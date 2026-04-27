Nữ pháp sư Hàn Quốc gây sốt vì nhan sắc, đời tư nhiều biến cố

Đầu tháng 4, Noh Seul Bi xuất hiện với vai trò khách mời chính trong talkshow YouTube No Back Tak Jae Hoon của ca sĩ Tak Jae Hoon. Tại đây, cô được hỏi về loạt ảnh bikini gợi cảm thường xuyên đăng trên trang cá nhân

Người dẫn chương trình cho biết nhiều ý kiến trái chiều cho rằng nữ pháp sư trẻ đang cố tình thu hút sự chú ý từ nam giới. Trước nhận xét này, Noh thẳng thắn bác bỏ.

"Nếu muốn kiếm tiền theo cách đó, tôi đã chọn OnlyFans rồi", cô nói, đồng thời khẳng định việc đăng ảnh là quyền tự do cá nhân và cách thể hiện bản thân, không liên quan đến công việc.

Khi được hỏi liệu cô có thích việc thường xuyên được khen xinh đẹp hay không, Noh thừa nhận cô vui khi nhận lời khen. Tuy nhiên, người đẹp nhấn mạnh ngoại hình không liên quan đến năng lực hành nghề, bởi khả năng tâm linh đến từ bên trong và do chính cô làm chủ.

Phát ngôn thẳng thắn của Noh Seul Bi nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những người bênh vực, cho rằng cô có quyền sống theo cách mình muốn, không ít ý kiến chỉ trích pháp sư trẻ thích gây chú ý, cư xử thiếu tinh tế và quá thẳng thắn.

Noh Seul Bi được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình thực tế Battle of Fates (Đại chiến vận mệnh) phát sóng trên Disney+ từ tháng 2. Đây là show quy tụ 49 người làm trong lĩnh vực tâm linh như pháp sư, thầy bói tarot, nhà chiêm tinh học và thầy tướng số để tranh tài tìm ra người đọc vận mệnh xuất sắc nhất.

Ngay khi xuất hiện, cô gây ấn tượng bởi hình ảnh hiện đại, khác xa khuôn mẫu truyền thống về những người hành nghề tâm linh tại Hàn Quốc.

Trong một thử thách, Noh được chú ý khi không sử dụng chuông, quạt hay vật phẩm nghi lễ nhưng vẫn đưa ra dự đoán chính xác và là thí sinh đầu tiên vượt qua vòng loại.

Trong chương trình, Noh tiết lộ đã có 5 năm hành nghề. Cô từng gây chú ý khi đăng lời khuyên tâm linh bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt: "Tháng này, nếu bạn sơn móng tay kim tuyến màu trắng, vận tình duyên sẽ tốt hơn".

Sau khi nổi tiếng, quá khứ của Noh Seul Bi cũng được khán giả quan tâm. Cô từng xuất hiện trong chương trình Teenage Parents năm 2023 và tiết lộ mình làm mẹ từ năm 19 tuổi.

Theo lời kể, thời điểm đó cô vừa chịu bạo lực gia đình, vừa bị bắt nạt học đường. Một người đàn ông quen qua mạng, tự nhận có khả năng xem bói, đã thao túng tâm lý khiến cô tin rằng số phận buộc phải kết hôn sớm. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi, sống chung với người này và mang thai ngoài ý muốn.

Sau khi sinh con, Noh tiếp tục phải chịu cảnh bị phản bội và bạo lực trước khi quyết định ly hôn. Hiện cô là mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái.

Nữ pháp sư cho biết những biến cố trong quá khứ giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại, ngoài công việc liên quan đến tâm linh, Noh Seul Bi còn hoạt động tích cực trên mạng xã hội với vai trò influencer và hợp tác quảng bá cho nhiều thương hiệu.