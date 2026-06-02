Cuộc sống của rich kid được ví như 'Paris Hilton Hàn Quốc'

Giữa tháng 5, Yoo Hee-ra gây chú ý khi xuất hiện tại show thời trang Kill It: Style Creator War của tvN với chiếc vali chứa túi xách, áo khoác và trang phục cao cấp trị giá hơn 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng) . Khi phải đổi vali cho đối thủ, cô tiếc nuối cho biết trong vali của mình có chiếc chân váy duy nhất trên thế giới và đã chờ 8 tháng mới nhận được.

Sự xuất hiện tại Kill It đưa tên Yoo Hee-ra trở lại truyền thông Hàn Quốc sau hai năm cô nổi tiếng từ chương trình thực tế Super Rich in Korea của Netflix.

Yoo, còn dùng tên Aren Yoo, sinh năm 1999, được truyền thông quốc tế gọi là "Paris Hilton của Hàn Quốc" bởi hình ảnh gắn với thời trang xa xỉ, những món đồ hiếm và các sự kiện dành cho khách hàng cao cấp.

Trong chương trình Super Rich in Korea, Yoo được giới thiệu là một trong 5 nhân vật thuộc nhóm siêu giàu "top 1%" đang sống hoặc hoạt động tại Hàn Quốc.

Ngay lần đầu xuất hiện, Yoo đưa người xem vào căn nhà 5 tầng của gia đình tại khu Hannam, Seoul, nơi cô sử dụng riêng một tầng. Không gian gây chú ý nhất là phòng thay đồ rộng khoảng 100 m2, lớn hơn phòng ngủ, chứa váy áo, giày dép, phụ kiện và nhiều hộp đồ hiệu từ các nhà mốt quốc tế. Netflix giới thiệu đây là căn phòng được dành riêng cho bộ sưu tập quần áo của cô.

Cô nói triết lý của mình là "thời trang là sự đau khổ", bởi sau khi diện một chiếc váy ra ngoài, cô thường đưa nó vào bộ sưu tập thay vì mặc lại. Rich kid Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó có thể mở bảo tàng thời trang từ những thiết kế mình sở hữu.

Yoo từng cho thấy vị trí đặc biệt trong nhóm khách hàng thời trang xa xỉ khi tổ chức sinh nhật tuổi 24 tại cửa hàng Dolce & Gabbana ở Seoul.

Theo tạp chí Preview, cửa hàng flagship tại Cheongdam-dong đóng cửa để dành không gian cho bữa tiệc của cô. Đây là lần đầu boutique này tổ chức sinh nhật cho một khách hàng tại Hàn Quốc.

Yoo cũng là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang cao cấp, thường xuyên xuất hiện tại hàng ghế đầu của nhiều thương hiệu đình đám như Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci...

Cô từng chụp ảnh bên những nhân vật nổi tiếng như Anna Wintour, Bruno Mars, Kim Kardashian...

Trước khi xuất hiện trên truyền hình, Yoo từng học quản lý khách sạn tại Đại học Cornell, Mỹ. Cô cho biết đã học tập tại Mỹ từ thời trung học nên sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn tiếng Hàn.

Yoo cho biết công việc hiện tại là kết nối các thương hiệu cao cấp với khách hàng tại Hàn Quốc. Cô không chỉ muốn sở hữu các thiết kế hiếm, mà còn đặt mục tiêu đưa những show thời trang lớn của Mỹ về tổ chức tại Hàn Quốc.

Rich kid xuất hiện tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes năm 2025.

Yoo Hee-ra chụp ảnh cùng tiền đạo Erling Haaland trong show Dolce & Gabbana tổ chức tại Italy.

Dù được một số trang tin và cộng đồng mạng đồn đoán là người thừa kế của Heesung Group, Yoo Hee-ra chưa từng công khai bố mẹ hay xác nhận nguồn gốc tài sản gia đình.