Dự báo vận mệnh 12 con giáp năm 2026: Dần đột phá sự nghiệp, Thìn cạnh tranh khốc liệt, Ngọ trước đắng sau ngọt

Năm 2026 là năm Bính Ngọ thuộc hành Hỏa. Năm nay mang đặc điểm của hỏa lực mạnh, dẫn đến vận mệnh tổng thể được đánh dấu bằng sự hăng hái, cạnh tranh gay gắt, và sự cùng tồn tại của cả cơ hội và thách thức.

Hỏa tượng trưng cho ánh sáng, sức sống và hành động, nhưng nó cũng dễ dẫn đến sự thiếu kiên nhẫn, bốc đồng và tiêu dùng quá mức.

Do đó, chìa khóa cho năm 2026 là tìm kiếm sự tiến bộ trong khi duy trì sự ổn định, tránh những hành động vội vàng và nắm bắt cơ hội của một năm thịnh vượng để đạt được những bước tiến lớn trong các lĩnh vực phù hợp.

Đối với con giáp tuổi Tý, năm 2026 sẽ là một năm xung khắc với Thái Tuế, một năm của nhiều biến động

1. Con giáp tuổi Tý trải qua nhiều thăng trầm, tìm kiếm sự ổn định là chìa khóa để tồn tại.

Đối với con giáp tuổi Tý, năm 2026 sẽ là một năm xung khắc với Thái Tuế, một năm của nhiều biến động, với khả năng xảy ra những thay đổi đột ngột trong sự nghiệp, tài sản và các mối quan hệ.

Trong công việc, bạn có thể gặp phải những điều chỉnh về nhân sự, thay đổi công việc hoặc sự đổ vỡ trong các mối quan hệ đối tác. Bạn cần linh hoạt trong cách ứng phó, nhưng tránh những quyết định bốc đồng.

Về tài chính, thu nhập thường xuyên của con giáp này khá tốt, nhưng hãy thận trọng với các khoản đầu tư mang tính đầu cơ. Tránh cho vay tiền hoặc các khoản đầu tư rủi ro cao, và đặc biệt tránh đứng ra bảo lãnh cho người khác.

Về mặt tình cảm, con giáp tuổi Tý có thể trải qua những thay đổi tâm trạng đáng kể và dễ xảy ra tranh cãi với người yêu. Tốt nhất là nên giao tiếp nhiều hơn và hành động ít bốc đồng hơn.

Về sức khỏe, hãy chú ý đến các vấn đề về tim mạch và hệ thần kinh, đồng thời tránh làm việc quá sức.

Những điểm quan trọng để gặp may mắn: Giữ thái độ khiêm nhường, tìm kiếm sự tiến bộ trong khi duy trì sự ổn định, và tránh đưa ra các quyết định quan trọng vào những mùa xung khắc với Thái Tuế, chẳng hạn như tháng Giêng và tháng 5 Âm lịch.

Con giáp tuổi Sửu sẽ gặp xung khắc với Thái Tuế vào năm 2026.

2. Con giáp tuổi Sửu: Có những trở ngại tiềm ẩn phía trước; hãy tiến bước thận trọng.

Con giáp tuổi Sửu sẽ gặp xung khắc với Thái Tuế vào năm 2026. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng nó có thể dẫn đến việc bị người xấu âm mưu hãm hại và khó khăn trong hợp tác. Đặc biệt, họ nên cảnh giác với những lời đồn thổi hoặc xung đột lợi ích nơi công sở.

Sự thăng tiến trong sự nghiệp có thể không đáp ứng được kỳ vọng; cần kiên nhẫn và tích lũy kinh nghiệm để tránh những sai lầm do thiếu kiên nhẫn.

Về tài chính, thu nhập thường xuyên ổn định, nhưng các khoản thu nhập bất ngờ lại không thuận lợi; chi phí y tế hoặc các chi phí phát sinh đột xuất có thể tăng lên, vì vậy nên quản lý tài chính thận trọng.

Về tình cảm, con giáp tuổi Sửu có thể dễ dàng bất đồng với người yêu về những vấn đề nhỏ nhặt; tốt hơn hết là nên bao dung hơn.

Về sức khỏe, hãy chú ý đến các vấn đề về đường tiêu hóa và khớp, và tránh thói quen ăn uống thất thường.

Những điểm quan trọng để cầu may mắn: Tránh rắc rối và những việc quan trọng trong tháng 4 và tháng 7 Âm lịch, vì đây là những tháng xung khắc với Thái Tuế nghiêm trọng hơn.

Đối với con giáp tuổi Dần, năm 2026 là một năm đầy cơ hội, vì họ hài hòa với sao Thái Tuế (Sao Mộc).

