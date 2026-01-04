Nhạc sĩ Đoàn Bổng, tác giả ca khúc “Về Hà Tây đi em” đột ngột qua đời

Nhạc sĩ Đoàn Bổng qua đời ở tuổi 83

Trao đổi với Dân Việt, nhà báo Ngô Khiêm (người thân của nhạc sĩ Đoàn Bổng) cho biết ông qua đời vào hồi 5h sáng ngày 4/1/2025 tại nhà riêng ở Hào Nam, Hà Nội: "Trước đó, nhạc sĩ Đoàn Bổng vẫn mạnh khỏe, ngày hôm qua còn gửi cho tôi xem một sáng tác mới của ông. Tuy nhiên, rạng sáng hôm sau, ông ngã trong nhà tắm và không qua khỏi".

Nhạc sĩ Đoàn Bổng có tên khai sinh là Đoàn Chí Bổng. Ông sinh năm 1943 tại Thường Tín, Hà Nội. Năm 1966, ông theo học khoa Sáng tác thuộc Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng. Tới năm 1976, ông chuyển sang công tác tại Ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam và làm việc tại đây cho đến ngày nghỉ hưu.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng. (Ảnh: Ngô Khiêm)

Nhạc sĩ Đoàn Bổng có nhiều sáng tác quen thuộc với công chúng, đặc biệt là về đề tài Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước. Các ca khúc nổi bật của ông có thể kể tới Hát về Người; Từ làng Sen con hát tên Người; Về Hà Tây đi em, Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, Hà Nội những kỷ niệm trong tôi… Bài hát “Bài ca Mặt trận Tổ quốc” của ông được chọn làm bài hát truyền thống của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều người thường gọi là “Mặt trận ca”

Chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ Đoàn Bổng từng cho biết ông luôn gắn bó với nông thôn và hình ảnh những người nông dân chân lấn, tay bùn: “Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hồng ở huyện Thường Tín (Hà Nội). Tuổi thơ tôi gắn bó với dòng sông, với cánh đồng, với các trò chơi dân gian vui nhộn. Năm lên 8 tuổi, tôi chuyển lên sống cùng gia đình trên phố Bạch Mai (Hà Nội). Do quê tôi với trung tâm Hà Nội không xa, tôi về quê thường xuyên và luôn gắn bó với hình ảnh cây đa, bến nước, những người nông dân hăng say lao động”.

Trước khi vào học tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), nhạc sĩ Đoàn Bổng từng làm việc cho một xí nghiệp thủy nông. Cũng bởi vậy, ông có nhiều cảm hứng sáng tạo với sông nước miền quê, đưa những hình ảnh đó vào các tác phẩm một cách sinh động, uyển chuyển.

“Trong ca khúc “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em” tôi viết, hình ảnh của những chàng trai, cô gái nông thôn hiện lên cũng thật thắm đượm, sinh động. Cô gái được tôi ví như dòng sông Đáy hiền hòa, thơ mộng, còn chàng trai được tôi ví như dòng sông Đà dữ dội, thác ghềnh. Họ yêu nhau và cùng hẹn ước xây dựng quê hương nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh” – ông thổ lộ.

Những năm cuối đời, nhạc sĩ Đoàn Bổng vẫn tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc. Ông thường quan niệm, mỗi năm qua đi đó là tuổi của thời gian chứ không phải tuổi của tâm hồn, nhất là với một người sáng tác âm nhạc thì phải giữ nguyên cảm xúc tuổi đôi mươi và không bị chi phối bởi bất cứ điều gì.

Năm 2022, nhạc sĩ Đoàn Bổng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, khẳng định những đóng góp quan trọng của ông cho nền âm nhạc Việt Nam.