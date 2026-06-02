3 con giáp may mắn đầu tháng 6 dương lịch 2026: Đón nhận phúc khí và tài lộc

1. Con giáp Mão: May mắn trong công việc

Mão may mắn trong công việc, Tam Hợp quý nhân trợ mệnh nên chuyện làm ăn nhờ đó mà dễ dàng gấp nhiều lần. Đây là thời điểm tuần mới mang lại nhiều sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, có thể là chuyển việc hoặc điều chuyển vị trí. Điều vui là sự biến động này lại là cơ hội tốt để bạn bứt phá khỏi vỏ bọc an toàn.

Tuần này cũng khuyến khích con giáp Mão thay đổi tư duy làm việc, suy nghĩ thoáng ra, chăm đi đây đi đó học hỏi thêm kiến thức. Khi đầu óc thoải mái, công việc của Mão cũng tự khắc lên hương.

Con giáp Mão có công việc tiến triển vào tuần đầu tháng 6/2026

Con giáp Mão làm việc độc lập và thoải mái, tư tưởng khá hiện đại và phóng khoáng, tiền bạc nhờ đó cũng tới theo. Tài lộc hanh thông với những khoản thưởng nhỏ, quà cáp... giúp Mão giải tỏa áp lực tài chính bấy lâu. Chuyện học hành, thi cử hay tìm kiếm nghề tay trái cũng có nhiều dấu hiệu tích cực.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đã dần bước ra khỏi bóng tối của quá khứ để đón nhận điều mới. Ngược lại, người có đôi nên chủ động chia sẻ để giảm bớt áp lực cho nửa kia.

2. Con giáp Thân: Đi đâu cũng có người giúp đỡ

Chuyên gia phong thủy cho biết, trong tuần mới này, con giáp Thân thuận lợi, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, thân tâm đều được an nhàn. Các phương diện về cơ bản đều tốt, năng lực cũng nổi bật hơn và đón nhận được nhiều lời khen từ tập thể.

Thiên Đức soi sáng, con giáp Thân có năng lực hành động mạnh mẽ, đồng nghiệp hỗ trợ nhiều giúp bạn tỏa sáng bằng chuyên môn.

Dòng tiền của con giáp Thân tuần này tốt

Dòng tài lộc của con giáp Thân khá thông suốt, nguồn thu nhập rủng rỉnh tự tìm đến cửa, rất thích hợp để chủ động kết nối tìm kiếm đối tác làm ăn. Cơ hội kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái cũng dễ đến với con giáp Thân. Tuy nhiên, tuần này dự báo con giáp Thân cần tránh chi tiêu nhiều hoặc phải chia sẻ lợi nhuận khi hợp tác.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có năng lượng đào hoa suy giảm, dù có gặp được đối tượng ưng ý cũng dễ vì lệch nhịp hoặc điều kiện thực tế chưa chín muồi mà không đi đến đâu, nội tâm có chút đè nén. Người đã có nửa kia cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương, bớt đi sự chấp niệm và cho nhau không gian riêng.

3. Con giáp Tuất: Bước vào giai đoạn hanh thông

Nhờ cát thần Tử Vi soi sáng, phương diện sự nghiệp của con giáp Tuất bước vào giai đoạn hanh thông với vận trình thăng tiến, nâng cao năng lực lộ diện rõ nét. Bản mệnh được tin tưởng giao phó những trọng trách lớn trong dự án.

Tuy nhiên, trong tuần cần tránh để ý vào những lời soi mói làm lung lạc sự tự tin, hãy lấy đó làm động lực để hoàn thiện công việc một cách chuyên nghiệp và chỉn chu nhất. Bạn cần dẹp bỏ cái tôi, chủ động học hỏi sẽ càng phát triển hơn.

Ngoài ra tuần này cũng rất thích hợp cho những ai nhen nhóm ý định khởi nghiệp hoặc nhảy việc, đi làm ăn xa…

Tài chính của con giáp Tuất cũng tiến triển tốt hơn. Con giáp này bắt đầu thay đổi tư duy chi tiêu, chú trọng hơn đến không gian sống của bản thân nhờ ảnh hưởng của Giải Thần. Bạn sẽ cảm thấy việc chi tiền để thay mới nội thất, mua sắm đồ gia dụng hay cải thiện điều kiện sinh hoạt lúc này là hoàn toàn xứng đáng.

Trong tuần, Tuất cũng dễ có người giúp đỡ. Tuần này khuyến khích Tuất tích cực làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, sống thoáng tính một chút để thu hút tiền bạc.

Người độc thân tuần này đón nhận những chuyển biến vô cùng tích cực trên đường tình duyên. Bạn cần loại bỏ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày để cởi mở hơn trong cách tương tác, tăng cường phản hồi và bày tỏ cảm xúc, bạn sẽ thấy vận trình đào hoa khởi sắc rõ rệt.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi duy trì được sự êm đềm, bình ổn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.