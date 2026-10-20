Meghan 'bị lợi dụng tên tuổi để quảng bá phim'

Theo tờ Telegraph, những người bạn thân thiết của Nữ công tước xứ Sussex đang tỏ ra rất bức xúc và chỉ trích Netflix. Họ cho rằng nền tảng xem phim trực tuyến này đã sử dụng chiêu trò truyền thông "bẩn" khi cố tình làm rò rỉ thông tin Meghan đàm phán đóng phim The Gentlemen của đạo diễn Guy Ritchie nhằm thu hút sự chú ý của công chúng.

Nguồn tin thân cận Meghan tiết lộ: "Một số người trong êkíp của Meghan cảm thấy cô ấy đã bị lợi dụng để quảng bá cho phần hai, bởi vì họ thừa biết phần này không hay bằng phần một. Đây là chiêu trò marketing lâu đời nhất: đưa kịch bản cho một cái tên lớn đọc, rồi cố tình rò rỉ tin tức rằng 'đang thương thảo', trong khi thực tế mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Toàn bộ vụ việc khiến phía nhà Sussex cảm thấy rất cay đắng. Nhưng rõ ràng Netflix đã đạt được mục đích: lượt xem tăng vọt cùng lượng truyền thông khổng lồ".

Nữ công tước xứ Sussex Meghan. Ảnh: PA

Trước đó, các tin đồn rộ lên rằng Meghan đang đàm phán cho một vai diễn xinh đẹp, sắc sảo trong The Gentlemen với mức thù lao lên tới hơn 1 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, đạo diễn Guy Ritchie đã có phản ứng vô cùng phũ phàng khi được hỏi về khả năng trao vai cho ngôi sao phim Suits. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ khi tên của Meghan được đưa ra, phản ứng đầu tiên của Guy Ritchie chỉ ngắn gọn: "Thật sao?". Và khi được hỏi liệu cô có cơ hội thực sự nào không, câu trả lời dứt khoát của ông là: "Không đời nào".

Nam diễn viên Vinnie Jones - người đóng vai Geoff Seacombe trong phim - cũng từng lên tiếng mỉa mai ý tưởng giao vai cho Meghan là "tệ hại một cách kinh khủng" và khẳng định thương vụ này đã hoàn toàn "chết và bị chôn vùi".

Poster phần hai của 'The Gentlemen'. Ảnh: Netflix

Meghan rút khỏi sự nghiệp diễn xuất kể từ khi rời bộ phim Suits vào năm 2017. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety năm 2022, cô từng khẳng định bản thân không có ý định quay trở lại màn ảnh.

Dù phía Meghan cáo buộc bị "lợi dụng", Netflix đã gặt hái thành công lớn khi phần một của The Gentlemen đạt hơn 75 triệu lượt xem, phần hai ra mắt hôm 3/9 cũng thu về 22 triệu lượt xem chỉ trong ba tuần đầu phát hành. Mới đây, phim cũng xác nhận tài tử Robert Carlyle sẽ gia nhập phần ba, trong khi cái tên Meghan hoàn toàn bị gạch khỏi danh sách.