3. Con giáp tuổi Dần: Quý nhân giúp đỡ, đạt được những bước đột phá trong sự nghiệp.

Đối với con giáp tuổi Dần, năm 2026 là một năm đầy cơ hội, vì họ hài hòa với sao Thái Tuế. Con giáp này có nhiều khả năng gặp được những người giúp đỡ hữu ích trong sự nghiệp, đặc biệt là trong các dự án hợp tác liên ngành và quản lý dự án.

Về mặt tài sản, thu nhập thường xuyên sẽ tăng trưởng ổn định và thu nhập bất ngờ (như đầu tư và việc làm thêm) cũng sẽ mang lại lợi nhuận tốt, đặc biệt là đối với những người hoạt động trong các ngành sáng tạo, công nghệ và giáo dục, những ngành có khả năng sinh lời cao hơn.

Về mặt tình cảm, người độc thân có nhiều khả năng gặp được người bạn đời lý tưởng, trong khi người đã kết hôn cần chú trọng đến việc giao tiếp và tránh sao nhãng gia đình vì công việc.

Về sức khỏe, cần chú ý đến các vấn đề về gan, túi mật và xương/cơ, và tránh làm việc quá sức.

Những điểm quan trọng để gặp may mắn: Nắm bắt cơ hội với những người sẵn lòng giúp đỡ, nhưng tránh quá hung hăng; chọn ngày tốt lành cho những sự hợp tác quan trọng.

Con giáp tuổi Mão sẽ gặp xung khắc với Thái Tuế trong năm 2026

4. Con giáp tuổi Mão: Hãy thận trọng khi ký kết hợp đồng và đề phòng rủi ro.

Con giáp tuổi Mão sẽ gặp xung khắc với Thái Tuế trong năm 2026, khiến họ dễ vướng vào những sơ hở trong hợp đồng, tranh chấp hợp tác hoặc tổn thất tài chính bất ngờ. Họ nên đặc biệt cẩn thận với các giấy tờ, hợp đồng và giao dịch tài chính.

Trong sự nghiệp, hãy tránh những quyết định ký kết vội vàng; luôn xem xét kỹ lưỡng các chi tiết trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Về tài chính, thu nhập thường xuyên của con giáp này khá tốt, nhưng hãy thận trọng với các khoản đầu tư mang tính đầu cơ; đánh giá cẩn thận rủi ro của các liên doanh.

Về tình cảm, xung đột có thể dễ dàng phát sinh do các vấn đề trong quá khứ hoặc những hiểu lầm; tốt hơn hết là nên khoan dung hơn.

Về sức khỏe, hãy cẩn trọng với các chấn thương và tai nạn giao thông; hết sức thận trọng khi đi lại.

Những điểm quan trọng để cầu may mắn: Hãy thận trọng với những việc quan trọng (như ký hợp đồng hoặc đầu tư), và tránh tháng 2 và tháng 8 Âm lịch, vì đây là những tháng xung khắc mạnh với Thái Tuế.

Trong năm 2026, con giáp tuổi Thìn sẽ được hỗ trợ bởi yếu tố Hỏa của Ngựa

5. Con giáp tuổi Thìn: Danh tiếng gia tăng, cạnh tranh gay gắt hơn.

Trong năm 2026, con giáp tuổi Thìn sẽ được hỗ trợ bởi yếu tố Hỏa của Ngựa, mang đến cơ hội thể hiện tài năng trong sự nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, lãnh đạo và quan hệ công chúng, nơi họ có nhiều khả năng được công nhận.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh cũng sẽ rất khốc liệt, vì vậy hãy cảnh giác với những kẻ chơi xấu nơi công sở và tránh gây ra sự ghen tị bằng cách quá thẳng thắn.

Về tài chính, thu nhập thường xuyên sẽ ổn định, nhưng cần thận trọng với các khoản đầu tư mang tính đầu cơ và các công việc làm thêm để tránh tình trạng mở rộng quá mức.

Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tác chất lượng cao, nhưng cần phân biệt được tình cảm chân thành; người đã kết hôn cần chú trọng đến giao tiếp và tránh bỏ bê gia đình vì sự nghiệp.

Về sức khỏe, con giáp này cần chú ý đến các vấn đề về tim mạch và huyết áp, và tránh căng thẳng quá mức.

Những điểm quan trọng để gặp may mắn: Luôn khiêm tốn, tránh gây thù chuốc oán, và đưa ra những quyết định quan trọng một cách kiên định và từng bước tiến tới.

Năm 2026, con giáp tuổi Tỵ sẽ hòa hợp với sao Mộc.

