Có nên hủy hôn vì chồng sắp cưới bắt ký thỏa thuận tiền hôn nhân quá sòng phẳng?

Anh là người có tư duy hiện đại, làm giám đốc sáng tạo cho một tập đoàn lớn, thu nhập cao và đã có hai căn hộ đứng tên riêng từ trước. Khi đưa cho tôi bản thỏa thuận tiền hôn nhân, anh nói rất thẳng thắn rằng vẫn yêu và muốn cưới tôi, nhưng tài sản là công sức anh gây dựng trước khi gặp tôi nên muốn bảo vệ, tránh rắc rối nếu sau này xảy ra biến cố.

Nghe qua, tôi hiểu phần nào lý lẽ của anh. Nhưng càng đọc kỹ các điều khoản, tôi càng thấy khó chấp nhận.

Theo đó, sau khi kết hôn, tôi có thể về ở trong căn hộ của anh nhưng phải chia sẻ 50% chi phí quản lý, điện nước và sinh hoạt. Nếu ly hôn, tôi phải chuyển ra ngoài trong vòng 30 ngày và không có bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến giá trị tăng thêm của căn nhà.

Thậm chí, anh còn đề cập trường hợp tôi nghỉ việc để chăm con, anh sẽ chu cấp một khoản gọi là "lương nội trợ". Tuy nhiên, khoản tiền này cũng phải được ghi chép, kê khai rõ ràng.

Những điều khoản đó khiến tôi có cảm giác mình không phải là vợ, mà giống như một người thuê nhà dài hạn với các nghĩa vụ tài chính cụ thể.

Tôi kết hôn là để xây dựng gia đình, cùng nhau chia sẻ và gánh vác, chứ không nghĩ mọi thứ lại được quy đổi rạch ròi đến như vậy. Càng nghĩ, tôi càng thấy sự "sòng phẳng" này khiến mối quan hệ trở nên lạnh lẽo.

Nếu bố mẹ tôi biết chuyện, chắc chắn họ sẽ phản đối và khuyên tôi dừng lại. Nhưng tôi cũng băn khoăn, liệu đây có phải là cách suy nghĩ thực tế của một người đàn ông hiện đại, hay là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng vào người bạn đời?

Tôi nên chấp nhận ký vào bản thỏa thuận này để bước vào hôn nhân, hay dừng lại trước khi quá muộn?