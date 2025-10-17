Bé gái 7 tuổi khao khát được mẹ ôm mỗi đêm

Cô bé vẫn cảm thấy thiếu thốn tình cảm vì mẹ luôn bận rộn.

Trong tập 15 “Điều con muốn nói”, câu chuyện của bé Thảo Tiên (7 tuổi) khiến khán giả nghẹn ngào bởi ước muốn giản dị: được mẹ ôm đi ngủ mỗi tối.

Bé Thảo Tiên là con út trong gia đình có ba anh chị em. Ba mẹ của em đều làm bác sĩ thú y và làm việc tại nhà. Dù được ở gần cha mẹ mỗi ngày, nhưng cô bé vẫn cảm thấy thiếu thốn tình cảm vì mẹ luôn bận rộn. Mỗi tối, mẹ thường làm việc đến 9–10 giờ khuya, có khi đến nửa đêm, nên không thể ôm con đi ngủ như em mong muốn.

Trong chương trình, Thảo Tiên mang theo một tấm ảnh chụp chung với mẹ, cất trong “hộp bí mật”, như cách lưu giữ tình cảm và gửi gắm ước mong nhỏ bé ấy. Em hồn nhiên chia sẻ với MC Ốc Thanh Vân cùng Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long rằng mình chỉ muốn được mẹ ôm, được đi chơi cùng cả gia đình và mong hai anh chị không còn tránh né hay bắt nạt mình.

Khi nghe con tâm sự, chị Tuyết Quyên (mẹ Thảo Tiên) không giấu nổi xúc động. Chị chia sẻ, vì đặc thù nghề nghiệp nên thường xuyên tiếp xúc với thú cưng bị bệnh, người dính lông và vi khuẩn, nên chị sợ ảnh hưởng đến con. “Có những hôm bé học về, tôi chỉ dám đứng xa giơ tay chào. Trong lòng chỉ muốn buông hết mọi thứ để ôm con, mà không dám,” chị nghẹn ngào nói.

Chị Quyên cũng cho biết thêm, hai anh chị của Thảo Tiên phải sống xa nhà, chỉ về vào cuối tuần, nên đôi khi cảm thấy em út được cưng chiều hơn, dẫn đến khoảng cách giữa các con.

Lắng nghe câu chuyện, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng cảm xúc ở trẻ nhỏ. Theo anh, giai đoạn từ mầm non đến đầu tiểu học là thời điểm trẻ cần sự gắn bó và gần gũi về thể chất lẫn tinh thần.

“Một cái ôm, cái nắm tay hay lời chúc ngủ ngon có thể giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương rõ ràng hơn cả những lời nói,” anh chia sẻ. Anh tin rằng, khi ba mẹ dành thêm thời gian ở bên con, và khi các anh chị hiểu được cảm xúc của em, tình cảm gia đình sẽ được hàn gắn.

MC Ốc Thanh Vân xúc động gửi lời nhắn nhủ: “Chỉ cần được ôm mẹ nhiều hơn, bé Thảo Tiên sẽ cảm thấy dễ chịu và an yên hơn. Nhưng mẹ cũng cần quan tâm đến cảm xúc của hai anh chị, để các con gần gũi và yêu thương nhau hơn.”

Khoảnh khắc xúc động nhất chương trình là khi chị Tuyết Quyên tiến đến ôm con thật chặt, nghẹn ngào nói: “Mẹ yêu con nhiều lắm. Từ bây giờ mẹ sẽ sắp xếp công việc, dành 20 ngày mỗi tháng để ngủ gần con, ôm con mỗi đêm. Được không con?”

