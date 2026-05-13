Cô gái gốc Việt suy gan cấp, hôn mê trong kỳ trăng mật ở Nhật

Sarah Danh và chồng Luke Gradl kết hôn hôm 21/3 trước khi sang Nhật Bản tận hưởng tuần trăng mật trong mơ. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai của chuyến đi, Sarah bất ngờ gặp biến chứng sức khỏe nghiêm trọng không rõ nguyên nhân.

Ngày 9/4, cô được chẩn đoán suy gan cấp cùng nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Tình trạng chuyển biến nhanh đến mức gia đình buộc phải đưa Sarah về Mỹ bằng chuyến bay y tế hôm 21/4 trong tình trạng hôn mê.

Khi được chuyển tới bệnh viện ở Texas, các bác sĩ phát hiện Sarah bị tổn thương não nghiêm trọng và cảnh báo khả năng tỉnh lại hoặc hồi phục bình thường là rất mong manh.

Suốt nhiều ngày sau đó, gia đình sống trong lo lắng khi Sarah phải điều trị tích cực và phụ thuộc vào máy hỗ trợ sự sống. Chồng cô luôn túc trực bên cạnh trong thời gian vợ nằm viện.

Ngày 11/5, Khang Le - chú ruột Sarah - chia sẻ cập nhật từ bố mẹ cô trên Facebook, cho biết cô đã tỉnh lại sau thời gian điều trị đặc biệt. Bức ảnh được đăng tải cho thấy cô mỉm cười trên giường bệnh trong sự xúc động của gia đình.

Sarah Danh tỉnh táo trên giường bệnh sau 3 tuần được đưa khẩn cấp từ Nhật về Mỹ. Ảnh: Facebook Le Le và Danny Le

"Quá trình hồi phục của Sarah thực sự giống như một phép màu", Khang Le dẫn lời bố mẹ cô. "Con bé tiến triển nhanh hơn tất cả dự đoán và gia đình vô cùng biết ơn sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ y bác sĩ".

Theo gia đình, Sarah hiện có thể ghi nhớ, nhận ra và giao tiếp với những người xung quanh. Gan của cô đang ở trạng thái "ổn định", dù vẫn còn một số biến động nằm trong dự đoán của bác sĩ.

Chồng luôn túc trực bên Sarah Danh trong thời gian cô nằm viện. Ảnh: Facebook Le Le

Tuy nhiên, điều khiến người thân bất ngờ là Sarah dần hồi phục ngoài dự đoán của đội ngũ y tế. Chỉ ít ngày sau, cô có thể tự thở mà không cần máy hỗ trợ, bắt đầu tập đi với sự trợ giúp của nhân viên y tế và dần nhận ra người thân, bạn bè.

Sarah hiện là y tá khoa sản tại Bệnh viện Methodist Stone Oak ở San Antonio, Texas. Trong thời gian cô điều trị, phòng bệnh được phủ kín thiệp viết tay, ảnh chụp cùng đồng nghiệp, bạn bè và người thân như cách mọi người tiếp thêm động lực cho cô.

Dù hồi phục tích cực, hành trình phía trước của Sarah vẫn còn dài. Theo đại diện gia đình, cô sẽ được chuyển tới trung tâm phục hồi chức năng TIRR ở Houston để tiếp tục vật lý trị liệu và phục hồi nhận thức chuyên sâu.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn trước những chuyển biến tích cực trong sức khỏe của con và vẫn giữ niềm tin, sự lạc quan vào chặng đường phía trước", gia đình cho biết.

Hướng Dương (Theo People)

Sarah Danh hiện là y tá khoa Sản. Ảnh: Facebook Le Le