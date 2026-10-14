Han Ga In 'từng muốn hủy hôn sát ngày cưới'

Hôm 7/10, trên kênh YouTube With Sean, diễn viên Han Ga In cùng MC Sean chạy bộ, đồng thời chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Vào ngày này, Han Ga In tiết lộ số lần cô và chồng cãi nhau, trong 20 năm chung sống, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Han Ga In nói: "Có thể bạn không tin nhưng chúng tôi thực sự rất hiếm khi cãi nhau. Tôi nghĩ hai đứa chỉ cãi nhau lớn khoảng 3-4 lần trong 20 năm. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau là vì con cái. Cả hai đều nhạy cảm khi con ốm, dẫn tới tranh luận".

Diễn viên đúc kết: "Điều tôi học được trong suốt cuộc đời là nếu bạn đòi hỏi người kia phải phù hợp với hình ảnh bạn muốn, nó sẽ dẫn đến tranh cãi. Chắc chắn có những khía cạnh của tôi mà chồng không thích, nhưng anh ấy không phải là kiểu người sẽ nói cụ thể 'Cái này thì phải thế này'".

Han Ga In nói về hôn nhân. Ảnh: Nate

Han Ga In chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng tôi không xung đột vì quá khác biệt. Những điều khiến tôi tức giận và những điều khiến chồng tôi tức giận rất khác nhau. Dường như hiếm khi nào cả hai cùng nổi giận một lúc".

Ngoài ra, khi được hỏi về "giai đoạn nguội lạnh", cô chia sẻ: "Mọi người thường nói khi mới yêu, tình cảm sẽ vô cùng bùng cháy trong khoảng hai năm. Khi các phản ứng hóa học biến mất, giai đoạn nguội lạnh sẽ đến. Tôi cũng cảm thấy nhiệt độ của tình yêu có chút thay đổi, nhưng không phải nguội lạnh. Nếu như ngày xưa không gặp sẽ nhớ nhung, bây giờ mọi thứ trở nên bình yên hơn. Lúc nào cả hai cũng có thể ở bên cạnh, tựa vào nhau những lúc mệt mỏi".

Trong chương trình, Han Ga In tiết lộ từng muốn hủy hôn với Yeon Jung Hoon ngay thềm đám cưới."Thật ra chuyện này tôi chưa từng kể ở đâu cả, hai ngày trước khi cưới, tôi đã nói: 'Em không kết hôn nữa đâu. Em không làm được'. Lúc đó, chồng đã tìm đến tận nơi tôi quay phim".

Theo Han Ga In, thời trẻ chồng từng sống ở Mỹ và có nhiều bạn bè, khi anh thông báo cưới, phần lớn họ về Hàn Quốc tham dự. "Thấy chồng đi chơi với bạn đến 3h sáng lúc hôn lễ cận kề, tôi nghĩ: 'Nếu anh ấy cứ tiếp tục như thế sau kết hôn thì sẽ rất rắc rối. Tôi không thể cưới và sống thế này được". Sau khi Yeon Jung Hoon đến phim trường gặp cô, họ đã làm lành.

Han Ga In tin hôn nhân là duyên phận: "Khi còn trẻ, tôi hoàn toàn không có ý định kết hôn trước tuổi 30. Tôi muốn lấy người hơn mình nhiều tuổi. Sự ra đi của bố đẻ từng để lại khoảng trống trong lòng nên tôi muốn tìm một người có thể ôm ấp và an ủi tôi như bố từng làm. Vì vậy, tôi muốn kết hôn với người hơn tôi ít nhất 8-10 tuổi. Thế mà giờ đây, chúng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau hơn 20 năm rồi".

Han Ga In và chồng, Yeon Jung Hoon. Ảnh: Nate

Diễn viên Han Ga In sinh năm 1982, nổi tiếng nhờ vẻ đẹp trong trẻo, tươi sáng, từng được ví như biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc. Cô đóng nhiều phim như Bad Guy, Mặt trăng ôm mặt trời, Lối sống sai lầm, Nhân viên siêu hạng, Mistress...

Han Ga In và diễn viên Yeon Jung Hoon kết hôn năm 2005 sau vài năm yêu. Vì gặp nhiều khó khăn, sau 9 năm kết hôn, Han Ga In mới có thai. Cặp sao sinh con gái đầu lòng vào tháng 4/2016. Tháng 5/2019, Han Ga In sinh con trai thứ hai. Ở tuổi ngoại tứ tuần, hai vợ chồng dành nhiều thời gian cho chăm sóc gia đình, nuôi dạy con.

Năm 2022, Han Ga In gây chú ý khi trở lại, tham gia chương trình thực tế, cho thấy tính cách hài hước và gần gũi, được khán giả yêu thích. Hiện cô mở kênh YouTube để chia sẻ về cuộc sống, gia đình...