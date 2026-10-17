Chàng trai bỏ học thành tỷ phú USD nhờ dạy thêm

Ở tuổi 33, Alakh Pandey trở thành tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ sau khi PhysicsWallah - công ty công nghệ giáo dục do anh đồng sáng lập - có màn chào sân chứng khoán vang dội, huy động khoảng 390 triệu USD. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của anh khoảng 1,5 tỷ USD.

Alakh Pandey sinh ra và lớn lên tại bang Uttar Pradesh, trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Cha anh là một nhà thầu tư nhân, còn mẹ là giáo viên, theo Startup Samadhan.

Ngày Pandey còn nhỏ, gia đình gặp khủng hoảng tài chính, khiến cha anh phải bán dần từng phần của ngôi nhà để trang trải chi phí sinh hoạt. Khi đã bán sạch, cả gia đình chuyển đến thuê một căn hộ ở khu ổ chuột.

Trải nghiệm ấy khiến Pandey thấu hiểu tầm quan trọng của tiền bạc. Khi học lớp 6, Pandey bắt đầu dạy kèm cho các bạn cùng lớp và các em khóa dưới. Mỗi ngày, anh đều đặn đi 5 cây số để gia sư, kiếm được 200 rupee/buổi (hơn 2 USD) và tiếp tục cho đến khi tốt nghiệp phổ thông.

Pandey sau đó không vượt qua IIT-JEE - kỳ thi tuyển sinh vào các trường kỹ thuật ở Ấn Độ, nhưng đạt thứ hạng ấn tượng ở Kỳ thi tuyển sinh tổng hợp bang Uttar Pradesh. Anh được nhận vào Viện Kỹ thuật Harcourt Butler ở Kanpur để theo học ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Song, học đến năm thứ ba, Pandey quyết định dừng lại vì nhận ra đây không phải là đam mê thực sự. Năm 2014, anh trở về quê nhà và mở kênh YouTube có tên "Physics Wallah-Alakh Pandey" để chia sẻ các bài giảng Vật lý miễn phí.

Theo Times of India, Pandey có phong cách truyền đạt giản dị và trực diện. Anh kết hợp sự hài hước, các ví dụ gần gũi và thậm chí dùng cả những hình xăm trên người làm công cụ trực quan để giải thích các khái niệm phức tạp.

Phương pháp này giúp Pandey tạo dựng sự kết nối bền chặt với hàng triệu học sinh - nhóm muốn ôn luyện cho các kỳ thi cạnh tranh khốc liệt nhưng không đủ tài chính để vào các lò luyện thi đắt đỏ. Tới nay, kênh này đã thu hút gần 14 triệu người theo dõi.

Năm 2020, Pandey hợp tác với Prateek Boob, người lúc đó đã phát triển một ứng dụng học tập trực tuyến có tên PenPencil. Ý tưởng chung của cả hai rất đơn giản, đó là một nền tảng giáo dục vừa túi tiền, dễ tiếp cận và có khả năng mở rộng trên quy mô lớn.

Thời gian đầu, PhysicsWallah cung cấp các khóa luyện thi vào ngành kỹ thuật và y khoa, kết hợp giữa học trực tuyến và trực tiếp. Sau đó, nền tảng này mở rộng sang chương trình phổ thông và các mảng luyện thi khác.

PhysicsWallah ngày càng phát triển nhờ hai lần gọi vốn tổng cộng 27,6 tỷ rupee (hơn 290 triệu USD) và loạt thương vụ thâu tóm trong giai đoạn 2022-2025. Doanh nghiệp này hiện vận hành hơn 200 kênh YouTube; mở rộng chuỗi trung tâm trực tiếp, đầu tư vào công nghệ lẫn các thương vụ mua bán và sáp nhập.

Alakh Pandey trong những ngày đầu dạy học trên Youtube (trái) và sau khi thành chủ doanh nghiệp. Ảnh: ET Education