Cô gái giấu cha mẹ, âm thầm gây dựng cơ nghiệp 47 triệu USD

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 09:35 AM (GMT+7)

Nữ doanh nhân người Úc đã giấu cha mẹ suốt 2 năm và âm thầm gây dựng nên công ty thời trang hiện có giá trị 47 triệu USD.

Chuyên gia thời trang người Úc - Jane Lu bắt đầu gây dựng nền tảng bán hàng Showpo, tên đầy đủ là Show Pony, vào năm 2010. Khi đó, Jane đã chuyển sang bán quần áo trực tuyến, nhưng cha mẹ vẫn nghĩ rằng cô đang làm kế toán cho một công ty có tiếng.

Jane Lu (giữa) sinh ra trong một gia đình nhập cư từ Trung Quốc.

Cha mẹ của Jane - bà Queenie, 61 tuổi và ông Frank Lu, 67 tuổi, là những người nhập cư từ Trung Quốc. Cả hai làm công việc quét dọn ở Sydney khi Jane mới 8 tuổi. Họ đặt nhiều hy vọng vào cô con gái, người từng làm việc tại Ernst & Young, một công ty kế toán lớn, có uy tín ở Úc.

Được biết trước khi tốt nghiệp trường đại học New South Wales chuyên ngành kinh doanh năm 2009, Jane từng làm việc tại Ernst & Young trong 2 năm. Nhưng cuối cùng cô quyết định "tung cánh" khi tham gia du học một chương trình 9 tháng về tài chính tại đại học Lund ở Thụy Điển - nơi cô “đã có khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời” - và quay trở lại Australia để bắt đầu thắp sáng tương lai bằng niềm đam mê.

Trở về sau chuyến đi, sau vài tháng tìm việc thất bại, Jane quyết định không bị đóng khung trong công việc văn phòng như trước đây mà lên ý định trở thành doanh nhân. “Tôi đã không có gì để dựa vào, không công việc, không vận may tìm việc mới vào đúng giữa thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu và thật khó để kể với bố mẹ rằng tôi đã đánh mất mọi thứ mình từng làm việc hết sức chăm chỉ để có được, rồi giờ đây chấp nhận làm lại từ đầu”, cô nhớ lại.

Năm 2010, Jane đã cùng với một người bạn tham gia bán quần áo từ một quầy hàng pop-up (chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, tại những địa điểm đặc biệt, bất ngờ). Cô sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng, nhét quần áo vào túi rác rồi giấu trong nhà. Mặc dù công việc kinh doanh phát triển tốt nhưng không lâu sau đó bạn cô đã rút lui để kiếm một công việc ổn định hơn.

Jane Lu bắt đầu gây dựng nền tảng bán hàng Showpo, tên đầy đủ là Show Pony, vào năm 2010.

Jane tập trung vào kinh doanh online thay vì cố gắng quản lý một cửa hàng bán trực tiếp: “Thời trang trực tuyến chỉ mới bắt đầu nhưng nó đã nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Thời điểm đó, nó có vẻ như là một cách làm việc thực sự ít rủi ro. Tôi không có đủ tự tin để trực tiếp làm việc đó, vì thế bằng cách này, tôi có thể ẩn mình sau trang web”.

Sau một vài tháng phát triển chậm, Jane quyết định khởi động một chiến dịch trên Facebook. Chiến dịch này ngay lập tức giúp tăng phạm vi tiếp cận của cô. “Trang mạng xã hội này đã giúp tôi xây dựng được nhãn hiệu của mình rất nhanh chóng và với một mức chi phí rất thấp”, Jane hồ hởi chia sẻ.

Trong vòng 1 tháng, Showpo đã thu hút được từ 3.000 đến 20.000 người theo dõi và đến năm 2012, Jane chuyển hàng hoá ra khỏi gara của bố mẹ để đưa vào một nhà kho.

Cho đến thời điểm đó, cô vẫn chưa nói với bố mẹ về công việc của mình. Họ chỉ phát hiện ra khi Jane đã trả hết nợ thế chấp, thậm chí còn mua cho bố mẹ một chiếc xe hơi khi công ty ăn lên làm ra. Trước đó, Jane vẫn ngồi cạnh mẹ trên xe buýt mỗi sáng, giả vờ đi làm kế toán.

“Tôi mặc bộ đồ công sở mỗi ngày. Tôi bắt xe buýt vào thành phố với mẹ và mang theo chiếc túi đựng máy tính xách tay trống rỗng… Tôi đã đặt câu hỏi về những quyết định trong cuộc sống của mình khi đó rất nhiều”, Jane tiết lộ.

Sự hiện diện trực tuyến của Showpo và việc sử dụng Facebook mang tính chiến lược của Jane đã cho phép cô phát triển được cơ sở khách hàng nằm ngoài biên giới Australia. Ảnh hưởng trên mạng xã hội của Showpo ngày càng lớn mạnh. Hiện tại, Showpo có 1,8 triệu người theo dõi trên Instagram, 1,3 triệu người theo dõi trên Facebook và 95.700 người theo dõi trên trang TikTok mới ra mắt.

Trang web này chuyên bán hàng thời trang và trang sức của các nhà thiết kế độc lập với khách hàng mục tiêu là người trẻ.

Jane, hiện đã kết hôn và có con, được coi là một trong những nữ doanh nhân tự thân thành công nhất Australia.

Jane mặc chiếc váy giá trị giá 222 USD từ bộ sưu tập váy cưới bán trên Showpo.

Theo báo cáo, Showpo đã thu về 63.853 triệu USD chỉ trong năm 2019 và Jane đã lọt vào Danh sách người giàu trẻ tuổi của AFR hàng năm kể từ năm 2017. Ngoài ra tên cô nằm trong danh sách Forbes 30 Under 30 Aisa năm 2016, cô đạt danh hiệu Cosmopolitan’s Entrepreneur of the Year năm 2015 và thậm chí, cô được công ty cũ - Ernst & Young - tán dương là người lọt vào vòng cuối dành cho EY Entrepreneur of the Year năm 2014.

Giờ đây, khi đã trở thành một doanh nhân thành công, Jane cảm thấy mình có trách nhiệm đóng góp cho xã hội. Vì vậy, cô vô cùng tích cực khi tham gia các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, những buổi nói chuyện mang tính chia sẻ trải nghiệm và thiết lập mối quan hệ đối tác với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, cũng như hỗ trợ nhiều hơn nữa cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Australia.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-gai-gia-vo-di-xe-buyt-giau-cha-me-gay-dung-de-che-47-trieu-usd-a531555.html