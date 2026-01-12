Chủ tiệm 21 tuổi phát vàng, thưởng cả tỷ đồng tiền mặt cho nhân viên

Theo HK01, tại buổi tiệc tất niên, chủ một tiệm vàng ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã trực tiếp trao tận tay mỗi nhân viên một thẻ vàng nặng 1 gram. Với giá thị trường khoảng 500 nhân dân tệ/gram, món quà này tương đương gần 1,9 triệu đồng/người.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn công bố thưởng thêm hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền mặt, đồng thời tổ chức trò chơi "bốc tiền mặt" ngay tại sự kiện, khiến không khí bùng nổ, nhân viên không giấu nổi sự phấn khích.

Chủ tiệm 21 tuổi hào phóng tặng vàng và tiền mặt cho nhân viên trong tiệc tất niên. Ảnh: ETtoday

Chia sẻ về lý do chi mạnh tay, anh chủ cho biết, phần lớn nhân viên trong tiệm là các bà mẹ trẻ.

"Các chị em rất vất vả, dành nhiều thời gian và công sức cho cửa hàng. Năm 2025 lại là một năm không dễ dàng, tôi chỉ mong mọi người vui hơn, yên tâm hơn", anh nói.

Đáng chú ý, trong buổi tiệc tất niên, chủ tiệm 21 tuổi cũng công khai chính sách bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ mang thai và sinh con. Khi biết có 2 nữ nhân viên đang mang thai, anh cam kết ngay tại chỗ: Thưởng 10.000 nhân dân tệ khi sinh con đầu lòng (khoảng 37,6 triệu đồng); thưởng 20.000 nhân dân tệ khi sinh con thứ hai (khoảng 75,2 triệu đồng); trả lương đầy đủ trong thời gian mang thai; giữ vĩnh viễn vị trí công việc, không bị ảnh hưởng bởi việc sinh nở.

Anh nhấn mạnh, doanh nghiệp không để chuyện mang thai hay sinh con của nhân viên trở thành lý do khiến họ mất việc.

Người chủ trẻ tuổi đang gây sốt mạng. Ảnh: ETtoday

Trả lời truyền thông, người chủ trẻ nói mình chỉ muốn giảm bớt nỗi lo của nhân viên về nguy cơ bị sa thải khi mang thai.

"Khi nhân viên yên tâm, cửa hàng mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài", anh chia sẻ.

Theo anh, triết lý kinh doanh này xuất phát từ lời dạy của cha mình: "Đối xử tốt với người khác, người khác sẽ đối xử tốt với mình".

Sau khi câu chuyện được lan truyền, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Đây mới là ông chủ nhà người ta"; "Tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn, có tâm"....

Nhiều ý kiến cho rằng, giữa bối cảnh thị trường lao động còn nhiều áp lực, cách làm của người chủ không chỉ là đãi ngộ, mà còn tạo niềm tin và sự gắn bó lâu dài cho người lao động.