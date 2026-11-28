Tôi 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi. Chúng tôi yêu nhau hơn sáu năm, hai bên gia đình đều biết và đã qua lại thân thiết. Vì là con cháu trưởng trong dòng họ, tôi cũng là người đầu tiên trong nhà tổ chức đám cưới nên bố mẹ, họ hàng đều rất vui và mong chờ ngày tôi lên xe hoa. Mọi chuyện chuẩn bị gần như đã xong, từ ngày cưới, địa điểm tổ chức đến danh sách khách mời.

Khi hai gia đình bàn chuyện cưới xin, bạn trai nói bố mẹ anh sẽ cho tôi một cây vàng làm quà cưới. Anh không đề cập đến việc họ hàng có cho thêm hay không, nên tôi cũng không hỏi. Phía nhà gái, bố mẹ cho riêng tôi ba cây vàng, một số người thân trong họ dự định tặng thêm khoảng hai cây.

Tôi không phải người quá coi trọng chuyện vàng cưới. Nếu nhà trai có tặng, tôi cũng xác định sẽ giữ lại làm tài sản chung của hai vợ chồng sau này. Tuy nhiên, vì anh đã nói trước với tôi và hai bên đều biết chuyện nên tôi nghĩ mọi thứ đã được thống nhất.

Một tháng nữa đến ngày cưới, tôi hỏi bạn trai đã chuẩn bị vàng xong chưa thì bất ngờ nhận được câu trả lời khác. Anh nói ở quê anh không có phong tục nhà trai trao vàng cho con dâu trong ngày cưới, nên gia đình chỉ dự định tặng riêng tôi hai chỉ vàng.

Tôi khá sốc vì trước đó anh chưa từng nói như vậy. Tôi hỏi tại sao lúc bàn chuyện cưới xin anh lại hứa một cây vàng, đến gần ngày cưới mới thay đổi. Anh giải thích ban đầu chỉ nói theo dự định của gia đình, sau này bố mẹ cân nhắc lại và cho rằng không cần thiết phải tặng nhiều. Anh cũng nhấn mạnh đây là chuyện phong tục, không phải gia đình không muốn đối xử tốt với con dâu.

Tôi không đồng tình với cách giải thích đó. Nếu gia đình anh có khó khăn về kinh tế hoặc ngay từ đầu chỉ có thể tặng hai chỉ vàng, tôi hoàn toàn có thể hiểu và không có ý đòi hỏi thêm. Điều khiến tôi buồn là anh không chủ động nói rõ khi có thay đổi. Chỉ đến lúc tôi hỏi, anh mới thông báo mọi chuyện đã khác.

Anh cho rằng tôi đang làm quá vấn đề, cưới nhau là để sống với nhau chứ không phải để tính toán vàng bạc. Anh còn nói tôi đã được bố mẹ cho nhiều vàng, không nên tiếp tục so đo với nhà chồng.

Sau nhiều lần tranh luận, tôi quyết định nói với gia đình rằng mình muốn hoãn đám cưới, thậm chí nghĩ đến việc hủy hôn. Bố mẹ rất bất ngờ, khuyên tôi bình tĩnh vì hai đứa đã yêu nhau sáu năm, thiệp cưới cũng gửi gần hết, mọi thứ đều chuẩn bị xong. Họ sợ chuyện hủy cưới sẽ ảnh hưởng đến danh dự và khiến tôi phải chịu nhiều lời bàn tán từ họ hàng, làng xóm.

Tôi vẫn còn tình cảm với bạn trai, nhưng không biết liệu mình có đang quá khắt khe khi quyết định dừng lại vì một chuyện tưởng như nhỏ nhặt. Tôi nên tiếp tục đám cưới và bỏ qua chuyện này, hay xem cách anh thay đổi lời hứa và phản ứng với sự thất vọng của tôi là dấu hiệu đáng lo ngại cho cuộc sống hôn nhân sau này?