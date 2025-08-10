Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Người dùng cần tỉnh táo tránh để kẻ gian lợi dụng (Ảnh minh họa)

Tuần này, chương trình Lời Cảnh Báo tiếp tục cập nhật những vấn đề nóng hổi, được dư luận quan tâm gần đây đó là thủ đoạn lừa đảo mới.

Giả mạo “trải nghiệm ứng dụng AI” để chiếm đoạt tiền và dữ liệu cá nhân

Anh H.V nhận tin nhắn mời dùng thử ứng dụng AI kèm quà tặng hấp dẫn. Sau khi quét mã QR và nhập thông tin cá nhân, anh phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút số tiền lớn.

Trường hợp khác, chị T.L được nhóm bạn trên mạng rủ tham gia “chương trình AI”, yêu cầu chuyển phí kích hoạt. Nghi ngờ, chị không làm theo và sau đó phát hiện tài khoản nhận tiền là tài khoản ảo.

Thạc sĩ Lê Tấn Phước, Giám đốc Công ty CP Cyber SSI, cho biết kẻ gian thường giả mạo thương hiệu lớn như Gemini, OpenAI, sao chép logo, tạo tương tác giả và đưa ra phần thưởng để lấy thông tin cá nhân. Khi người dùng cài mã độc, chúng dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, email, thậm chí ngân hàng.

Ông khuyến cáo: “Chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play, tránh nhấp link lạ, đặc biệt các đường dẫn có tên miền sai chính tả hoặc thiếu tiền tố ‘https’.”

Thạc sĩ Trần Hải Nguyên, chuyên gia kỹ năng sống, nhấn mạnh người dùng cần tỉnh táo, theo dõi khuyến cáo từ cơ quan chức năng và hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, tránh để kẻ gian lợi dụng.

Link giả mạo thường dẫn đến ứng dụng điều khiển thiết bị từ xa để chiếm quyền kiểm soát (Ảnh minh họa)

Giả danh ngân hàng gọi hoàn phí bảo hiểm

Chị B.T.A (TP.HCM) nhận cuộc gọi hiển thị tên một ngân hàng lớn. Người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng thông báo chị được hoàn gần 3 triệu đồng phí bảo hiểm và yêu cầu cung cấp mã OTP. Sau đó, tài khoản chị liên tục bị trừ tiền.

Ông Trương Phạm Hoài Thương, Trưởng cao đẳng An ninh mạng iSPACE, cho biết kẻ gian thường lợi dụng “tin nhắn thương hiệu” và trạm BTS giả mạo để đánh lừa người dùng. Nội dung lừa đảo có thể kèm thông tin cá nhân chính xác nhằm tăng độ tin cậy.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Hải, giảng viên ĐH Luật TP.HCM, phân tích: Hành vi này có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 BLHS 2015, sửa đổi 2017), với mức phạt cao nhất tới tù chung thân.

Ông lưu ý người dân có thể ghi nhớ một số dấu hiệu nhận biết sau:

- Ngân hàng không bao giờ yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu hay PIN qua điện thoại.

- Cuộc gọi lừa đảo thường tạo áp lực thời gian (“làm ngay hôm nay”, “trong 30 phút”).

- Kẻ gian có thể đọc đúng thông tin cá nhân – nhưng đây chỉ là dữ liệu bị rò rỉ.

- Link giả mạo thường dẫn đến ứng dụng điều khiển thiết bị từ xa để chiếm quyền kiểm soát.