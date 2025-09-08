'Cô gái Lào yêu Việt Nam' làm cầu nối lan tỏa văn hóa

Maysaa Phanthaboouasy (SN 2001) hiện học thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Câu chuyện của Maysaa – cô gái Lào sinh ra ở tỉnh Luang Prabang, không chỉ là hành trình học tập đầy cảm hứng mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự kết nối văn hóa.

Maysaa đón Tết Độc lập của Việt Nam. Ảnh: NVCC

Đến Việt Nam nhờ duyên

“Đến Việt Nam nhờ cái duyên” là cách cô gái Lào Maysaa nói về những ấn tượng, tình cảm về đất nước hình chữ S anh em, được nảy nở từ những chuyện kể của người thân trong gia đình, thước phim tài liệu. Và năm lớp 12, Maysaa giành giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi về ASEAN và học bổng đại học ở Việt Nam. Cô chọn học ngành Tài chính ngân hàng, ĐH Công nghiệp Quảng Ninh.

Sang Việt Nam du học, Maysaa có thêm nhiều điều kiện để khẳng định ấn tượng về một Việt Nam thân thiện và nhiều món ăn ngon “10 điểm”. Đặc biệt, điều khiến cô xúc động, ấn tượng nhất là “tình cảm mà người Việt Nam dành cho người Lào như anh em ruột thịt, gần gũi vô cùng”.

Hành trình chinh phục tiếng Việt của Maysaa cũng đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ, không chỉ trên giảng đường, sách vở mà qua việc trò chuyện với bạn bè, nghe nhạc. Cô không ngại những lần phát âm sai, thậm chí bị bạn trêu đùa khiến cô vừa “quê” vừa vui, càng có thêm động lực để ôn luyện, học tiếng Việt.

"Kỷ niệm vui nhất là những lúc phát âm sai mà thành ra nghĩa khác. Khó khăn lớn nhất là tiếng Việt có nhiều thanh điệu, chỉ cần nhấn sai một chút là nghĩa thay đổi hoàn toàn," Maysaa nói.

Maysaa tham quan triển lãm ảnh và video chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 "Happy Vietnam" tại trung tâm triển lãm Việt Nam. Ảnh: NVCC

Lan tỏa văn hóa, tình hữu nghị Việt - Lào

Ý tưởng lập kênh cá nhân khi Maysaa học năm nhất đại học ở Việt Nam. Ban đầu, cô chỉ muốn chia sẻ những trải nghiệm, khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống của lưu học sinh.

Video đầu tiên của cô được quay bằng điện thoại, ghi lại những điều thường ngày, đơn giản. Tuy nhiên, sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng mạng đã bất ngờ vượt xa mong đợi.

"Không ngờ được mọi người yêu thương, ủng hộ. Nhờ vậy, tôi có thêm động lực để phát triển nội dung đều đặn hơn về văn hóa Lào và Việt Nam," Maysaa nói.

Dòng chữ "Cô gái Lào yêu Việt Nam" xuất hiện trong mỗi video, xuất phát từ chính tình cảm của tôi. Tôi mong muốn mọi người dễ dàng nhận ra đây là một cô gái Lào, đồng thời là cách để tôi gửi gắm tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam trong mỗi video”, Maysaa bộc bạch.

Maysaa chụp ảnh cùng với nữ chiến sĩ khối quân nhạc tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: NVCC

Kênh cá nhân Maysaa – Cô gái Lào yêu Việt Nam trên nền tảng mạng xã hội TikTok, Facebook ngày càng phát triển, cô càng hướng đến xây dựng nội dung sâu sắc hơn, gắn với đời sống, văn hóa và lịch sử Việt Nam – Lào.

Cô thường khai thác các chủ đề từ chính trải nghiệm thực tế, như đến các địa danh lịch sử văn hoá, hoạt động giao lưu của người trẻ Việt – Lào. Để mang đến những video chất lượng và ý nghĩa, Maysaa không ngừng đọc tài liệu, trò chuyện với mọi người, và đặc biệt là lắng nghe góp ý từ khán giả để tìm kiếm những ý tưởng mới lạ.

Maysaa cho biết, trong số video đã thực hiện, cô tâm đắc nhất là những dịp gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến binh, dâng trào cảm xúc tự hào, xúc động. “Mỗi câu chuyện của các bác kể giúp tôi hiểu sâu hơn tình hữu nghị, đoàn kết Việt – Lào anh em, cũng như ý thức hơn trách nhiệm của mình và những người trẻ hai nước phải biết trân trọng, giữ tình tình cảm đặc biệt ấy”, Maysaa nói.

Đó cũng là những khoảnh khắc “Cô gái Lào yêu Việt Nam” cảm thấy mình thật may mắn vì được gặp mặt và ghi lại những câu chuyện lịch sử sống động.

Maysaa chia sẻ tại chương trình giao lưu cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam với thế hệ trẻ Việt Nam và Lào tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Sức mạnh của sự kết nối

Từ những câu chuyện bằng video hình ảnh trẻ trung, sống động, Maysaa đã góp phần lan tỏa câu chuyện của những người trẻ hai nước, về văn hóa Việt – Lào. Điều lớn nhất cô nhận được chính là có thêm nhiều bạn mới và nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ cộng đồng mạng. “Sự quan tâm chào đón của người dân Việt Nam với một người con Lào, tôi rất xúc động và tự hào”, Maysaa bày tỏ.

Không chỉ ghi dấu ấn với những video lan tỏa tình cảm hữu nghị, văn hóa hai nước Việt Nam – Lào, Maysaa đạt nhiều kết quả ấn tượng trong học tập, tham gia nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa. Bên cạnh đó, cô cũng thường giúp đỡ các bạn Lào mới sang Việt Nam học tập, chia sẻ kinh nghiệm để họ đỡ bỡ ngỡ. Cô còn dạy những câu tiếng Lào cơ bản cho các bạn Việt Nam, giúp họ cảm thấy thú vị và gần gũi hơn với văn hóa Lào.

Maysaa trải nghiệm mùa vải chín ở Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh (trước là tỉnh Bắc Giang). ﻿Ảnh: NVCC

Maysaa chụp ảnh bên một góc phố cổ ở Luang Prabang (Lào) năm 2023. Ảnh: NVCC

Câu chuyện của Maysaa Phanthaboouasy là một minh chứng sinh động về người trẻ đã và đang trở thành một nhịp cầu văn hóa, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt – Lào, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hai nước hiểu và trân trọng mối quan hệ đặc biệt này.