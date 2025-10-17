Tay guitar huyền thoại Ace Frehley của ban nhạc KISS qua đời

Lori Lousararian, người đại diện của Ace Frehley, cho biết cái chết của rocker liên quan đến tai nạn "bị ngã gần đây tại nhà riêng", mặc dù nguyên nhân tử vong cụ thể vẫn chưa được công bố.

Rocker Ace Frehley. Ảnh: Corbis

Theo Rolling Stones, vào cuối tháng 9, Frehley đã hủy buổi biểu diễn tại Hội chợ Antelope Valley ở Lancaster, California, sau khi bị ngã và phải nhập viện. Bài viết trên tài khoản Instagram của nghệ sĩ trấn an người hâm mộ rằng ông "vẫn ổn" nhưng được bác sĩ khuyên tạm ngừng di chuyển. Khi đó, Frehley vẫn bày tỏ mong muốn sớm trở lại tour diễn và hoàn thành album mới Origins Vol. 4. Tuy nhiên, đến ngày 6/10, ông buộc phải hủy toàn bộ các đêm diễn còn lại trong tour 2025 vì "các vấn đề sức khỏe kéo dài".

Hôm thứ 5, TMZ đưa tin Ace Frehley đang phải nằm viện và dùng máy hỗ trợ sự sống. Tối cùng ngày, gia đình thông báo nghệ sĩ đã mất: "Chúng tôi vô cùng đau buồn và tan nát cõi lòng. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, thật may mắn khi chúng tôi có thể ở bên ông bằng tình yêu, những lời an ủi, những suy nghĩ, lời cầu nguyện và năng lượng bình yên khi ông rời khỏi cõi đời này. Chúng tôi sẽ mãi trân trọng những kỷ niệm đẹp, tiếng cười, lòng tốt và sức mạnh mà ông đã trao tặng cho mọi người".

Paul Stanley và Gene Simmons - hai người bạn cùng ban nhạc KISS - cũng gửi lời tưởng nhớ trong một tuyên bố chung: "Chúng tôi vô cùng đau xót trước sự ra đi của Ace Frehley. Ông là một phần thiết yếu và không thể thay thế trong những chương đầu tiên quan trọng nhất của lịch sử KISS. Ace sẽ mãi là một phần của di sản KISS. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến vợ ông Jeanette, con gái Monique cùng những người yêu thương ông, bao gồm cả người hâm mộ trên khắp thế giới."

Ace Frehley qua đời sau gần một tháng bị ngã. Ảnh: Page Six

Ace Frehley, tên thật là Paul Daniel Frehley, sinh ra và lớn lên ở khu Bronx, New York. Ngay từ nhỏ, ông đã được gia đình khơi gợi tình yêu âm nhạc. Ông tự học guitar, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những nghệ sĩ và ban nhạc như B.B. King, Jimi Hendrix, Led Zeppelin và Rolling Stones.

"Tôi luôn cảm thấy vinh dự khi có người nói rằng tôi đã truyền cảm hứng cho họ. Nếu biết rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn tay guitar, có lẽ tôi đã luyện tập chăm chỉ hơn", ông chia sẻ với Guitar World năm 2024. Frehley cũng tiết lộ chưa từng học guitar bài bản mà phát triển khả năng cảm nhịp và giai điệu khi hát trong dàn hợp xướng nhà thờ.

Năm 1973, Frehley có bước ngoặt lớn khi trở thành một trong bốn thành viên sáng lập nhóm KISS cùng Simmons, Stanley và Peter Criss. Ông đảm nhận vị trí guitar chính và thỉnh thoảng hát chính trong những ca khúc như Shock Me, Into the Void và 2,000 Man. Ông cũng sáng tác Cold Gin, Parasite, Shock Me, Talk to Me và nhiều bài hát được người hâm mộ yêu thích.

Ban nhạc KISS thời kỳ hoàng kim.

Ông cũng là người sáng tạo hình tượng "The Spaceman" (hay "Space Ace") với lớp hóa trang ánh bạc đặc trưng, trang phục đen - bạc mang phong cách glam rock và đôi bốt cao nổi bật. Phong cách biểu diễn với cây guitar bốc khói và các hiệu ứng sân khấu độc đáo đã biến ông thành một biểu tượng của dòng nhạc rock.

Frehley rời KISS năm 1982 để thành lập ban nhạc riêng Frehley’s Comet. Album solo gần nhất của ông, 10,000 Volts, phát hành vào tháng 2/2023.

Dù từng có mâu thuẫn sau khi rời nhóm, Frehley trở lại cùng KISS trong tour tái hợp năm 1996 và gắn bó đến năm 2002. Sau đó, ông chỉ xuất hiện cùng Simmons trong một vài dịp đặc biệt, bao gồm buổi hòa nhạc từ thiện The Children Matter cho nạn nhân bão Harvey tại Minnesota năm 2017. Tháng 1/2018, ông gây bất ngờ khi góp mặt trong sự kiện "Vault experience" của Simmons ở tòa nhà Capitol Records (Hollywood), cùng trình diễn ngẫu hứng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Tháng 12/2024, KISS chính thức nói lời tạm biệt người hâm mộ với hai đêm diễn cuối tại Madison Square Garden, New York - nơi ban nhạc huyền thoại ra đời hơn 50 năm trước. Stanley và Simmons đã mời Ace Frehley cùng Peter Criss tham gia một phần trong tour chia tay, nhưng cả hai đều từ chối.