Cô dâu Mỹ đổ xô đặt may váy cưới ở Việt Nam

"Tôi tìm thấy vài mẫu váy yêu thích của các nhà thiết kế nổi tiếng rồi tải ảnh mình cùng ảnh trang phục lên ChatGPT", Ginny Deaza, 35 tuổi, influencer lĩnh vực phong cách sống ở Providence, bang Rhode Island, nói với NY Post. "Sau đó, tôi gửi những hình ảnh do AI tạo ra, trong đó tôi mặc các mẫu váy ấy, tới Việt Nam để các nhà thiết kế hình dung rõ phong cách mà tôi mong muốn".

Nhiều thương hiệu váy cưới, từ các chuỗi lớn như David’s Bridal đến những boutique nhỏ trên khắp thế giới, cũng bắt đầu ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm chọn váy cưới cho khách hàng ở cả trong và ngoài nước.

Những cô dâu mê váy cưới sang trọng nhưng muốn tiết kiệm chi phí trước ngày cưới đang hào hứng đón nhận xu hướng này.

"Tôi chỉ tốn chưa tới 2.500 USD cho một chiếc váy cưới may đo tại Việt Nam, trong khi nếu làm ở Mỹ có thể phải trả hơn 15.000 USD", Deaza nói, cho biết giá váy cưới cao cấp tại Mỹ hiện quá đắt đỏ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn. "Bỏ ra hàng chục nghìn USD cho một chiếc váy chỉ mặc vài tiếng đồng hồ thực sự không đáng".

Deeza thử mẫu váy cưới AI mà cô chọn rồi gửi sang nhà thiết kế ở Việt Nam. Ảnh: Ginzy Deeza

Nhiều cô dâu ở Mỹ cũng đồng tình với quan điểm này. Nhờ AI và các ứng dụng nhắn tin quốc tế như WhatsApp, giờ đây họ có thể dễ dàng làm việc với các nhà thiết kế ở nước ngoài ngay trên điện thoại.

Xu hướng này đang được nhiều phụ nữ thuộc thế hệ Millennials và Gen Z hưởng ứng khi họ từ chối những bộ váy cưới đắt đỏ trong nước để tìm đến các xưởng may ở nước ngoài với chi phí hợp lý hơn. Trào lưu tiết kiệm này ngày càng phổ biến trong bối cảnh chi phí tổ chức đám cưới tại các thành phố lớn như New York hay Honolulu có thể vượt 70.000 USD, bao gồm tiền địa điểm, tiệc cưới và trang phục.

Theo khảo sát của Zola năm 2026, các cặp đôi tại Mỹ thường chi từ 2.500 đến 4.000 USD cho trang phục ngày cưới, trong khi những người có điều kiện sẵn sàng bỏ hơn 10.000 USD để mua váy cưới từ các thương hiệu thiết kế nổi tiếng.

Các chất liệu cao cấp như lụa nhập khẩu cùng chi tiết thủ công cầu kỳ như ren thêu tay, đính cườm hay đá trang trí khiến giá váy ngày càng đắt đỏ. Váy càng cầu kỳ, chi phí càng tăng mạnh.

Dữ liệu thị trường cho thấy Bắc Mỹ vẫn là khu vực lớn nhất của ngành váy cưới trong năm 2025. Tuy nhiên, châu Á - Thái Bình Dương, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam, đang trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới, chiếm thị phần doanh thu lớn nhất, khoảng 27%, theo báo cáo mới của Grand View Research.

Các chuyên gia cho rằng thành công của khu vực này đến từ lực lượng nhà thiết kế địa phương đông đảo, nguồn nguyên liệu chất lượng cao dễ tiếp cận cùng công nghệ hiện đại như in 3D để tạo ra các thiết kế may đo theo yêu cầu.

Ngoài châu Á, nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Tây Ban Nha và Italy cũng nổi lên như điểm đến mua váy cưới được ưa chuộng trong năm nay.

Riêng váy cưới của Deaza - một thiết kế quây ngực ôm dáng với ren và chi tiết đính lấp lánh - đang được thực hiện bởi các thợ may tại TP HCM. Deaza vô tình nhìn thấy cửa hàng này khi lướt mạng xã hội sau khi đính hôn vào tháng 2. Sau buổi tư vấn trực tuyến vào cuối tháng 3, cô đặt cọc khoảng 1.000 USD để bắt đầu quá trình may váy.

"Bay sang Việt Nam sẽ khiến chi phí đám cưới tăng thêm, nên tôi quyết định thực hiện toàn bộ quá trình online mà chưa từng tận mắt xem sản phẩm", Deaza nói. Cô dự kiến tổ chức hôn lễ với hôn phu Chris trước khoảng 300 khách mời vào năm sau.

