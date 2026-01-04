Con số may mắn hôm nay 4/1: Tuất buôn may bán đắt, Hợi yêu đương ngọt ngào, Thìn cạnh tranh khốc liệt

1. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Tý

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Tý: ★★★★

Sự nghiệp: Với sao chiếu mệnh xua tan tà khí và bảo vệ chính nghĩa, vận may của bạn được hỗ trợ bởi cả lực lượng thuận lợi và bất lợi, tạo nên xu hướng phát triển tốt. Vì vậy, nếu bạn chăm chỉ làm việc hôm nay, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành quả.

Tài lộc: Vận may tài chính của bạn rất tốt, thuận lợi cho việc kiếm tiền và lợi nhuận. Bạn có thể tham gia vào một số hoạt động đầu tư và quản lý tài chính.

Tình cảm: Mối quan hệ diễn ra suôn sẻ và cặp đôi rất hòa thuận.

Sức khỏe: Hãy đặc biệt chú ý đến những thay đổi khí hậu và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cảm lạnh.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Tý: 4 và 6

Màu sắc may mắn: Trắng và đen

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8. Màu sắc may mắn: Xanh lam và xanh lá cây

2. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Sửu

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Sửu: ★★★.

Sự nghiệp: Mặc dù bạn có các mối quan hệ tốt với mọi người, nhưng hãy cẩn thận với sự cạnh tranh không lành mạnh và những lời đồn thổi trong ngày hôm nay. Ngoài ra, hãy lưu tâm đến những tổn thất tài chính tiềm tàng và thận trọng với tiền bạc của mình.

Tài lộc: Sao tài lộc không mạnh, dễ bị mất tiền, vì vậy bạn nên chú trọng hơn đến việc cắt giảm chi tiêu.

Tình cảm: Các mối quan hệ nhìn chung ở mức trung bình. Hãy chú trọng hơn đến việc duy trì chúng và cố gắng tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết.

Sức khỏe: Chức năng tỳ vị kém; cần chú ý đến chế độ ăn uống.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Sửu: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và tím

3. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Dần

Chỉ số vận may hàng ngày con giáp tuổi Dần: ★★.

Sự nghiệp: Hôm nay, có điềm báo về hai con hổ đang đánh nhau. Bạn cần thận trọng và có trách nhiệm trong công việc, phòng ngừa có cạnh tranh. Khi tìm kiếm sự hợp tác, bạn cần phải sáng suốt trong việc đánh giá người khác.

Tài lộc: Vận may tài chính của bạn ở mức trung bình. Không nên tìm kiếm sự giàu có thông qua các hình thức hợp tác để tránh bị lừa đảo. Ngoài ra, hãy cẩn trọng với các khoản đầu tư không cần thiết.

Tình cảm: Triển vọng tình cảm của bạn khá yên bình; chỉ cần chú ý một chút đến việc duy trì mối quan hệ của mình.

Sức khỏe: Hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn khi ra ngoài.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lam và xanh lá cây

4. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Mão

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Mão: ★★★★.

Sự nghiệp: Vận may của bạn ổn định, vì vậy hôm nay bạn sẽ có tâm trạng tốt. Đây cũng là một ngày tốt để đàm phán hợp tác và giao tiếp xã hội.

Tài lộc: Bạn may mắn có thu nhập đều đặn, vì vậy đây là thời điểm tốt để tìm kiếm thu nhập thông qua các phương thức hợp pháp. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý đến chi tiêu của mình.

Tình cảm: Khi sao Đào hoa nở rộ, các mối quan hệ sẽ hài hòa, các cặp đôi yêu thương nhau và nhiều người phù hợp có thể đến với bạn.

Sức khỏe: Khỏe mạnh và không lo lắng, với tinh thần và thể chất minh mẫn.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Mão: 1 và 3

Màu sắc may mắn: Xám và xanh lam

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Tỵ: 7 và 8. Màu sắc may mắn: Đỏ và xanh lá cây

5. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Thìn

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Thìn: ★★.

Sự nghiệp: Một ngày cạnh tranh khốc liệt, với vận may thấp và trì trệ. Hãy cẩn trọng với các tranh chấp và cãi vã, và giữ thái độ khiêm nhường trong mọi việc.

Tài lộc: Tình hình tài chính không khả quan, có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ thua lỗ. Vì vậy, không nên tham lam kiếm thêm tiền trong thời điểm hiện tại, cần cẩn thận để tránh thua lỗ.

Tình cảm: Các mối quan hệ không tốt. Tránh nói bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cảm xúc của bạn.

Sức khỏe: Hãy chú ý đến sức khỏe làn da và hệ tiêu hóa.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Thìn: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Vàng và be

6. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Tỵ

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Tỵ: ★★.

Sự nghiệp: Hôm nay, vận may của bạn không được tốt. Hãy cẩn thận để không bị kẻ xấu gài bẫy trong sự nghiệp và công việc, và đề phòng những thông tin xấu từ các âm mưu của người khác. Tốt nhất là nên giữ bình tĩnh và chờ đợi trong mọi việc.

Tài lộc: Vận may tài chính của bạn hôm nay không tốt, và bạn có khả năng bị mất tiền. Hãy cẩn thận bảo vệ tài sản của mình và đừng tham lam những khoản lợi nhuận bất ngờ để tránh bị lừa đảo hoặc bị lợi dụng.

