"Cậu bé vàng" trong làng Robotics Việt Nam: Học lớp 9 nhưng có 4 năm liên tiếp dự giải thế giới tại Mỹ, IELTS 8.5

"Cậu bé vàng trong làng Robotics Việt Nam"

Được tiếp xúc với lĩnh vực robotics từ sớm, Lê Tuấn Minh (học sinh lớp 9 trường quốc tế tại Hà Nội) bắt đầu tìm hiểu về hệ thống Robot VEX IQ vào năm 2022, tự mày mò lắp ráp các mô hình cơ bản và học lập trình để điều khiển robot. Đến năm 2023, cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, Tuấn Minh tham gia cuộc thi do STEAM for Vietnam tổ chức và thành lập đội thi đấu đầu tiên mang mã số 20224, trong đó em là đội trưởng. Các em đã cống hiến 10-12 tháng mỗi năm cho việc chế tạo robot, miệt mài chinh chiến từ đấu trường quốc gia đến giải vô địch thế giới.

Với niềm đam mê và nỗ lực bền bỉ, trong hai năm tiếp theo, Tuấn Minh và đồng đội tiếp tục duy trì phong độ và gặt hái nhiều thành tích cao. Em đã tự trang bị cho mình một bộ kỹ năng kỹ thuật toàn diện bao gồm: Thiết kế, Lắp ráp, Lập trình, Điều khiển, viết Sổ tay kỹ thuật và Kỹ năng phỏng vấn. Bên cạnh đó, khả năng làm việc nhóm của em được nâng cao rõ rệt thông qua việc cọ xát, giao lưu với nhiều đội tuyển mạnh trong và ngoài nước.

Lê Tuấn Minh cùng đồng đội tham dự lễ diễu hành tại giải vô địch robot thế giới tại Mỹ.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2026 khi Tuấn Minh quyết định nâng tầm bản thân, thử thách ở bảng đấu khó nhất là VEX Robotics V5. Giữ vai trò nòng cốt phụ trách thiết kế, chiến thuật và lập trình trong đội 15167A-Switch, em cùng đồng đội đã thi đấu cực kỳ hiệu quả, vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam và đạt thứ hạng rất cao tại bảng đấu ở giải Vô địch Thế giới.

Nhờ bảng thành tích 4 năm liên tiếp dự giải thế giới tại Mỹ, một kỷ lục hiếm có đối với học sinh Việt Nam, Tuấn Minh thường được các thầy cô và bạn bè ưu ái mệnh danh là "Cậu bé vàng trong làng Robotics Việt Nam".

Tuấn Minh luôn biết cách duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Bên cạnh thời gian học tập tại trường, em tích cực tập luyện thể thao, chơi đàn, ca hát và phát triển các kỹ năng mềm khác. Phần lớn quỹ thời gian còn lại, em dành trọn tâm huyết cho việc nghiên cứu robotics và lập trình.

Tuấn Minh có niềm đam mê với STEAM.

Không chỉ giữ ngọn lửa đam mê cho riêng mình, Tuấn Minh còn tích cực cống hiến cho cộng đồng. Để thỏa mãn tình yêu với robotics, ngoài việc thi đấu, em còn trực tiếp hỗ trợ các đội bạn, đảm nhận vai trò cố vấn (Mentor) cho đội của trường True North International School và làm Huấn luyện viên (Coach) cho đội Robotics VEX IQ Hòa Bình. Em chủ động tổ chức các buổi hội thảo (workshop) nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực chiến. Đặc biệt, em đã sắp xếp thời gian quý báu để mang mô hình giáo dục STEAM lan tỏa đến học sinh tại các vùng cao, vùng quê khó khăn, với khát vọng giúp các bạn nhỏ có cơ hội tiếp cận và nuôi dưỡng niềm đam mê công nghệ giống như mình.

Chị Mẫn Thị Minh Phương, mẹ của Tuấn Minh, chia sẻ nhận thấy niềm đam mê mãnh liệt của con, gia đình luôn là hậu phương vững chắc, tạo mọi điều kiện để Tuấn Minh phát huy tối đa năng lực bản thân. Gia đình đã chủ động tìm hiểu các cuộc thi uy tín, tự tay mua sắm và nhập khẩu đầy đủ linh kiện từ Mỹ để em có tài nguyên thiết kế, lắp ráp và lập trình. Thậm chí, không gian phòng khách của gia đình cũng được cải tạo thành sân tập và thực hành robot cho em.

Trong suốt quá trình đó, gia đình luôn kề vai sát cánh cùng Tuấn Minh tổ chức các workshop chia sẻ kiến thức và đồng hành trên những chuyến đi thiện nguyện đưa STEAM đến các vùng sâu, vùng xa. Mặc dù tạo điều kiện hết mức, gia đình vẫn luôn giữ vững quan điểm giáo dục mang tính định hướng: Tuấn Minh trước hết phải hoàn thành xuất sắc việc học văn hóa tại trường, duy trì nề nếp rèn luyện thể thao, sau đó mới phân bổ thời gian hợp lý để theo đuổi và nuôi dưỡng đam mê robotics.

Lê Tuấn Minh cùng gia đình.

Lớp 8 đạt 8.5 IELTS, tiếp xúc tiếng Anh từ 3-4 tuổi

Được biết, trong lần thi đầu tiên vào tháng 3/2025, Tuấn Minh đã đạt 8.5 IELTS

Theo thống kê trên trang chủ IELTS, người thi IELTS ở Việt Nam chủ yếu trong độ tuổi 16-22 và chỉ khoảng 1% đạt mốc điểm 8.5 trở lên. Không nhiều thí sinh ở tuổi 13 đạt được mốc điểm của Minh.

Chị Phương cho biết, từ khi mới 3-4 tuổi, Minh đã được tiếp xúc với những bộ phim hoạt hình tiếng Anh có nội dung gần gũi, vui nhộn để hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên.

Theo chị, phương pháp chị áp dụng cho con xuất phát từ quan niệm: “Nghe được sẽ nói được, đọc được sẽ viết được”. Vì vậy, thay vì ép học theo khuôn mẫu, chị ưu tiên để Minh nghe, đọc các nội dung đúng sở thích bằng tiếng Anh để con tiếp thu một cách nhẹ nhàng.

Trong giai đoạn từ lớp 1 đến lớp 4, Minh theo học tại trường địa phương. Ngoài giờ học chính khóa, mỗi tuần chị Phương cho con học thêm một buổi tiếng Anh, còn lại tập trung rèn kỹ năng nghe. Dịp cuối tuần, chị thường đưa Minh ra khu vực Hồ Gươm để trò chuyện với khách nước ngoài nhằm tăng khả năng giao tiếp thực tế.

Bên cạnh đó, Minh còn chủ động đọc sách, tài liệu tiếng Anh và tìm hiểu nhiều lĩnh vực như lập trình, robot. Thỉnh thoảng, chị Phương đăng ký cho con các khóa học ngắn hạn để bổ sung kỹ năng còn hạn chế, đồng thời cho thi chứng chỉ Cambridge nhằm đánh giá năng lực theo từng giai đoạn.

Với thành tích học thuật, nền tảng tiếng Anh tốt và niềm đam mê robot... Tuấn Minh đã đỗ học bổng toàn phần của chính phủ Singapore - Học bổng Asean từ lớp 9-12.