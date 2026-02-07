Bố mẹ bỏ rơi 2 con nhỏ do cãi vã, dư luận phẫn nộ vì xử lý quá nhẹ

Vụ việc gây phẫn nộ dư luận Trung Quốc vừa được truyền thông và mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ: Một cặp vợ chồng bỏ rơi hai con nhỏ tại khách sạn sau cuộc cãi vã, sau đó chỉ bị cảnh sát cảnh cáo. Sự việc không chỉ khiến nhiều người bức xúc trước hành vi vô trách nhiệm của cha mẹ, mà còn làm dấy lên tranh luận về những lỗ hổng trong việc xử lý pháp lý các trường hợp bỏ rơi trẻ em.

Theo thông báo của Cảnh sát quận Triều Dương (thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc), vào ngày 22/1, lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là bạn của cặp vợ chồng, cho biết anh đang bị buộc phải trông nom hai đứa trẻ tại khách sạn và không thể liên lạc được với cha mẹ các bé.

Bé trai 7 tuổi và bé gái 5 tuổi bị bỏ lại sau khi cha mẹ xảy ra tranh cãi trong chuyến du lịch gia đình tới Bắc Kinh. Theo thông tin từ các nguồn liên quan, cả người cha lẫn người mẹ đều cho rằng người nào phải chăm sóc con cái sau cuộc cãi vã đồng nghĩa với việc người đó “thua cuộc”. Cuối cùng, cả hai rời khỏi thành phố mà không mang theo con.

Khi đến khách sạn kiểm tra, cảnh sát phát hiện hai đứa trẻ ở trong phòng, hoàn toàn không biết bố mẹ mình đang ở đâu. Người bạn đi cùng cho biết anh không thể tiếp tục trông trẻ và đã nhiều lần gọi điện cho cha mẹ các bé nhưng không nhận được phản hồi.

Cảnh sát sau đó đưa hai đứa trẻ về đồn để đảm bảo an toàn, đồng thời cố gắng liên hệ với cặp vợ chồng nói trên. Người mẹ không nghe điện thoại, còn người cha khẳng định đã rời khỏi Bắc Kinh và không thể quay lại đón con.

Đáng chú ý, trong thời gian chờ đợi, cậu bé 7 tuổi vẫn thể hiện sự cảm thông với bố mẹ. Bé nói với cảnh sát rằng mẹ mình đang ở trên tàu và không thể về được; chi tiết này khiến nhiều người xót xa.

Hai đứa trẻ trong bức ảnh chụp cùng các sỹ quan ở phía sau xe cảnh sát. (Ảnh: Sohu)

Các sỹ quan đã thông báo rõ ràng với hai đứa trẻ rằng nếu cha mẹ không tới, họ sẽ buộc phải đưa các bé về nhà theo quy trình. Phải đến ngày hôm sau, người mẹ mới chịu nghe điện thoại và chỉ sau khi cảnh sát thuyết phục nhiều lần, chị ta mới đồng ý quay lại đón con.

Trong đêm chờ đợi, cảnh sát sắp xếp cho hai đứa trẻ ngủ tại khu phòng tập thể, đồng thời chuẩn bị cho các bé những món ăn đặc sản Bắc Kinh để ổn định tinh thần.

Khi người mẹ xuất hiện tại đồn cảnh sát, lực lượng chức năng thẳng thắn nhắc nhở: “Nếu cô đã quyết định sinh ra những đứa trẻ này, cô cần phải có trách nhiệm với chúng".

Theo thông tin công bố, cả hai phụ huynh chỉ bị cảnh cáo, không phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn.

Sau khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng nổ. Nhiều ý kiến cho rằng mức xử lý này quá nhẹ và không đủ sức răn đe.

“Họ không nên được quyền làm cha mẹ. Họ hoàn toàn không có trách nhiệm gì cả", một người dùng mạng bình luận. Ý kiến khác gay gắt: “Dù cuộc cãi vã có lớn đến đâu, họ cũng phải ưu tiên sự an toàn của con cái. Hành vi như vậy không còn là con người nữa".

Có người đặt câu hỏi: “Đây không phải là hành vi bỏ rơi trẻ em sao? Tại sao họ không bị xử lý theo pháp luật? Chính phủ nên xem xét tước quyền nuôi con của họ".

Hai đứa trẻ 5 và 7 tuổi bị cha mẹ bỏ lại tại khách sạn ở Bắc Kinh sau mâu thuẫn gia đình, làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm và pháp luật. (Ảnh: SCMP)

Theo Luật Hình sự Trung Quốc, những người không thực hiện nghĩa vụ chu cấp đối với trẻ vị thành niên hoặc người không có khả năng tự chăm sóc bản thân có thể đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù. Tuy nhiên, trường hợp này dường như không được áp dụng theo quy định trên.

Ngoài ra, vụ việc cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Chống Bạo lực Gia đình, có hiệu lực từ năm 2016. Luật này chỉ định nghĩa bạo lực gia đình là các hành vi như đánh đập, trói buộc, gây thương tích, khống chế hoặc hạn chế tự do cá nhân bằng vũ lực, lạm dụng bằng lời nói lặp đi lặp lại, đe dọa hoặc các hành vi tương tự.

Trong những năm gần đây, Luật Chống Bạo lực Gia đình của Trung Quốc liên tục vấp phải chỉ trích vì phạm vi định nghĩa quá hẹp và thiếu cơ chế thực thi hiệu quả. Vụ việc bỏ rơi trẻ em tại khách sạn lần này tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của cha mẹ và sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp luật nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của trẻ em.