6. Con giáp tuổi Tỵ: Của cải được tích lũy đều đặn.

Năm 2026, con giáp tuổi Tỵ sẽ hòa hợp với sao Thái Tuế. Mặc dù không có sự hỗ trợ trực tiếp, nhưng sẽ có những ân nhân ngầm giúp đỡ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công việc tỉ mỉ và kỹ năng chuyên môn, nơi họ có nhiều khả năng được công nhận.

Về sự nghiệp, các công việc làm thêm hoặc việc bán thời gian có thể mang lại lợi nhuận bất ngờ, nhưng hãy chú ý đến việc quản lý hợp đồng và giấy tờ để tránh tổn thất do sơ suất.

Về tài chính, thu nhập thường xuyên khá ổn định, nhưng hãy thận trọng với các khoản đầu tư mang tính đầu cơ và tránh mù quáng chạy theo xu hướng.

Về chuyện tình cảm, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng hãy cẩn thận với những đối tác không phù hợp; người đã kết hôn nên giữ vững ranh giới.

Về sức khỏe, hãy chú ý đến thị lực và các vấn đề tim mạch, và tránh sử dụng thiết bị điện tử quá lâu hoặc thức khuya.

Những điểm quan trọng để gặp may mắn: Chú ý đến từng chi tiết, sao lưu các tài liệu quan trọng nhiều lần và tránh mua sắm bốc đồng.

Năm 2026 cũng là năm Bính Ngọ, một năm xung khắc với sao Thái Tuế và cũng là một năm có nhiều biến động.

7. Con giáp tuổi Ngọ: Trước cay đắng sau ngọt bùi, tiến bước vững chắc và ổn định.

Năm 2026 cũng là năm Ngựa, một năm xung khắc với sao Thái Tuế và cũng là một năm có nhiều biến động.

Về sự nghiệp, có thể sẽ có những điều chỉnh, cạnh tranh hoặc chuyển biến. Cần phải kiên nhẫn và tránh những quyết định vội vàng.

Về tài chính, thu nhập ổn định là chấp nhận được, nhưng cần thận trọng với các khoản đầu tư mang tính đầu cơ, và không nên đầu tư quá mạo hiểm.

Về mặt tình cảm, người độc thân vẫn có cơ hội tìm được bạn đời, nhưng cần phân biệt rõ cảm xúc thật sự; người đã kết hôn cần chú ý đến giao tiếp và tránh tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt.

Về sức khỏe, cần chú ý đến các vấn đề về tim mạch và thần kinh, cũng như làm việc quá sức, và tránh những khoảng thời gian căng thẳng kéo dài.

Những điểm quan trọng để cầu may mắn: Trong năm sinh của con giáp tuổi Ngọ, nên hành động kín đáo, tránh đưa ra những quyết định quan trọng vào tháng 5 và tháng 9 Âm lịch.

Đối với con giáp tuổi Mùi, năm 2026 là một năm hài hòa tuyệt vời với Thái Tuế, mang lại vận may tốt lành từ các ân nhân.

8. Con giáp tuổi Mùi: Nhận được sự giúp đỡ từ ân nhân và đạt được thành công nhờ sự tiến bộ bền bỉ.

Đối với con giáp tuổi Mùi, năm 2026 là một năm hài hòa tuyệt vời với Thái Tuế, mang lại vận may tốt lành từ các ân nhân.

Trong sự nghiệp, họ có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ các nữ cố vấn hoặc người lớn tuổi hơn, đặc biệt là trong các dự án hợp tác, đàm phán và thay đổi công việc.

Về tài chính, đầu tư vào bất động sản và các tài sản liên quan có thể mang lại lợi nhuận, nhưng cần phải đánh giá rủi ro cẩn thận.

Về mặt tình cảm, người độc thân có nhiều khả năng gặp được đối tác chất lượng cao, trong khi người đã kết hôn sẽ có mối quan hệ ổn định.

Về sức khỏe, hãy chú ý đến chế độ ăn uống thanh đạm và tránh các vấn đề về tiêu hóa.

Những điểm quan trọng để gặp may mắn: Chủ động mở rộng mạng lưới quan hệ, nắm bắt cơ hội từ những người có ích và tiến hành các công việc quan trọng một cách kiên định.

Năm 2026, con giáp tuổi Thân sẽ chịu ảnh hưởng của hành Hỏa, xung khắc với hành Kim.

9. Con giáp tuổi Thân: Ban đầu gặp khó khăn nhưng sau đó thuận lợi; khẳng định bản thân bằng kỹ năng.

Năm 2026, con giáp tuổi Thân sẽ chịu ảnh hưởng của hành Hỏa, xung khắc với hành Kim. Họ có thể gặp phải thử thách hoặc cạnh tranh trong giai đoạn đầu sự nghiệp, nhưng mọi thứ sẽ dần cải thiện về sau. Họ đặc biệt có khả năng nổi bật về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng kỹ thuật.

