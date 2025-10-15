Vợ mang thai tử vong trong khách sạn, chồng bàng hoàng khi xem camera

Nạn nhân là Anti Puspita Sari (22 tuổi), đến từ Palembang (Indonesia), đang mang thai tháng thứ hai. Cô bị phát hiện tử vong trong phòng khách sạn, hai tay bị trói, miệng bị bịt bằng khăn.

Theo thông tin từ cảnh sát, thi thể cô Anti Puspita được nhân viên khách sạn phát hiện vào sáng thứ Bảy, ngày 11/10/2025, trong tình trạng thương tâm. Kết quả giám định pháp y tại Bệnh viện Bhayangkara Palembang xác định, nạn nhân tử vong do ngạt thở vì đường hô hấp bị bịt kín.

Camera giám sát ghi được cảnh nạn nhân vào khách sạn cùng người đàn ông lạ. Người chồng không hay biết anh này. Ảnh: Tribunnews

Bác sĩ Indra Nasution, người trực tiếp khám nghiệm, cho biết: "Miệng nạn nhân bị nhét vải, hai tay bị trói chặt khiến cô không thể thở. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết".

Từ hình ảnh camera an ninh (CCTV) của khách sạn, cảnh sát xác định cô Anti Puspita đã nhận phòng cùng một người đàn ông lạ mặt vào chiều ngày 10/10/2025, chỉ một ngày trước khi bị phát hiện tử vong.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, cả hai cùng đi vào phòng và không có ai khác ra vào căn phòng này kể từ đó. Đây cũng là lần cuối cùng cô Anti được nhìn thấy còn sống.

Theo lời anh Adi Rosadi (36 tuổi) - chồng nạn nhân, sáng ngày 10/10, cô Anti vẫn chở anh đi làm bằng xe máy như thường lệ. Chiều cùng ngày, cô không trở về nhà. Lo lắng cho vợ, anh đi tìm khắp nơi, hỏi thăm người thân và bạn bè nhưng không ai biết cô ở đâu.

Một ngày sau, anh bàng hoàng nhận tin vợ mình đã tử vong trong khách sạn. Anh nói: "Tôi sốc lắm, không thể tin được. Khi nhìn thấy thi thể vợ, tôi chỉ biết khóc".

Anh Adi khẳng định không hề quen biết người đàn ông xuất hiện trong đoạn video CCTV cùng vợ. Hiện cảnh sát đã lấy lời khai của 8 nhân chứng, gồm nhân viên khách sạn, chồng nạn nhân, bạn bè và một số người dân sống gần hiện trường để phục vụ điều tra.

Mặc dù khuôn mặt người đàn ông đi cùng nạn nhân đã được ghi rõ trong hình ảnh CCTV nhưng nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát cho biết, họ đang truy tìm và phân tích dữ liệu camera từ nhiều địa điểm khác để xác định hành tung của người này.

Theo trang Tribunnews, cái chết của cô Anti Puspita gây chấn động dư luận tại Palembang và trên mạng xã hội Indonesia. Nhiều người bày tỏ thương cảm với hoàn cảnh của nạn nhân - một phụ nữ trẻ, đang mang thai, để lại con nhỏ chưa đầy 2 tuổi.