Trong vài tuần tới, Deaza sẽ có buổi thử váy trực tuyến qua cuộc gọi video trên WhatsApp. Chiếc váy dự kiến hoàn thiện và được gửi tới tận nhà cô vào mùa thu năm nay với phí vận chuyển khoảng 100-300 USD.

"Nhân viên cửa hàng nói tiếng Anh và tôi cũng gửi rất nhiều ảnh tham khảo để tránh hiểu nhầm", cô nói, cho biết thêm việc đặt váy ở nước ngoài giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đám cưới. "Tôi rất háo hức. Tôi tin nó sẽ rất đẹp vì mọi chi tiết đều do chính mình tùy chỉnh. Tôi thích phong cách váy cưới ở Mỹ, nhưng thay vì dồn quá nhiều tiền vào một chiếc váy, tôi muốn dành khoản đó cho những thứ khác như tuần trăng mật dài hai tháng hoặc mua nhà nghỉ dưỡng ở Cộng hòa Dominica".

Tiffany Nguyen, một cô dâu gốc Việt sắp kết hôn ở Austin, bang Texas, cũng dùng khoản tiền tiết kiệm được khi đặt váy cưới ở nước ngoài để có kỳ trăng mật dài ngày hơn.

Khác với Deaza, Tiffany trực tiếp bay sang Việt Nam và chi khoảng 2.100 USD cho chuyến đi kéo dài 4 đêm, gồm 1.330 USD vé máy bay khứ hồi, 580 USD thuê Airbnb cao cấp và khoảng 200 USD cho các bữa ăn. Đổi lại, cô sở hữu chiếc váy cưới may đo với giá chỉ 550 USD.

"Tôi về Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái để chọn váy và lấy số đo. Đến tháng 11, cửa hàng báo váy đã hoàn thiện", Tiffany Nguyen, 29 tuổi, hiện là nhà sáng tạo nội dung về phong cách sống và chủ một quán matcha, cho biết. "Cả chuyến đi vẫn rẻ hơn số tiền tôi phải bỏ ra nếu mua váy tại một cửa hàng cưới ở Austin".

Cô dự định tổ chức hôn lễ riêng tư với hôn phu Aaron vào tháng 9 tới với tổng chi phí dưới 20.000 USD.

Tiffany Nguyen thử trực tiếp mẫu váy yêu thích trong chuyến bay đến Việt Nam. Ảnh: Tiffany Nguyen

Vi Luong cũng có quan điểm tương tự. "Những cô dâu Gen Z như chúng tôi không còn chuộng các đám cưới hoành tráng, phô trương. Chúng tôi thích những buổi lễ thân mật, có chủ đích và điều đó cũng áp dụng với váy cưới", influencer sống tại Los Angeles, sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi, tiết lộ.

Luong cho biết cô muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ phong cách sang trọng, thanh lịch. Chiếc váy cưới may đo của cô được thực hiện bởi một thương hiệu thời trang cưới Việt Nam mà cô gọi là "Oscar de la Renta châu Á".

"Tôi muốn một thiết kế ôm dáng, có cấu trúc như tượng nữ thần La Mã trong bảo tàng", cô nói về chiếc váy làm từ chất liệu satin cao cấp và organza. "Khi đi thử váy ở Los Angeles, kiểu váy tôi thích có giá tới 15.000 USD và tôi nghĩ không đời nào tôi bỏ ra số tiền đó".

Thay vào đó, bộ váy cưới cùng khăn voan được may riêng theo đúng ý Luong chỉ có giá dưới 3.000 USD. Khoản hơn 10.000 USD tiết kiệm được sẽ được Luong dùng cho địa điểm tổ chức đám cưới sang trọng tại Joshua Tree, California, vào mùa hè này.

Còn Ashley Monroe, cô kết hôn với chồng là Brandon vào mùa xuân năm 2025. Để chuẩn bị cho hôn lễ tổ chức tại Guatemala, nữ thợ làm tóc 36 tuổi ở Houston, bang Texas, đặt mua từ một cửa hàng tại Việt Nam bộ váy cưới dáng corset đính cườm cùng váy tiệc thêu ngọc trai thủ công với giá 2.500 USD.

Khi nhận được hai thiết kế đặt may qua đường bưu điện, Monroe mặc thử và ban đầu thấy thất vọng vì không thể tự siết phần corset cho đúng cách. Nhưng sau khi được một người bạn hỗ trợ, Monroe cho biết chiếc váy trị giá 1.250 USD "đẹp như trong mơ".

Cô nói sẽ "không bao giờ" khuyên mọi người bỏ ra số tiền lớn để mua váy cưới tại Mỹ. "Hãy tiết kiệm khoản đó và đầu tư vào điều gì đó thật ý nghĩa cho cuộc hôn nhân của mình", Monroe nói.

Ashley diện chiếc váy cưới trong mơ vào đám cưới năm ngoái. Ảnh: Ashley Moore