Về tài chính, thu nhập thường xuyên khá ổn định, nhưng cần thận trọng với các khoản đầu tư mang tính đầu cơ (như các loại chứng khoán khác) và tránh chạy theo xu hướng và đầu cơ.

Về tình cảm, người độc thân có nhiều cơ hội, nhưng nên tránh những mối quan hệ không rõ ràng; người đã kết hôn cần chú trọng đến việc giao tiếp.

Về sức khỏe, cần chú ý đến các vấn đề về hô hấp và phổi, và tránh môi trường nhiều khói thuốc.

Những điểm mấu chốt để đạt được vận may tốt: Tập trung nâng cao kỹ năng, vượt qua giới hạn bằng năng lực chuyên môn và tránh các tương tác xã hội không hiệu quả.

10. Con giáp tuổi Dậu: Danh vọng và tiền tài song hành cùng chính nghĩa và sai trái.

Năm 2026, con giáp tuổi Dậu Dậu sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sao Thất Sát, mang đến cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra những thách thức và sự cạnh tranh, đặc biệt là trong các mối quan hệ nơi công sở, đòi hỏi sự thận trọng.

Về tài chính, thu nhập sẽ ổn định, nhưng cần thận trọng với các khoản đầu tư mang tính đầu cơ; tránh phô trương hoặc thể hiện sự giàu có quá mức.

Về tình cảm, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội lãng mạn, nhưng điều này cũng có thể thu hút những đối tác không mong muốn; những người đã kết hôn nên chú ý đến ranh giới.

Về sức khỏe, hãy chú ý đến căng thẳng tinh thần và tránh lo lắng quá mức.

Những điểm quan trọng để gặp may mắn: Giữ thái độ khiêm tốn ở nơi làm việc, thiết lập ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ và đưa ra những quyết định quan trọng một cách điềm tĩnh và thận trọng.

Đối với con giáp tuổi Tuất, năm 2026 là một năm đầy may mắn, vì họ hài hòa với sao Thái Tuế.

11. Con giáp tuổi Tuất: Vận may lớn với ân nhân, sự nghiệp thăng tiến.

Đối với con giáp tuổi Tuất, năm 2026 là một năm đầy may mắn, vì họ hài hòa với sao Thái Tuế. Họ sẽ gặp vận may tuyệt vời với những người bảo trợ và có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ nhóm hoặc sự hợp tác liên phòng ban trong sự nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực như mở rộng ra nước ngoài, công nghệ và quản lý.

Về tài chính, tiền thưởng và cổ tức có thể tăng lên, nhưng việc lập kế hoạch tài chính cẩn thận là điều cần thiết.

Về mặt các mối quan hệ, các cặp đôi sẽ có mối quan hệ công việc bền chặt hơn, nhưng người độc thân cũng có những cơ hội.

Về sức khỏe, con giáp này hãy chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, và tránh làm việc quá sức.

Những điểm quan trọng để gặp may mắn: Chủ động mở rộng mạng lưới quan hệ, nắm bắt cơ hội từ những người sẵn lòng giúp đỡ và tìm kiếm thành công thông qua sự ổn định trong những vấn đề quan trọng.

Năm 2026, con giáp tuổi Hợi sẽ xung khắc với nguyên tố Hỏa của Ngựa

12. Con giáp tuổi Hợi: Ổn định và vui vẻ.

Năm 2026, con giáp tuổi Hợi sẽ xung khắc với nguyên tố Hỏa của Ngựa, nhưng ảnh hưởng tổng thể sẽ ở mức tối thiểu.

Trong sự nghiệp, họ có thể gặp phải xung đột nội bộ trong nhóm; họ nên thận trọng và tránh dính líu vào các tranh chấp.

Về tài chính, thu nhập đều đặn sẽ tốt hơn là lợi nhuận bất ngờ; cần đầu tư một cách khôn ngoan.

Về tình cảm, có nhiều cơ hội cho sự lãng mạn, nhưng chất lượng nên được ưu tiên; người đã kết hôn sẽ có mối quan hệ ổn định.

Về sức khỏe, hãy chú ý đến việc khám sức khỏe định kỳ và nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức.

Những điểm quan trọng để gặp may mắn: Tìm kiếm sự tiến bộ trong khi duy trì sự ổn định, tránh đưa ra quyết định bốc đồng và xử lý các vấn đề quan trọng một cách kín đáo.

Năm 2026, năm Hỏa mạnh, chìa khóa nằm ở "sự ổn định" và "cơ hội". Trong năm Bính Ngọ 2026, Hỏa mạnh sẽ mang đến sự nhiệt tình, cơ hội và những bước đột phá, nhưng cũng dễ dẫn đến sự bốc đồng, cạnh tranh và tiêu dùng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.