Chú rể 29 tuổi bất ngờ nhảy sông, mất tích ngay trước lễ cưới

Ngày 3/10, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hàng loạt đoạn video và thông tin gây rúng động: một chú rể ở thành phố Tuyên Dương (tỉnh Thiểm Tây) đã nhảy xuống sông Tuyên Hà ngay trước khi hôn lễ bắt đầu, khiến toàn bộ buổi lễ bị hủy trong đau đớn và bàng hoàng.

Theo các nhân chứng, đám cưới được ấn định tổ chức vào trưa 3/10 tại một khách sạn ven sông Tuyên Hà. Tuy nhiên, ngay trước giờ làm lễ, chú rể bất ngờ rời khỏi khách sạn, chạy đến cây cầu gần đó rồi nhảy xuống sông, mất tích trong dòng nước chảy xiết.

Theo xác nhận từ chính quyền, người mất tích là anh Chu (29 tuổi, trú tại thị trấn Lữ Hà, thành phố Tuyên Dương). Vào khoảng 10h sáng, sau khi rời khách sạn, nơi dự kiến diễn ra hôn lễ, Chu đã đi thẳng ra cầu và gieo mình xuống dòng sông đang dâng cao do mưa lớn.

Các bài đăng về sự việc trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm rộng rãi.

Trong báo cáo công bố ngày 4/10, cảnh sát thành phố Tuyên Dương khẳng định bước đầu điều tra cho thấy Chu đã mất kiểm soát cảm xúc do "những mâu thuẫn nhỏ nhặt liên quan đến hôn lễ". Chính quyền địa phương ngay sau đó đã triển khai lực lượng lớn gồm cảnh sát khẩn cấp, cứu hỏa, hàng hải và an ninh công cộng để tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Đến hiện tại, công tác tìm kiếm và an ủi thân nhân vẫn đang được tiến hành.

Chính quyền địa phương đồng thời kêu gọi người dân và cư dân mạng bình tĩnh, không suy diễn, không lan truyền tin đồn thất thiệt liên quan đến vụ việc, tránh gây thêm tổn thương cho gia đình hai bên.

Trong khi đó, dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Điều gì đã khiến một người đàn ông trẻ tuổi lựa chọn cái chết ngay trong ngày trọng đại nhất đời mình?

Nhiều người cho rằng sự việc cho thấy áp lực từ hôn nhân, lễ nghi và gánh nặng kinh tế vẫn còn đè nặng lên nhiều người trẻ ở các vùng nông thôn Trung Quốc. Những tranh cãi về "tiền sính lễ" hay kỳ vọng từ hai bên gia đình thường vô tình biến một ngày hạnh phúc thành nguồn căng thẳng.

Đến nay, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Gia đình và cộng đồng địa phương chờ đợi một phép màu, song cũng không giấu nổi nỗi đau xót khi ngày vui biến thành bi kịch.