Gần 10 năm làm dâu, tôi chưa một lần được ăn Tết ngoại

Tôi lấy chồng từ năm 2017, giờ đã là mẹ của ba con nhỏ, một bé lớn và hai bé sinh đôi. Gia đình tôi ổn định, vợ chồng đều đi làm, không phụ thuộc kinh tế vào hai bên nội ngoại. Cuộc sống nhìn từ bên ngoài khá yên ấm, nhưng mỗi dịp Tết đến, trong lòng tôi lại chạnh buồn.

Nhà chồng cách nhà bố mẹ tôi khoảng 60 km. Vậy mà gần 10 năm làm dâu, chưa khi nào tôi được đón Giao thừa cùng bố mẹ ruột. Năm nào cũng từ 30 Tết đến hết mùng 2, cả nhà tôi đều ở bên nội. Chiều mùng 2 mới về ngoại, vội vã vài tiếng rồi lại đi. Tối Giao thừa nào tôi cũng nhớ bố mẹ, có năm ngồi trong bếp lén lau nước mắt.

Năm nay, tôi lấy hết can đảm nói với chồng: "Hay cho con út ăn Tết với ông bà ngoại?". Tôi nghĩ đó là một đề nghị không quá lớn, chỉ là mong được san sẻ nỗi nhớ bố mẹ ruột sau nhiều năm kìm nén. Nhưng câu trả lời của chồng khiến tôi hụt hẫng: "Không, phải ăn Tết nội. Khi nào bố mẹ anh mất thì mới tính chuyện đó".

Chúng tôi tranh luận. Tôi nói gần chục năm nay chưa từng được ăn Tết ngoại. Chồng tôi đáp: "Em thích thì em về ngoại một mình, bốn bố con anh về nội". Nghe đến đó, tôi không nói thêm được gì nữa. Không phải vì tôi yếu đuối hay phụ thuộc chồng, mà vì tôi thấy mình không được thấu hiểu.

Tôi vốn là người mạnh mẽ, độc lập, nhưng hay suy nghĩ nhiều, đôi khi lỳ mà không quyết đoán. Tôi không muốn biến Tết thành căng thẳng, nhưng cũng chẳng thể tiếp tục nuốt nỗi buồn vào trong. Tôi biết, trong xã hội hiện đại, tư tưởng "Tết chỉ dành cho nhà nội" không còn phổ biến, nhưng rõ ràng vẫn tồn tại ở không ít gia đình.

Tôi đem câu chuyện chia sẻ với một số người bạn và nhận được rất nhiều ý kiến. Có người khuyên tôi nhẫn nhịn vì "phận làm dâu", có người lại bảo tôi nên cứng rắn hơn để giữ sự công bằng cho bản thân và cho cả các con.

Sau những ngày căng thẳng, chồng tôi đã chủ động xin lỗi. Có lẽ anh cũng nhận ra lời nói của mình quá nặng. Hai vợ chồng thống nhất với nhau: Từ năm nay, một năm ăn Tết ngoại, hai năm ăn Tết nội. Với nhiều chị em, thỏa thuận này có thể chưa thật sự công bằng. Nhưng với tôi, đó đã là một bước tiến lớn, là cảm giác lần đầu tiên mong muốn của mình được lắng nghe.

Tôi vẫn muốn hỏi độc giả như vậy đã ổn chưa? Làm sao để dung hòa giữa truyền thống gia đình chồng và nỗi nhớ bố mẹ ruột của người vợ, để mỗi cái Tết thực sự là đoàn viên, chứ không phải là những đêm Giao thừa lặng lẽ giấu nước mắt?