Tình cảm: Hãy cẩn thận với những tranh cãi và bất đồng bằng lời nói không đáng có.

Sức khỏe: Hãy chú ý hơn đến sự an toàn khi lái xe.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Tỵ: 7 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây và đỏ

7. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Ngọ

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Ngọ: ★★★★★.

Sự nghiệp: Với vận may và sự thịnh vượng đang đến với bạn, cùng với sự hỗ trợ của sao tốt, vận may tổng thể của bạn đang dần được cải thiện. Đây là một ngày thuận lợi để tận hưởng sự giàu có và thịnh vượng đã được định sẵn trong vận mệnh của bạn.

Tài lộc: Hôm nay là ngày thuận lợi cho những người tự kinh doanh và đang tìm kiếm sự giàu có và lợi nhuận.

Tình cảm: Mối quan hệ hài hòa và cặp đôi yêu thương nhau.

Sức khỏe: Thể chất và tinh thần khỏe mạnh, không gặp phải các vấn đề về sức khỏe.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Ngọ: 2 và 3

Màu sắc may mắn: Hồng và đỏ

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Ngọ: 2 và 3. Màu sắc may mắn: Hồng và đỏ

8. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Mùi

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Mùi: ★★★.

Sự nghiệp: Mặc dù có những sao chiếu mệnh thuận lợi, bạn cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế. Bạn cần cẩn thận để không bị kẻ xấu gài bẫy và vướng vào những chuyện nhỏ nhặt. Tốt nhất là nên thận trọng trong mọi việc mình làm.

Tài lộc: Vận may ở mức trung bình, thu nhập ổn định. Hôm nay là một ngày tốt để chăm chỉ kiếm tiền.

Tình cảm: Các mối quan hệ hài hòa, các cặp đôi yêu thương nhau, thông tin tích cực thúc đẩy sự gắn kết về mặt cảm xúc và tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp.

Sức khỏe: Các bệnh về đường ruột rất phổ biến; hãy cẩn thận tránh tình trạng thức ăn bị ứ đọng.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Mùi: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Đỏ và be

9. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Thân

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Thân: ★★.

Sự nghiệp: Hôm nay, vận may tổng thể của bạn không ổn định. Vì vậy, cần thận trọng với những tin tức không tốt vì những điều tốt đẹp có thể biến thành điều xấu trong ngày hôm nay, và không nên tìm kiếm cơ hội hay hành động vội vàng.

Tài lộc: Sao tài lộc không mạnh, cho thấy việc tìm kiếm tài lộc sẽ phải đối mặt với nhiều biến động và chi tiêu, vì vậy bạn nên thận trọng trong đầu tư và quản lý tài chính.

Tình cảm: Dễ buôn chuyện và hay tranh cãi.

Sức khỏe: Chú ý đến các vấn đề về hô hấp và thị lực.

Con số may mắn hôm nay4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Thân: 4 và 5

Màu sắc may mắn: Trắng và be

10. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Dậu

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Dậu: ★★★

Sự nghiệp: Hôm nay, bạn cần rất nhiều nỗ lực và công sức để làm việc, nhưng đây cũng là tình huống mà nỗ lực sẽ được đền đáp và sự phát triển sẽ có lợi. Vì vậy, hãy cứ tiếp tục chăm chỉ.

Tài lộc: Thu nhập thường xuyên của bạn khá ổn định. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, bạn chắc chắn sẽ nhận được lợi nhuận và ưu đãi.

Tình cảm: Trung lập về mặt các mối quan hệ; cần cẩn trọng trong việc tránh tranh cãi.

Sức khỏe: Sức khỏe đường hô hấp kém; cần phòng ngừa dị ứng và các bệnh về họng.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Dậu: 5 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và vàng

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7. Màu sắc may mắn: Đỏ và vàng

11. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Tuất

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Tuất: ★★★★★

Sự nghiệp: Với vận may và những ảnh hưởng tích cực từ các vì sao, bạn sẽ có nhiều mối quan hệ và cơ hội hữu ích trong sự nghiệp. Bạn không chỉ có những cơ hội tuyệt vời trong công việc mà còn ở trong trạng thái chắc chắn sẽ thành công.

Tài lộc: Một ngày thuận lợi để thu lợi nhuận trong kinh doanh.

Tình cảm: Mối quan hệ hài hòa và cặp đôi yêu thương nhau.

Sức khỏe: Tỳ vị thường bị tổn hại. Điều quan trọng là phải chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện điều độ.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và vàng

12. Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Hợi

Chỉ số vận may hàng ngày cho con giáp tuổi Hợi: ★★★★★

Sự nghiệp: Với những dấu hiệu tốt lành về sự hài hòa giữa trời đất và tài lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc và tránh lười biếng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành quả.

Tài lộc: Bạn đang có vận may tốt, đặc biệt là về những khoản tiền bất ngờ, đây là thời điểm tốt để kiếm tiền thông qua đầu tư.

Tình cảm: Mối quan hệ hài hòa và cặp đôi yêu thương nhau.

Sức khỏe: Khỏe mạnh và không lo lắng, với tinh thần và thể chất minh mẫn.

Con số may mắn hôm nay 4/1 năm 2026 của con giáp tuổi Hợi: 6 và 9

Màu sắc may mắn: Xám và xanh dương

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.