và tinh tế.

Khánh tặng Phương mô hình ngôi nhà mơ ước của gia đình Phương. Ảnh VTV

Trong khi đó, lo sợ những hiểu lầm sẽ làm ảnh hưởng tình cảm giữa hai gia đình và danh dự của cá nhân mình, Phương đã chủ động nói với cô Liên về sự thật màn kịch bị điểm kém thực chất là do Khánh tự dựng lên để cô Liên đồng ý thuê Phương làm gia sư. Câu trả lời của cô Liên lại khiến Phương xúc động.

Mẹ của Khánh đã biết tất cả những trò của con trai ngay từ đầu, nhưng cô vẫn lựa chọn "sập bẫy" một cách tự nguyện. Cô chấp nhận đóng kịch vì hiểu rằng gia đình Phương đang trong giai đoạn kiệt quệ về tài chính và đây là cách văn minh nhất để trao đi sự giúp đỡ mà không làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác.

Bà Liên biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn coi đó là cách để giúp đỡ gia đình bạn học của con. Ảnh VTV

Trong bữa cơm khao mừng thi học kỳ I xong tại nhà Khánh với sự có mặt của Phương - người có công lớn giúp Khánh tiến bộ. Sau bữa ăn, mẹ Khánh còn chuẩn bị đồ ăn cho Phương mang vào viện cho bố và chị gái.

Trước khi Phương ra về, mẹ Khánh kiên quyết trao khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho Phương kèm câu khẳng định mát lòng: "Liều thuốc tinh thần là liều thuốc quý giá nhất con ạ".

Phương tới nhà Khánh ăn liên hoan mừng Khánh tiến bộ về học tập. Ảnh VTV

Phương ngày càng thích Khánh hơn, khi cảm nhận được tình cảm chân thành mà Khánh và gia đình cậu bạn dành cho mình cũng như dành cho gia đình mình lúc khó khăn. Phương mơ thấy Khánh vừa đàn vừa hát tặng mình, rồi hai đứa suýt trao nhau nụ hôn đầu thì Phương bị chị gái gọi dậy.

Phương nằm mơ thấy mình và Khánh trong một khoảnh khắc thật lãng mạn. Ảnh VTV

Phương ban đầu từ chối tham gia cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" xuất phát từ sự nhút nhát và gánh nặng lo toan cho gia đình. Tuy nhiên, bằng sự bao dung và trải nghiệm của một người đi trước, ông Lân - bố của Phương đã tháo gỡ nút thắt trong lòng con: "Đời học trò chỉ có một lần thôi, sau này muốn lấy lại cũng không được nữa đâu... Bố muốn được nhìn thấy con tỏa sáng trên sân khấu".

Lời nhắn nhủ ấy không chỉ là sự cổ vũ giúp Phương vượt qua rào cản để tự tin, mà còn là minh chứng cho tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ, luôn muốn con sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình thay vì phải gánh vác những lo toan quá sức.

Phương nhận được sự động viên rất lớn từ bố. Ảnh VTV

Phương và Khánh tổng duyệt cho một trích đoạn trong vở kịch Romeo và Juliet. Tưởng chừng Khánh sẽ dùng lời thoại của nhân vật để thay lời tỏ tình Phương, nhưng đến khi cả hai sắp trao nhau nụ hôn thì Khánh dừng lại. Cậu bất ngờ giới thiệu Tùng (Hà Thành) là người thay thế đóng vai Romeo.

Tất nhiên, Phương không vui với kế hoạch này của Khánh, bởi người trong lòng cô nàng chính là Khánh, chứ không phải ai khác. Ấy vậy mà, Khánh lại hiểu lầm, tưởng rằng Phương thích Tùng nên mới cố ý sắp đặt tình huống bất ngờ này. Phương sau ít giây "đứng hình vì sốc" đã nhanh chóng xin lỗi Tùng để rời khỏi sân khấu tổng duyệt.