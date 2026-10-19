Thiệt mạng vì bị cá sấu lôi xuống ao khi đang câu cá

Cảnh sát địa phương và Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã bang Florida cho hay sự việc xảy ra chiều 16/10, khi ông Steve Hamilton, 71 tuổi, đang câu cá ven ao tại khu dân cư Winter Garden.

Theo đài WOFL, lực lượng cứu hộ đến công viên lúc 17h20 (giờ địa phương) sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp 911 và tìm cách giải cứu Hamilton. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những con cá sấu gần đó khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Thi thể Hamilton được tìm thấy dưới nước vài giờ sau đó.

Theo Đại úy Michael Mason thuộc Sở Cảnh sát Winter Garden, con cá sấu tấn công ông Hamilton đã bị tiêu diệt.

"Có rất nhiều cá sấu ở đây. Việc nhìn thấy chúng tại khu vực này không có gì bất thường", Mason nói, khuyến cáo người dân chú ý đến môi trường xung quanh để bảo đảm an toàn. "Con cá sấu trông có vẻ hiền lành, giống hình tượng quen thuộc của bang Florida, nhưng thực chất có thể rất nguy hiểm".

Con cá sấu bị bắt sau vụ tấn công khiến ông Hamilton thiệt mạng. Ảnh: WRKC

Về mặt thống kê, các vụ cá sấu tấn công người rất hiếm. Tuy nhiên, từ năm 1948 đến nay, ít nhất 34 người đã thiệt mạng do cá sấu tại Florida, theo Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã bang. Cơ quan này thống kê các vụ chạm trán với loài bò sát có số lượng ước tính khoảng 1,3 triệu con tại Florida.

Hamilton thiệt mạng chưa đầy 4 tháng sau khi một phụ nữ tên Brittany Clark bị cá sấu dài khoảng 4 m tấn công và giết chết khi đang bơi cùng bạn trai trên sông Econlockhatchee, hạt Seminole, Florida. Kết quả khám nghiệm tử thi công bố hồi tháng 7 cho thấy Clark, 31 tuổi, đã vật lộn để sống sót trước khi tử vong do những vết thương mà con cá sấu gây ra. Con vật sau đó bị bắt khỏi sông và tiêu diệt.