Tôn Bằng và Hằng Du Mục: Từ những chuyến đi hạnh phúc đến cuộc ly hôn ồn ào

Từ những chuyến xe rong ruổi đến gia đình được ngưỡng mộ

Hằng Du Mục, tên thật Nguyễn Thị Thái Hằng, được cộng đồng mạng biết đến qua những video chia sẻ cuộc sống du mục đầy thú vị tại Trung Quốc. Năm 2019, Hằng Du Mục kết hôn với Tôn Bằng, một người đàn ông Trung Quốc hơn cô nhiều tuổi và đã có hai con trai riêng là Nhất Dương, Dịch Dương. Hai người sau đó sinh thêm hai con trai chung, tạo nên hình ảnh một mái nhà đông con, đầy yêu thương gắn bó mà nhiều cư dân mạng từng ngưỡng mộ.

Gia đình hạnh phúc một thời của Tôn Bằng, Hằng Du Mục.

Trong thời gian chung sống, vợ chồng Tôn Bằng - Hằng Du Mục từng cùng nhau thực hiện những chuyến đi qua nhiều vùng đất, đặc biệt là vùng Tân Cương. Những thước phim ghi lại cảnh sinh hoạt trên xe nhà di động, phong cảnh hùng vĩ và cuộc sống gia đình đầy tiếng cười của giúp Hằng Du Mục ngày càng được chú ý trên mạng xã hội.

Cũng từ đó mà những phiên livestream bán táo đỏ của hai vợ chồng cô liên tục đắt khách. Tôn Bằng cũng đồng hành với vợ trong công việc, hỗ trợ tìm nguồn hàng và lái xe trong những chuyến đi quay video.

Chuyện tình cảm trở thành tâm điểm tranh cãi

Khi sự nghiệp livestream của Hằng Du Mục ngày càng phát triển, những bất đồng trong cuộc hôn nhân cũng dần xuất hiện trước công chúng. Tôn Bằng nhiều lần đăng tải nội dung trên mạng xã hội, đề cập đến chuyện ghen tuông và bất đồng về tiền bạc. Anh cho rằng mình đã góp công giúp vợ xây dựng sự nghiệp, trong khi vợ lại xem nhẹ những đóng góp của chồng.

Hằng Du Mục và Tôn Bằng ly hôn năm 2024 sau hàng loạt tranh chấp.

Đỉnh điểm ồn ào là tháng 8/2024, Hằng Du Mục công khai thông tin và hình ảnh liên quan đến việc bị chồng bạo hành. Sau đó, hai người hoàn tất thủ tục ly hôn. Hằng Du Mục giành được quyền nuôi hai con chung và hai con riêng của Tôn Bằng cũng lựa chọn gắn bó với cô.

Con riêng của Tôn Bằng cũng ở cùng Hằng Du Mục.

Sau khi đường ai nấy đi, Tôn Bằng đã kết hôn lần nữa, cũng gây dựng sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Những tưởng mọi ồn ào đã chìm lắng thì Hằng Du Mục lại chịu án phạt 2 năm về tội "Lừa dối khách hàng" liên quan đến vụ án kẹo Kera kém chất lượng. Mới đây, Tôn Bằng cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) khởi tố, bắt tạm giam vì cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm táo đỏ.