Công chúa Nhật Bản thưởng thức trà chanh Việt Nam

Sáng 9/9, tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka - Kansai (Nhật Bản) đã diễn ra Ngày Quốc gia Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng nhất của mỗi quốc gia tại EXPO.

Trong khuôn khổ sự kiện, Công chúa Nhật Bản Tsuguko đã tham quan Nhà Triển lãm Việt Nam và thưởng thức trà chanh - món đồ uống bình dân của người Việt.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dẫn công chúa Nhật Bản tham quan Nhà Triển lãm Việt Nam

Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 được tổ chức, vận hành bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với diện tích 300m². Đây là không gian hội tụ các yếu tố văn hóa truyền thống, kết hợp cùng công nghệ hiện đại, nhằm truyền tải thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới nhưng vẫn gìn giữ bản sắc dân tộc.

Chủ đề chính của gian triển lãm là "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm", phù hợp với định hướng của EXPO 2025 Osaka "Thiết kế xã hội tương lai vì cuộc sống con người".

Công chúa Nhật Bản tìm hiểu về trống đồng Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc đã được tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam giới thiệu tiềm năng phát triển và khẳng định khát vọng hội nhập sâu rộng trong thời kỳ mới.

Sự xuất hiện của Công chúa Nhật Bản Tsuguko tại sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của phía nước chủ nhà mà còn góp phần làm nổi bật giá trị của hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Trong chuyến tham quan cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Công chúa đã trực tiếp trải nghiệm các không gian trưng bày, bao gồm những hiện vật văn hóa tiêu biểu như trống đồng, sản phẩm thủ công truyền thống và các mô hình tương tác thể hiện tinh thần sáng tạo, hội nhập.

Đặc biệt, tại Nhà Triển lãm Việt Nam, Công chúa Nhật Bản Tsuguko bày tỏ sự thích thú khi thưởng thức trà chanh – món đồ uống bình dân, quen thuộc trong đời sống thường nhật của người Việt.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Công chúa Nhật Bản Tsuguko cùng các đại biểu thưởng thức trà chanh Việt Nam tại không gian Nhà Triển lãm Việt Nam.

Việc lựa chọn giới thiệu trà chanh tại một sự kiện quốc tế quy mô như EXPO 2025 cho thấy cách tiếp cận mới mẻ của Việt Nam trong việc quảng bá văn hóa ẩm thực. Thay vì chỉ tập trung vào các món ăn cầu kỳ, việc tôn vinh những nét đời thường, gần gũi lại tạo được ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện tinh thần mến khách và giản dị của dân tộc.

Bên cạnh hoạt động thưởng thức ẩm thực, các tiết mục văn nghệ, múa rối nước cổ truyền cũng là điểm nhấn trong chương trình biểu diễn tại Nhà Triển lãm. Sự kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật truyền thống và không gian tương tác hiện đại giúp du khách quốc tế hiểu rõ hơn về chiều sâu văn hóa của Việt Nam.

Các tiết mục văn nghệ, múa rối nước cổ truyền của các nghệ sĩ Việt tại Nhà Triển lãm Việt Nam

Nhận xét về sự kiện, Thống đốc tỉnh Osaka, ông Yoshimura Hirofumi cho biết, Nhà Triển lãm Việt Nam là một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan nhất tại EXPO 2025, không chỉ vì nội dung trưng bày phong phú mà còn nhờ vào cách tổ chức sinh động, gần gũi, sáng tạo.

Việt Nam giới thiệu nền văn hóa, nghệ thuật phong phú tại EXPO 2025

Sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là thời điểm quan trọng để khẳng định tầm vóc, vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ EXPO cũng mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực văn hóa, thương mại, đầu tư, du lịch với Nhật Bản và các đối tác quốc tế khác.