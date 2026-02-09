Chủ tiệm dọn rác thu được 1,7kg bột vàng, trị giá hơn 7,4 tỷ đồng

Giá vàng ở mức cao kỷ lục đã khiến hoạt động gia công vàng tại nhiều địa phương ở Trung Quốc trở nên sôi động chưa từng có.

Theo thông tin từ China Blue News, ngày 4/2, chủ một tiệm vàng ở Hàng Châu cho biết, do giá vàng tăng mạnh, lượng khách mang vàng đến gia công trang sức trong thời gian qua tăng đột biến.

Không ngờ rằng chỉ trong vòng 1 tháng, lượng bột vàng thu được từ rác thải sinh hoạt trong quá trình mài, đánh bóng trang sức đã lên tới 1,7kg.

Số lượng bột vàng thu được có giá trị lớn Ảnh: HK01

Số bột vàng này sau khi được thu gom và đốt tinh luyện có thể nấu chảy thành vàng thỏi. Nếu quy đổi theo giá hiện tại, lượng vàng này có giá trị xấp xỉ 2 triệu NDT (hơn 7,4 tỷ đồng).

Chủ tiệm còn hài hước chia sẻ: "Có phải chúng tôi hơi phô trương không?".

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, sự việc nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người dùng mạng nghi ngờ cửa hàng đã "ăn bớt" vàng của khách hàng trong quá trình gia công. Cộng đồng mạng bình luận: "Mỗi khách bị hao đi một chút, góp lại thành con số khổng lồ", hay "Chắc là mài hao vàng của khách".

Trước những nghi vấn này, chủ tiệm vàng khẳng định đây là hao hụt kỹ thuật bình thường trong gia công vàng, đồng thời cam kết minh bạch về trọng lượng. "Nếu sản phẩm hoàn thiện nhẹ hơn vàng khách mang đến, cửa hàng sẽ bù đủ phần chênh lệch", người này cho hay.

Một số người trong ngành cho rằng hao hụt trong quá trình đánh bóng trang sức vàng là điều khó tránh khỏi, khách hàng có thể được bù vàng tương đương hoặc quy đổi sang tiền mặt.