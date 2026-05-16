Loạt ồn ào đánh bản quyền của ông chủ BH Media trước khi bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra vừa quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2008, BH Media tự giới thiệu là công ty dẫn đầu trong công nghiệp nội dung số tại Việt Nam, có các sản phẩm triển khai tại Mỹ, Đức, Pháp,...

Trước khi Nguyễn Hải Bình bị khởi tố, BH Media từng là tâm điểm chú ý của dư luận trong nhiều năm vì các vụ tranh chấp bản quyền âm nhạc gay gắt. Đơn vị này từng bị nhiều nhạc sĩ gạo cội và Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) phản ứng dữ dội vì hành vi quét và xác nhận chủ sở hữu bản quyền (thường gọi là "đánh gậy bản quyền") trên YouTube đối với nhiều tác phẩm âm nhạc lịch sử, ca khúc cách mạng, nhạc dân gian hoặc các sáng tác của các nhạc sĩ.

Đáng chú ý nhất vào tháng 12/2021, BH Media gây tranh cãi dữ dội khi xác nhận sở hữu bản quyền ca khúc Tiến quân ca - Quốc ca của Việt Nam. Thời điểm đó, trong phần lễ chào cờ trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tại AFF Cup, khán giả theo dõi trên YouTube không nghe được Quốc ca Việt Nam. Trên màn hình xuất hiện thông báo: “Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ”.

Trước tranh cãi, đại diện BH Media giải thích không nhận sở hữu bản quyền ca khúc Tiến quân ca. BH Media được Hồ Gươm Audio ủy quyền quản lý và khai thác một bản ghi Tiến quân ca trên nền tảng số.

"Là tác giả của Tiến quân ca, cố nhạc sĩ Văn Cao luôn có quyền tác giả với tác phẩm này. Bất kỳ ai muốn sử dụng tác phẩm, phải thanh toán tiền tác quyền cho nhạc sĩ Văn Cao. Tuy nhiên, năm 2016, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao đã hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca cho Nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc kể từ thời điểm hiến tặng trở đi, bất cứ một cá nhân, tổ chức nào ở Việt Nam sử dụng tác phẩm sẽ không phải thanh toán tác quyền cho gia đình nhạc sĩ Văn Cao nữa", đơn vị này giải thích.

Đại diện đơn vị này cho biết thêm: "Tuy nhiên, nếu một cá nhân, tổ chức nào đó bỏ thời gian, công sức, kỹ thuật, tiền bạc ra làm một bản ghi Tiến quân ca, theo Luật Sở hữu trí tuệ, cá nhân, tổ chức đó là nhà sản xuất, chủ sở hữu của bản ghi này (quyền liên quan). Bất kỳ ai muốn sử dụng bản ghi này, đều phải xin phép chủ sở hữu".

Theo BH Media, Hồ Gươm Audio là chủ sở hữu của bản ghi nói trên. Nếu tài khoản nào đăng video sử dụng chính xác bản ghi Tiến quân ca do Hồ Gươm Audio sản xuất thì YouTube gửi thư thông báo xác nhận bản quyền.

Nhiều năm qua, BH Media liên tục bị nhắc tên trong các tranh luận về khai thác nội dung nhạc số trên YouTube. Ngoài trường hợp của Tiến quân ca, còn có bài dân ca quan họ Bắc Ninh Giã bạn khi đăng tải lên YouTube cũng bị BH Media khiếu nại bản quyền. Hay chương trình quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát sóng trên VTV1 cũng từng bị BH Media nhận quyền sở hữu trên YouTube...

Nhạc sĩ Giáng Son từng phản ánh ca khúc Giấc mơ trưa do cô sáng tác bị YouTube gắn cảnh báo bản quyền liên quan BH Media. Nữ nhạc sĩ cho rằng doanh nghiệp này không sở hữu bản ghi do cô sản xuất.

Trong khi đó, BH Media giải thích họ chỉ khai thác một bản ghi khác của ca khúc do đối tác cung cấp, còn việc cảnh báo phát sinh từ hệ thống nhận diện tự động của YouTube. Doanh nghiệp sau đó cho biết đã gỡ xác nhận bản quyền liên quan.