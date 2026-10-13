Leonardo Dicaprio để lộ 'bụng bia' khi tắm biển với bạn gái

Ngôi sao 'Titanic' và người đẹp Vittoria Ceretti, 28 tuổi, được trông thấy sánh đôi trên bãi biển hôm 9/10. Siêu mẫu Italy khoe dáng với bikini và áo quây gợi cảm trong khi Leonardo Dicaprio mặc trang phục quần đùi, áo phông rộng rãi.

Ngôi sao Hollywood cởi trần đi bơi, thoải mái để lộ 'bụng bia'.

Leo thường dễ 'phát tướng' trong những kỳ nghỉ dài ngày. Tuy nhiên anh nhanh chóng lấy lại vóc dáng gọn gàng khi bắt đầu tham gia dự án phim mới.

Tài tử thoải mái vui đùa cùng bạn bè giữa làn nước xanh trong ở Hawaii. Leonardo Dicaprio tới quần đảo nhiệt đới vào cuối tuần qua để tham dự đám cưới của nhà thiết kế Jennifer Meyer và doanh nhân Geoff Ogunlesi - con trai tỷ phú Nigeria Adebayo Ogunlesi. Leo có mối quan hệ bạn bè lâu năm với Jennifer Meyer khi chơi thân với chồng cũ của cô, diễn viên 'Spider-Man' Tobey Maguire.

Tobey Maguire, 51 tuổi, tắm biển cùng Leo và các khách mời trước lễ cưới của vợ cũ.

Diễn viên Kate Hudson (trái) và ngôi sao phim 'Friends' Courteney Cox thư giãn cùng bạn bè nghệ sĩ.

Lễ cưới diễn ra một ngày sau đó tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Lanai ở Hawaii. Tobey Maguire gây chú ý khi đảm nhận vai trò chủ trì hôn lễ của vợ cũ. Dàn khách mời nổi tiếng gồm tài tử Leonardo DiCaprio cùng người mẫu Vittoria Ceretti; tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sánchez; diễn viên Courteney Cox, Kate Hudson cùng vị hôn phu Danny Fujikawa và nhà tạo mẫu Rachel Zoe...