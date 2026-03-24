Vợ nghén chỉ muốn được cảnh sát bế, chồng đành đưa đến “cầu cứu” sở cảnh sát

Ai cũng biết là phụ nữ mang bầu có thể có những ý muốn hoặc cảm xúc kỳ lạ, hay gọi là “nghén”. Họ có thể bất chợt thích một số món ăn nào đó, hoặc đôi khi còn những có những mong muốn rất… phi lý.

Một phụ nữ mang bầu ở thành phố Bekasi (Indonesia) thuộc nhóm những người “phi lý”. Cô có cơn nghén chưa từng thấy, đó là chỉ muốn được bế, mà phải là được một cảnh sát bế, theo trang tin Lambe Turah.

Người phụ nữ này tên là Emi, mới đây đã được chồng đưa đến Trụ sở Cảnh sát Quận Sukatani. Chồng Emi kể với các sĩ quan cảnh sát rằng Emi đã khóc liên tục vài ngày liền vì cơn nghén lạ đời và khó đáp ứng kia. Cảm xúc đau khổ kéo dài của Emi khiến gia đình cô ấy không biết làm cách nào khác ngoài việc… nhờ chính quyền giúp đỡ.

Thế là Thanh tra Rasman, Phó trưởng Sở Cảnh sát Quận Sukatani, đã đồng ý thực hiện việc bế cô Emi như bế công chúa. Sau đó, Emi đã bình tĩnh lại, nín khóc và được chồng đưa về nhà.

Một sĩ quan cảnh sát đã giúp đỡ thai phụ. Ảnh: Lambe Turah.

Cảnh sát trưởng thành phố Bekasi - bà Sumarni - sau đó đã khẳng định rằng việc phục vụ cộng đồng luôn cần dựa trên sự thấu cảm và phản ứng nhanh chóng, và cảnh sát luôn cố gắng hỗ trợ người dân, miễn là không vi phạm bất kỳ quy định nào và nằm trong giới hạn hợp lý.

Sự việc lạ lùng và thú vị trên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng ở Indonesia. Nhiều người chúc cô Emi sẽ “mẹ tròn con vuông”, nhưng dù sao cũng mong không có nhiều bà bầu bị nghén như cô, vì nếu có nhiều thì các sĩ quan cảnh sát đã bận lại càng bận.