Chàng trai “cưa đổ” cô giáo bất chấp gia đình phản đối

Câu chuyện tình đầy thử thách của cặp đôi khiến khán giả xúc động.

Trong chương trình “Thuận vợ thuận chồng” với chủ đề “Nợ duyên”, câu chuyện tình đầy thử thách của cặp đôi Thúy Oanh – Minh Hảo khiến khán giả xúc động. Từ mối tình cô trò đến hành trình vượt rào cản gia đình và khó khăn mưu sinh, cả hai đã chứng minh sức mạnh của niềm tin và tình yêu bền chặt.

Minh Hảo kể lại, khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học nhưng liên tiếp trượt chứng chỉ tiếng Anh, anh tìm đến trung tâm học cấp tốc và gặp cô giáo Thúy Oanh. Thấy học trò bị tật ở chân khó khăn trong việc di chuyển, cô chủ động đến tận nhà kèm riêng. Nhờ vậy, anh vượt qua kỳ thi quan trọng.

Sau khi tốt nghiệp, Minh Hảo vẫn giữ liên lạc, thường xuyên cảm ơn và chia sẻ chuyện công việc. Tình cô trò dần chuyển thành tình yêu sau một năm. Anh là mối tình đầu của Thúy Oanh.

Thế nhưng, quyết định kết hôn của họ vấp phải sự phản đối từ phía gia đình cô gái. Mẹ lo con khổ, cho rằng chàng rể khó đủ sức che chở. Họ hàng thậm chí viết thư khuyên Thúy Oanh từ bỏ. Chỉ có em trai cô là người thấu hiểu và ủng hộ. Minh Hảo thừa nhận, anh từng muốn rút lui vì áp lực quá lớn nhưng niềm tin vào bản thân và tình cảm chân thành từ Thúy Oanh giúp anh quyết tâm ở lại.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long phân tích, tình yêu của cặp đôi được nuôi dưỡng bởi sự ngưỡng mộ và thương cảm, hai yếu tố khiến họ dễ dàng cảm thông và gắn kết. Ông nhấn mạnh: “Tất cả đều xuất phát từ chữ duyên – sự kết nối được tạo nên bằng nhận thức, thái độ tích cực và cảm xúc chân thành”.

Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống vợ chồng không ít chật vật. Lương của Minh Hảo mới đi làm chỉ đủ chi tiêu dè sẻn, có khi cả tuần chỉ ăn rau giá rẻ. Nhưng Thúy Oanh luôn giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng chồng và cùng nhau vượt khó. Hiện tại, họ đã có hai con, bé gái lớn 9 tuổi và bé trai út gần 1 tuổi, cùng một trung tâm dạy học nhỏ nhưng ổn định.

Chia sẻ về hạnh phúc hiện tại, Thúy Oanh cho rằng tiền bạc chưa bao giờ là yếu tố quyết định. “Nếu đặt nặng vật chất, tôi đã không đến với anh Hảo”, chị nói. Với họ, sự thẳng thắn, sẻ chia và đồng hành mới là nền tảng giữ cho tình yêu thêm bền chặt.

Khép lại, MC Đình Toàn nhắn nhủ: câu chuyện của Thúy Oanh – Minh Hảo là minh chứng rằng khi tình yêu đủ lớn, con người có thể vượt qua mọi thử thách.