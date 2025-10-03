Mang vàng bạn trai cũ tặng đi bán, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị

Ngày 21/5/2025, anh Namo Banchangtong đã đăng một đoạn clip lên tài khoản TikTok có tên @namobanchangtongdaengso0 kể về việc một người phụ nữ ở Chiang Mai mang vàng từ Ả Rập Xê Út về bán. Đó là số vàng lưu giữ biết bao kỷ niệm, cả vui lẫn buồn.

Người phụ nữ trung niên đến từ tỉnh Chiang Mai, cho biết số vàng bà đang bán là vàng Ả Rập Xê Út mà bà rất trân quý. Bà từng làm việc ở Chonburi và gặp bạn trai người Ả Rập Xê Út. Sau đó bạn trai đã trở về nước, nhưng họ vẫn giữ liên lạc suốt 17 năm trước khi chia tay. Mỗi khi về thăm, anh ta đều mua vàng cho bà.

Trước đây, bà có nhiều vàng hơn và đã bán bớt. Giờ đây bà chỉ còn lại từng này vàng vì đã nghỉ làm từ năm 2017 do bị xe tông gãy chân.

Người phụ nữ từng bán vàng ở Chiang Mai, nhưng giá đã giảm. Sau đó, bà không bán ở bất kỳ nơi nào khác cho đến khi thấy bài đăng của cửa hàng này.

Sau đó, cửa hàng đã mang số vàng đi kiểm tra và phát hiện tỷ lệ vàng dao động từ 75% đến 90%. Khi chủ cửa hàng hỏi người phụ nữ nghĩ tổng giá trị của số vàng này là bao nhiêu, bà đoán khoảng 30.000 baht (hơn 24 triệu đồng).

Không ngờ khi cửa hàng nấu chảy vàng và tính giá, họ phát hiện ra rằng số vàng này có thể bán được với giá 120.301 baht (hơn 98 triệu đồng). Người phụ nữ kinh ngạc và vui sướng đến mức hét lên. Bà thầm cảm ơn bạn trai cũ vì đã tặng số vàng để bà có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.