NSND Trọng Trinh lên tiếng

Thời gian gần đây, NSND Trọng Trinh liên tục chia sẻ video trải nghiệm nhiều sản phẩm thời trang, đồ gia dụng trên trang cá nhân và đính kèm liên kết bán hàng trực tuyến. Tài khoản Facebook do một trợ lý phụ trách đăng bài. Tần suất đăng video dày đặc khiến một số khán giả cho rằng ở tuổi này, nghệ sĩ nên nghỉ ngơi hoặc cập nhật những hình ảnh liên quan đến nghệ thuật, cuộc sống thường ngày thay vì chuyển sang bán hàng online.

Đáp lại bình luận của khán giả, NSND Trọng Trinh cho biết nhận xét này có phần nặng nề. "Sau khi nghỉ hưu, tôi có công việc để làm và muốn chia sẻ điều đó với mọi người, không lẽ cứ nghỉ hưu là chỉ ngồi chơi, không đóng phim nữa. Đây là công việc chính đáng, để mọi người xem những bộ đồ giá cả phải chăng", nghệ sĩ nói. Dù nghỉ hưu, NSND Trọng Trinh vẫn đóng phim truyền hình, gần nhất là Lằn ranh lên sóng cuối năm 2025.

NSND Trọng Trinh tích cực quay video quảng bá sản phẩm thời trang nam.

Khi một tài khoản Facebook bày tỏ quan điểm người nổi tiếng đừng giới thiệu sản phẩm kém chất lượng khiến khán giả mất lòng tin, NSND Trọng Trinh khẳng định quần áo do anh trực tiếp cầm trên tay, mặc thử, sau đó mới làm video đánh giá chi tiết.

Đầu năm 2026, nam nghệ sĩ cũng tham gia phiên livestream quảng bá các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao như hóa mỹ phẩm chiết xuất từ sâm, thảo dược bản địa.

Trong thời đại số hóa và truyền thông phát triển mạnh mẽ, nghệ sĩ không chỉ gắn với các hoạt động nghệ thuật mà còn trở thành gương mặt thương hiệu quảng cáo cho nhiều thương hiệu, sản phẩm bằng hình thức tiếp thị liên kết. Đây là mô hình quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp thông qua các liên kết trên nền tảng Internet.

Khi người dùng ấn vào liên kết và mua hàng hoặc thực hiện hành động theo yêu cầu, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng. Nhờ nền tảng video ngắn, tiếp thị liên kết càng được ưa chuộng. Người giới thiệu sản phẩm thường xuyên thực hiện video ngắn giới thiệu mẹo sử dụng sản phẩm, so sánh giá hoặc chia sẻ trải nghiệm thật. Người nổi tiếng - với ưu thế sẵn có về sức ảnh hưởng - luôn được các nhãn hàng lựa chọn để tiếp thị sản phẩm thông qua tài khoản mạng xã hội.

Livestream, quảng bá sản phẩm qua hình thức tiếp thị liên kết đem lại nguồn thu lớn cho người nổi tiếng.

Tuy nhiên, để hạn chế những rủi ro từ hình thức này, từ đầu tháng 3/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, yêu cầu người nổi tiếng phải gương mẫu chấp hành pháp luật, đề cao trách nhiệm xã hội và ảnh hưởng của mình khi phát ngôn, chia sẻ thông tin trên các nền tảng số.

Bộ quy tắc cũng đặt ra yêu cầu minh bạch trong hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng. Khi thực hiện quảng cáo, người có ảnh hưởng cần thông báo công khai với người tiếp nhận thông tin rằng nội dung đó là quảng cáo hoặc có nhận tài trợ. Đồng thời, nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, phù hợp với các tài liệu đã công bố và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan. Đặc biệt, người nổi tiếng không được quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bị cấm quảng cáo.