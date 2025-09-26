Vợ bắt chồng dẫn tận nhà tình nhân để khẳng định chủ quyền

Câu chuyện hôn nhân của cặp đôi Tuyết Nhung – Minh Hùng gây chú ý.

Trong chương trình “Thuận vợ thuận chồng” với chủ đề “Dung hòa”, câu chuyện hôn nhân gần 40 năm của cặp đôi Tuyết Nhung – Minh Hùng gây chú ý khi người vợ từng buộc chồng phải đưa đến tận nhà tình nhân để khẳng định chủ quyền và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Chia sẻ tại chương trình, chị Nhung kể rằng cuộc hôn nhân của mình bắt đầu từ tình yêu tuổi trẻ, trải qua nhiều khó khăn mới được gia đình hai bên chấp thuận. Tổ ấm hạnh phúc kéo dài cho đến khi con trai lên 2 tuổi thì chị phát hiện chồng có tình cảm với người khác. Trước lựa chọn giữa ly hôn hoặc đưa vợ đến gặp trực tiếp gia đình cô gái, anh Hùng chấp nhận phương án thứ hai.

Mang theo con trai cùng giấy đăng ký kết hôn và ảnh cưới, chị Nhung đến thẳng nhà tình nhân, đối thoại trực tiếp với cha mẹ cô gái. Chị khẳng định mình và anh Hùng đã là vợ chồng hợp pháp, đề nghị phụ huynh khuyên con gái dừng việc xen vào hạnh phúc người khác. Thái độ cứng rắn và lý lẽ rõ ràng của chị đã khiến cha mẹ cô gái thừa nhận sai, xin lỗi và hứa khuyên răn con.

Anh Hùng thừa nhận khi ấy vừa xấu hổ vừa lo lắng.

Anh Hùng thừa nhận khi ấy vừa xấu hổ vừa lo lắng, nhưng nhờ cách ứng xử bản lĩnh của vợ, anh nhận ra giá trị gia đình và quyết tâm giữ gìn hạnh phúc. Sau sự việc, chị Nhung chọn tha thứ, không nhắc lại lỗi lầm để tiếp tục đồng hành cùng chồng.

Ngoài biến cố hôn nhân, cặp đôi còn trải lòng về chuyện kinh doanh, cách đưa ra quyết định chung trong gia đình và thói quen ứng xử hằng ngày. Họ thẳng thắn thừa nhận điểm chưa hoàn hảo của nhau nhưng chọn dung hòa, nhường nhịn để giữ ấm tổ ấm.

Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An nhấn mạnh giá trị của sự bao dung trong hôn nhân – vượt lên trên tha thứ đơn thuần, giúp vợ chồng duy trì sự gắn bó dài lâu. MC Đình Toàn cũng nhận định, việc cùng nhau nhắc lại cả những biến cố chính là minh chứng cho sự trưởng thành, thấu hiểu và bền chặt của tình yêu.