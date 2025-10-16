Nàng U40 từ chối hẹn hò vì bị cưỡng hôn trên sân khấu

Tập 1.150 của chương trình “Bạn muốn hẹn hò”, do MC Quyền Linh và Ngọc Lan dẫn dắt, đã gây chú ý khi xuất hiện tình huống hy hữu: một màn “cưỡng hôn” ngay trên sân khấu khiến cô gái quyết định từ chối bấm nút hẹn hò.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Lê Đức Thắng (37 tuổi, TP.HCM) – phiên dịch viên tiếng Nhật và Trần Thị Tuyết Mai (39 tuổi, quê Đồng Tháp) – đang làm việc trong sân bay ở TP.HCM. Cả hai đều từng trải qua những tổn thương tình cảm và đến chương trình với mong muốn tìm lại niềm tin vào tình yêu.

Đức Thắng giới thiệu bản thân là người hiền lành, biết nấu ăn, thích thể thao và đam mê nghệ thuật. Anh từng trải qua hai mối tình dang dở. Mối tình đầu kéo dài từ thời học sinh đến khi anh sang Nhật làm việc, nhưng kết thúc khi bạn gái lấy chồng. Mối tình thứ hai nảy sinh trong một thiền viện, để lại cho anh “nỗi đau sâu nhất trong trái tim”.

Về phía Tuyết Mai, cô là người hoạt bát, thích làm từ thiện và giỏi nội trợ. Cô cũng có hai mối tình nhiều nước mắt: một mối tan vỡ vì bạn trai đi du học rồi kết hôn với người khác, một mối kết thúc sau khi phát hiện sự phản bội. “Tôi mất 10 năm mới quên được mối tình đầu và 5 năm nay chưa quen ai vì mất niềm tin vào đàn ông”, Tuyết Mai chia sẻ.

Đến với chương trình, cô mong tìm được người đàn ông chung thủy, biết chăm lo và yêu thương gia đình; trong khi Đức Thắng tìm kiếm bạn gái “dễ thương, có tấm lòng nhân ái”.

Khi cánh cửa trái tim mở ra, không khí ban đầu khá vui vẻ. Đức Thắng tặng quà và đeo vòng cổ cho Tuyết Mai. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh bất ngờ cưỡng hôn cô gái ngay trên sân khấu khiến cả hai MC đều sững sờ. Dù bối rối, Tuyết Mai vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, tặng lại Đức Thắng món thịt kho hột vịt do cô tự tay nấu – món ăn dân dã thể hiện sự tinh tế và chân thành.

Trong phần trò chuyện, cả hai đều thể hiện quan điểm nghiêm túc về hôn nhân. Đức Thắng khẳng định anh xem hôn nhân là điều thiêng liêng và sẽ cùng vợ chia sẻ mọi việc trong nhà. Tuyết Mai đồng tình, cho rằng hạnh phúc gia đình cần sự vun đắp từ hai phía. Cô bày tỏ nếu tìm hiểu khoảng một năm thấy hợp, cô sẵn sàng kết hôn.

Tưởng chừng mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, nhưng đến phút quyết định, tình huống bất ngờ lại xảy ra. Khi được MC Quyền Linh hỏi có rung động không, Đức Thắng lại đứng dậy định ôm bạn gái thêm lần nữa – và lần này, Tuyết Mai dứt khoát từ chối. Dù vẫn khen Đức Thắng hiền lành, chân thành, cô cho biết “chưa cảm thấy rung động” vì anh quá vội vã trong hành động.

Cuối cùng, chỉ có Đức Thắng bấm nút hẹn hò, còn Tuyết Mai thì không. Kết quả khiến khán giả vừa tiếc nuối vừa đồng cảm với lựa chọn của cô gái.

MC Ngọc Lan nhận xét thẳng thắn: “Cảm xúc của Thắng quá mạnh, bạn rất thật lòng nhưng hành động lại vượt giới hạn. Chỉ cần thêm một nhịp thôi là tôi đã phải ‘giải cứu’ cô gái, vì tôi biết điều đó khiến cô ấy bị dội ngay. Và đúng như tôi dự đoán, Mai đã không bấm vì điều này”.