Con rể mất 3 tỷ tiền tiết kiệm sau khi bố vợ đến chơi, bàng hoàng khi kiểm tra camera

Năm 2022, tại thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, một vụ trộm cắp lớn đã xảy ra. Một người đàn ông vội vàng tới đồn cảnh sát trình báo rằng số tiền mình tiết kiệm bao năm đã đột nhiên "không cánh mà bay". Sau khi điều tra, cảnh sát và người đàn ông này đều sốc nặng khi biết danh tính kẻ trộm.

Theo trang QQ đưa tin, anh Vương là một tiểu thương kinh doanh và chăn nuôi gia súc. Vì tính chất công việc này cần tiền để luân chuyển vốn quanh năm nên anh Vương có thói quen là luôn để tiền mặt ở nhà, phòng trường hợp cần gấp. Nào ngờ vì thói quen này, anh Vương đã rơi vào tình huống rối ren.

Hôm đó, anh Vương về nhà sớm, định lấy tiền để đi nhập hàng thì bất ngờ phát hiện toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, tổng cộng 913.600 nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) đã biến mất, không còn bất cứ một đồng nào. Anh Vương vô cùng hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy tới đồn cảnh sát để báo án.

Nhận thấy đây là một số tiền rất lớn, cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Tuy nhiên, do trong nhà anh Vương không lắp camera, cũng không có ai ở nhà phát hiện ra điều gì bất thường nên việc điều tra gặp khó khăn. May thay sau đó, cảnh sát đã dựa vào những camera giám sát an ninh quanh khu vực đó, cộng với phân tích nghiệp vụ, cuối cùng đã xác định được danh tính nghi phạm.

Khi anh Vương được gọi đến để chất vấn kẻ trộm, anh hết sức bàng hoàng và ngạc nhiên khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, đó chính là ông Nhân - bố vợ của anh Vương.

Sau khi cảnh sát lấy lời khai của ông Nhân, họ mới biết được toàn bộ sự thật. Ông Nhân vốn sống tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Gần đây, ông Nhân muốn tự mình kinh doanh để làm giàu nhưng lại không có vốn, lại không biết vay mượn ở đâu nên hết sức đắn đo, lo lắng. Nghĩ đến người con rể Vương đang kinh doanh và kiếm được không ít, ông Nhân lại không vay con rể mà quyết định làm ra hành vi không ai tin nổi.

Ông Nhân đã vượt quãng đường gần 400 km từ Trường Xuân đến Bạch Thành, lấy lý do là muốn thăm gia đình con gái và con rể. Sau đó, nhân lúc con rể không có ở nhà, ông Nhân đã thành công lấy trộm số tiền 913.600 nhân dân tệ. Tiếp đó, ông nhanh chóng đem số tiền về nhà mình, giấu trong gác lửng ở ngay cửa nhà.

Khi cảnh sát tới khám xét nhà ông Nhân, họ vô cùng bất ngờ. Hóa ra, phía sau cánh cửa nhà ông Nhân là một cấu trúc rỗng, được ông ta tỉ mỉ tạo ra để cất giấu số tiền ăn trộm được từ chỗ con rể. May thay, số tiền này vẫn còn nguyên vẹn và đã được cảnh sát trả lại cho anh Vương. Về phần ông Nhân, ông đã bị bắt giữ và đang chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 264 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, người nào trộm cắp tài sản của người khác, nếu số lượng đặc biệt lớn, sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm đến tù chung thân, ngoài ra còn bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản. Trong trường hợp này, ý định chủ quan của ông Nhân trong hành vi trộm cắp là rất rõ ràng, số tiền lấy trộm được là cực kỳ lớn, do đó ông ta có thể phải đối mặt với hình phạt hình sự rất nghiêm khắc, ít nhất là 10 năm tù.

