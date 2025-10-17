Hoa hậu Hương Giang đối đầu Kỳ Duyên

Tập 11 của "Sao Nhập Ngũ" 2025 mang tên "Vì nhân dân quên mình" đưa khán giả đến với những thử thách vừa khốc liệt vừa xúc động, tái hiện hành trình rèn luyện và cống hiến của người lính trong thời bình.

Ở phần thi đâm lê, 10 nữ chiến sĩ chia thành hai đội, thực hiện động tác đâm vào mục tiêu di động đòi hỏi sức mạnh và độ chính xác cao. Đội của Hương Giang gồm Hòa Minzy, Cara, Chi Pu và Trang Pháp giành chiến thắng với 87 điểm, nhờ chiến thuật "chậm mà chắc".

Hoa hậu Hương Giang trong phần hội thao đâm lê

Hương Giang xuất sắc đạt điểm cao nhất, trong khi hoa hậu Kỳ Duyên thuộc đội đối thủ cùng Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Linh Ngọc Đàm và Diệp Lâm Anh được tuyên dương vì thao tác dứt khoát, đúng kỹ thuật.

"Ai cũng dồn hết sức, và đó là lúc tinh thần đồng đội thể hiện rõ nhất," Hương Giang chia sẻ.

Điểm nhấn cảm xúc của tập là hội thao cứu hộ, cứu nạn và đắp đê chống lũ, mô phỏng tình huống thiên tai. Giữa "mưa gió giả định", nhiều nghệ sĩ như Duy Khánh, Diệu Nhi, Bình An hay PewPew không giấu nổi xúc động khi được trực tiếp trải nghiệm những công việc mà người lính thực hiện hằng ngày.

Tập 11 "Sao Nhập Ngũ" 2025 mang đến nhiều cảm xúc

Khép lại tập phát sóng, đồng chí chỉ huy Bùi Trung Kiên nhấn mạnh: "Quân đội ta là quân đội nhân dân, từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu". Câu nói giản dị nhưng khiến nhiều nghệ sĩ rưng rưng, bởi sau những thử thách thể lực là bài học lớn về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến thầm lặng của người lính.