Cô dâu U60 mặc váy cưới lặn xuống biển làm lễ thành hôn

Sibylle Blumenthal và Rob Buurveld vừa làm lễ cưới tại vùng biển Cap Malheureux, phía bắc Mauritius, ngày 6/4. Thay vì đứng trong lễ đường như thông thường, họ cùng lặn xuống đáy biển để đánh dấu ngày trọng đại.

Chia sẻ với People, cô dâu cho biết cả hai đã cùng lặn biển suốt nhiều năm và nhận ra không nơi nào phù hợp hơn đại dương để bắt đầu cuộc sống mới. Với họ, biển không chỉ là sở thích mà còn là "chốn hạnh phúc" gắn kết tình yêu.

Lễ cưới dưới đáy biển của Sibylle Blumenthal và Rob Buurveld. Ảnh: People

Cặp đôi quen nhau qua bạn bè chung rồi dần nảy sinh tình cảm trong những chuyến lặn. Ba năm trước, họ rời châu Âu đến Bali sinh sống để có thể theo đuổi đam mê khám phá đại dương nhiều hơn.

Khi quyết định kết hôn, họ muốn ngày trọng đại phản ánh đúng con người mình. Vì thế, cả hai chọn một buổi lễ riêng tư, chỉ có hai người và êkíp hỗ trợ ghi hình.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý trên thuyền, cô dâu chú rể cùng lặn xuống đáy biển. Tại đây, một cổng vòm kết bằng lá cọ và hoa trắng đã được dựng sẵn trên nền cát. Không gian buổi lễ còn được trang trí bằng cây nhiệt đới và xô đựng đồ uống ăn mừng.

Cô dâu chú rể giữ nguyên trang phục cưới trang trọng và đi chân trần dưới nước. Blumenthal xuất hiện trong chiếc váy cưới bồng bềnh, được may thêm các miếng chì nhỏ để giữ tà váy không nổi lên. Cô còn đeo đai tạ màu trắng cùng tạ cổ chân để di chuyển dễ dàng hơn. Trên tay cô là bó hoa trắng vàng nổi bật giữa sắc xanh của đại dương.

Chú rể cho biết khoảnh khắc cô dâu từ từ bơi xuống "lối đi" dưới nước là hình ảnh đáng nhớ nhất trong ngày cưới.

Dưới đáy biển, hai người tiếp tục trao lời thề được in trên giấy ép nhựa chống nước. Sau đó, họ dùng ký hiệu tay quen thuộc của thợ lặn để nói lời đồng ý. Nhẫn cưới được cất trong một vỏ sò. Sau nghi thức trao nhẫn, cặp đôi đánh dấu ngày trọng đại bằng nụ hôn và điệu nhảy đầu tiên dưới nước.

Đáng chú ý, cả hai còn dùng chung một bình dưỡng khí trong suốt buổi lễ. Cô dâu cho rằng điều này mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sẻ chia và gắn bó trong hôn nhân.

Sau lễ cưới độc đáo, họ gọi điện báo tin vui cho gia đình và bạn bè. Theo chia sẻ của hai người, mọi người đều bất ngờ nhưng rất vui mừng, đồng thời nhận xét đây là lựa chọn hoàn toàn phù hợp với chuyện tình được nuôi dưỡng từ niềm đam mê lặn biển suốt 12 năm qua.