Dàn MC có in-tư “khủng” dẫn điểm cầu Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 25

Cặp đôi MC quen thuộc tại trường quay

Tại trường quay S14, Khánh Vy - Ngọc Huy vẫn là cặp đôi MC được VTV “chọn mặt gửi vàng” trong những năm gần đây. Cả hai được khán giả yêu mến bởi lối dẫn trẻ trung, hài hước, luôn biết cách khuấy động không khí trong trường quay.

Hai gương mặt quen thuộc mỗi Chủ nhật hằng tuần.

Gắn bó từ năm thứ 13 Đường Lên Đỉnh Olympia cho đến nay, MC Ngọc Huy (1988) đã đảm nhiệm rất nhiều vị trí, từ biên tập viên đến phụ dẫn rồi dẫn chính. Anh chàng ghi điểm với khán giả bằng những khoảnh khắc dẫn chương trình tự nhiên, hóm hỉnh, tương tác khéo léo giúp thí sinh giảm bớt căng thẳng.

Thời cấp 3, anh là học sinh khối chuyên Toán - Tin, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ở đại học, anh tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao nên khả năng sử dụng ngôn ngữ của anh cũng thuộc hàng “top”.

MC Khánh Vy (1999) là một trong những MC có thành tích học tập cực “khủng” dẫn chương trình tại Đài truyền hình VTV. Cô nàng cựu sinh viên Học viện Ngoại giao còn là MC trẻ nhất dẫn dắt chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia những năm vừa qua.

Điểm cầu Thành phố Huế: MC Đức Bảo

MC Đức Bảo (1987) chắc hẳn là cái tên không còn quá xa lạ đối với các fan truyền hình thực tế. Anh thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình như: Chiếc nón kỳ diệu, Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3,... Anh từng nhiều lần được đề cử tại VTV Awards với hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng, 3 lần đạt giải MC xuất sắc nhất VTV3...

MC Đức Bảo tiếp tục góp mặt ở Chung kết năm Olympia 25.

Nhờ ngoại hình lịch lãm cùng khả năng dẫn chương trình song ngữ, MC Đức Bảo thường được “cầm trịch” trong những sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế như: MAMA 2017, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Việt Nam, Liên hoan phim quốc tế,... Anh còn là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và là cử nhân ngành Điện tử - Viễn Thông (Đại học Bách Khoa Hà Nội). Năm nay cũng là năm thứ 5 anh góp mặt vào Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia với vai trò người dẫn chương trình.

Điểm cầu Đồng Tháp: MC Phí Linh

MC Phí Linh tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh (1989), cô từng là sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngay từ lúc còn ở trên giảng đường, cô đã nổi bật bởi ngoại hình duyên dáng và khả năng dẫn chương trình lưu loát.

Phí Linh là nhân tố mới của dàn MC điểm cầu năm nay.

Trong suốt hành trình làm nghề, nữ MC đã gây dấu ấn mạnh mẽ với các khán giả khi dẫn dắt hàng loạt chương trình, gameshow truyền hình như: The Voice Vietnam, King of Rap, The Heroes, Thời trang và cuộc sống, Muôn màu Showbiz,... Trong bất kỳ chương trình ở bất cứ thể loại nào mà Phí Linh đảm nhận vị trí dẫn chương trình, nữ MC đều làm rất tốt. Đến với Olympia năm nay cũng là lần đầu tiên, khán giả cũng vô cùng mong chờ những điều thú vị đến từ cô nàng.

Điểm cầu Khánh Hòa: MC Công Tố

MC Công Tố (1991) được mọi người biết đến khi giành cú đúp giải thưởng tại cuộc thi Cầu Vồng 2012, đó là giải MC được yêu thích nhất và MC xử lý tình huống tốt nhất. Sau đó, anh đã trở thành MC - biên tập viên của Ban Thanh Thiếu niên VTV6, khán giả có thể gặp gỡ Công Tố trong chương trình Ghế không tựa, Chung cư 22+, Bữa trưa vui vẻ,…

Công Tố sẽ "cầm trịch" tại điểm cầu Khánh Hòa.

Với ngoại hình ưa nhìn cùng phong cách trẻ trung, năng động, nam MC luôn biết cách “làm nóng” chương trình bằng sự hài hước của mình. Lần xuất hiện thứ hai với vai trò MC trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2025 tại điểm cầu Khánh Hòa ở Quảng trường 2/4 sắp tới hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những điều thú vị.

Điểm cầu Hà Nội: MC Mù Tạt

MC Mù Tạt (1993) tên thật là Nguyễn Thị Huyền Trang, cô là “gia vị” vô cùng quen thuộc của chương trình Bữa trưa vui vẻ. Trước công chúng, cô nàng không chỉ là một MC - biên tập viên, mà cô còn thử thách bản thân mình trong nhiều lĩnh vực khác như người mẫu, diễn viên. Cô đã từng xuất hiện trong các series hài đình đám như 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày,…

Năm 2025 là lần thứ hai Mù Tạt đảm nhận vị trí MC điểm cầu, người xem vô cùng mong đợi một sự bùng nổ ở Hà Nội.

Mặc dù xuất thân là một cô sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Mở Hà Nội, nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, nữ MC đã bén duyên với ngành truyền hình và nhận được sự công nhận từ đông đảo khán giả.

Nhờ phong cách hài hước, trẻ trung và hoạt bát, cô nàng MC đã gây ấn tượng với khán giả ở Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia tại điểm cầu Hải Phòng năm 2023.