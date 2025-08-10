Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"

Chương trình nghệ thuật "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đã diễn ra tối 9-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với sự tham gia của gần 25.000 khán giả.

Ca sĩ Hòa Minzy và NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry thể hiện bản HIT "Bắc Bling". Ảnh: VTV

Sân khấu được thiết kế trải dài trên diện tích gần 2.000 m2 bao phủ bởi hệ thống màn hình led rộng tới 1.500 m2. Từ mọi góc nhìn, người hâm mộ đều có thể thưởng thức trọn vẹn âm nhạc trong không gian mãn nhãn, đầy năng lượng với những giọng ca hàng đầu.

Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, RHYDER, 2pillz... đã khuấy động không khí "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" với những màn trình diễn bùng nổ với "Bắc Bling", "Bóng phù hoa", "Vũ trụ có anh", "Thật bất ngờ", "See tình", "Vị nhà", "Cô đơn trên sofa", "Địa đàng", "Việt Nam I love"… và nhiều bản "hit" khác.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện các ca khúc được yêu mến như "Tháng tư là lời nói dối", "Tháng mấy em nhớ anh", "Địa đàng", "Hoa hồng"

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VTV cho hay trước khi V Concert được thực hiện, khán giả vốn đã quen với việc sản xuất chương trình của VTV - ghi hình và phát sóng trên truyền hình. Vì thế, cách làm chương trình lần này có đôi chút khác biệt - VTV thực hiện một concert và có bán vé, để công chúng tới xem trực tiếp thay vì thực hiện chương trình theo lối truyền thống như nhiều năm qua.

Phương Mỹ Chi mang đến chương trình những ca khúc nổi bật gần đây: "Vũ trụ có anh", "Lý Bắc Bộ - Đẩy xe bò", "Bóng phù hoa" và đặc biệt là "Bài ca đất phương Nam" - tác phẩm nữ ca sĩ dự định trình diễn tại sân khấu "Sing! ASIA"

Đội ngũ sáng tạo của VTV hoàn toàn có thể tham gia vào thị trường sản xuất concert lớn. Hơn nữa, thị trường âm nhạc của Việt Nam ngày một phát triển với nhiều thể loại, nhiều tài năng trẻ xuất hiện.

NSND Thanh Hoa, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Trúc Nhân biểu diễn ca khúc "Made in Việt Nam". Ảnh: VTV

"Chỉ vài năm trước, làm sao chúng ta có thể hình dung MV của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam ra được thế giới và thu hút nhiều triệu lượt người xem? Ai có thể ngờ rằng, tên tuổi các ca sĩ trẻ Việt Nam xuất hiện trên Quảng trường Thời đại ở New York, tham gia và giành giải cao trong nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế? Bây giờ thì việc đó trở nên khá quen thuộc.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Bên cạnh đó, khán giả trẻ Việt Nam yêu mến các ca khúc nhạc Việt và chờ đợi các show nghệ thuật, giải trí do đội ngũ sáng tạo Việt Nam tự tổ chức. Chúng tôi có lực lượng sản xuất, có đội ngũ nghệ sĩ, có sự hứng khởi của công chúng Việt cho nền nghệ thuật và giải trí nước nhà. Điều quan trọng hơn cả, các chủ trương của Đảng và nhà nước quan tâm thúc đẩy phát triển văn hóa. Vậy là đủ thiên thời - địa lợi - nhân hòa để VTV thử sức" - ông Đỗ Thanh Hải cho hay.

Ca sĩ Trúc Nhân

Ca sĩ Đen Vâu

Hòa Minzy

Phương Mỹ Chi

Nghệ sĩ Xuân Hinh

Sau "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", VTV tiếp tục thực hiện đại nhạc hội "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" tối 10-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội. Chương trình quy tụ các gương mặt nghệ sĩ trẻ nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt hiện nay, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật bước ra từ các chương trình truyền hình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh say hi... như BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, MONO. Đây là concert hoàn toàn miễn phí, được VTV dành tặng cho các sinh viên, giảng viên; công nhân, người lao động; đại diện lực lượng tham gia diễu binh diễu hành A80 và các khán giả truyền hình của VTV.