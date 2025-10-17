Ngân 98 có 80 sổ đỏ: không gây sốc bằng hành trình phất lên như diều

Ngân 98 với khối tài sản khiến ai cũng phải sốc

Ngân 98 mua một lúc 10 miếng đất

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện Ngân 98 sở hữu đến 80 cuốn sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng, 8.000 USD, 2 xe ô tô. Ở tuổi 27, đây là một tài sản kếch xù.

Cư dân mạng đặc biệt quan tâm, giá trị mỗi cuốn sổ đỏ là bao nhiêu. Chưa có thông báo cụ thể về giá trị mỗi cuốn sổ đỏ của Ngân 98 nhưng đã nhiều lần trước đây, chính cô đã tự khoe về giá trị những cuốn sổ đỏ này. Cụ thể, cách đây 3 năm "hot girl ngực khủng" khoe việc làm ăn thuận lợi khi liên tục chốt mua cả chục miếng đất. Để không bị nói câu view, cô sau đó còn đăng ảnh chụp màn hình vừa nộp cọc đất số tiền 21 tỉ đồng.

Ngân 98 chia sẻ trên trang cá nhân "Nhờ bạn Lương Bằng Quang đi mua đất giúp. Mà mua hơn chục miếng, miếng nào miếng đó tính tổng ra cũng mười mấy 20 tỉ", Ngân 98 than thở. Ở phần bình luận, rất nhiều dân mạng khi ấy bày tỏ bất ngờ và tò mò số tài khủng thực sự 9X đang sở hữu.

Trả lời truyền thông, Ngân 98 cho hay cô đang sở hữu trong tay rất nhiều đất, trị giá mỗi miếng cũng lên tới cả tỉ đồng. "Lúc thì tôi nghĩ mua cho con cái sau này. Lúc thì tôi nghĩ mua để bán ra lấy lãi ăn chơi cho đã. Nói chung là có rất nhiều suy nghĩ nên thôi cứ mua để đó sau này làm gì thì tính sau. Chứ giờ tôi cũng không có sở thích mua hàng hiệu hay gì hết nên chỉ mua đất thôi", Ngân 98 nói.

Ngoài ra, Ngân 98 còn sở hữu căn penthouse trị giá 80 tỉ đồng, loạt "siêu xe" có giá hàng chục tỉ đồng. Ngân 98 cũng đặc biệt "không tiếc tay" cho việc dao kéo. Sau 12 lần thẩm mỹ, số tiền cũng lên đến cả chục tỉ đồng.

Ngân 98 với hành trình sở hữu tài sản khủng mới gây sốt

Căn penthhouse trị giá 80 tỉ

Sở hữu tài sản khủng đã khiến cư dân mạng "phát sốt", hành trình sở hữu tài sản khủng của Ngân 98 mới khiến cư dân mạng "hoảng vía". Đơn cử như tháng 4-2022, Ngân 98 đăng tải lên trang cá nhân thông tin chuyển khoản 21 tỉ đồng để mua cùng lúc 10 mảnh đất.

Một năm sau, 2023, Ngân cho biết mình đã sở hữu căn penthouse "lớn nhất quận 2" có 4 hướng đều là view xịn, có phòng DJ riêng, sân thượng rộng bằng cả căn nhà khiến nhiều người bất ngờ.

"Bây giờ là 7 giờ tối, từ nhà em Ngân có thể thấy được Landmark 81, Bitexco và thấy được view sông luôn nha… Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2" - Ngân 98 nói.

Một năm sau, tháng 4-2024, trên trang cá nhân của mình, Ngân 98 một lần nữa khiến nhiều người xôn xao khi khoe khách sạn tình yêu 60 phòng tại Đà Lạt do mình tự xây. Đây là tổ hợp gồm 3 khách sạn chụm lại làm 1, mỗi phòng được thiết kế theo một phong cách khác nhau, có cả phòng dành riêng cho các bạn nữ muốn chụp ảnh gợi cảm.

"Sắp tới các bạn Lên Đà Lạt bao nhiêu lần ở cũng không chán vì Ngân thiết kế mỗi phòng 1 phong cách đặc trưng của 1 nước" - Ngân 98 khoe.

Ngoài ra, thời gian gần đây, Ngân 98 còn thường xuyên đăng tải hình ảnh và video giới thiệu về khu resort có diện tích sàn gần 1.000m2 nằm trên đảo Phú Quý. Nhiều người đồn đoán rằng, đây chính là khu resort mà Ngân 98 và Lương Bằng Quang đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của mình.

Ngân 98 tung bằng chứng không nói dóc chuyện mua đất giá cả chục tỉ

Theo chia sẻ của người trong giới, thù lao biểu diễn DJ của Ngân 98 là 100 triệu đồng, có thêm Lương Bằng Quang là 180 triệu đồng. Dù thù lao khá ổn nhưng thu nhập từ công việc này không thể giúp vợ chồng Lương Bằng Quang và Ngân 98 sở hữu được khối tài sản kếch xù này.

Cặp đôi phất lên nhờ công việc bán hàng online. Ngân 98 bị tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.