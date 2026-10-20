Ngày 19/10, Chi Pu lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ với Nguyễn Hoàng Việt. "Tôi muốn đính chính tôi và em Việt chưa từng có mối quan hệ tình cảm như những lời đồn đoán trên mạng xã hội. Chúng tôi hợp tác kinh doanh, việc gặp gỡ, làm việc hay xuất hiện cùng nhau trong một số dịp là bình thường", Chi Pu viết.

Chi Pu đính chính chưa từng hẹn hò Hoàng Việt.

Nữ ca sĩ cho biết trước đây chọn im lặng vì nghĩ những thông tin không đúng sự thật sẽ sớm lắng xuống.

Khi câu chuyện được nhắc lại vào dịp Nguyễn Hoàng Việt thông báo tin vui, cô lên tiếng để tránh hiểu lầm.

“Câu chuyện đang bị nhắc đến lúc hai bạn có tin vui, tôi phải làm rõ để mọi chuyện khép lại. Mong mọi người thay vì tiếp tục suy diễn hay so sánh, hãy dành những lời chúc phúc tốt đẹp cho cặp đôi”, Chi Pu viết.

Bên cạnh việc phủ nhận tin đồn tình cảm, nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm về những bình luận so sánh và tỏ ý thương cảm.

Cô cho rằng giá trị của phụ nữ không nên định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh hay việc được ai lựa chọn.

Chi Pu nói cô tự hào về những nỗ lực, sự độc lập và quyền lựa chọn cuộc sống của bản thân. Với cô, tình yêu là sự chia sẻ, giúp cuộc sống của hai người tốt đẹp hơn, không phải thước đo giá trị hay thành công.

Cuối bài viết, nữ ca sĩ đề nghị dừng những thông tin sai sự thật, bình luận thương cảm và so sánh không cần thiết, đồng thời gửi lời chúc hạnh phúc đến Hoàng Việt và bạn gái.

Trước đó, ngày 18/10, Nguyễn Hoàng Việt và bạn gái là họa sĩ Phan Anh Thư công khai hình ảnh cầu hôn. Hoàng Việt sinh năm 1995, là con trai ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Sơn Kim Group. Anh Thư sinh năm 2000, hoạt động trong lĩnh vực hội họa.

Thiếu gia Hoàng Việt vừa cầu hôn bạn gái là họa sĩ Anh Thư.

Tin đồn giữa Chi Pu và Hoàng Việt xuất hiện từ năm 2021. Những hình ảnh dự tiệc, gặp gỡ gia đình và xuất hiện tại cùng sự kiện từng khiến mối quan hệ của hai người được chú ý. Cả hai chưa từng lên tiếng trước những đồn đoán chuyện tình cảm.

Tháng 3/2022, hình ảnh Chi Pu dự tiệc có Hoàng Việt và bố mẹ anh tiếp tục được chia sẻ. Nữ ca sĩ ngồi cạnh Hoàng Việt, chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình. Tháng 3/2023, cả hai tiếp tục xuất hiện, chụp ảnh chung tại một sự kiện.

Chi Pu từng hợp tác với thương hiệu thời trang thuộc hệ sinh thái Sơn Kim, ra mắt dòng sản phẩm riêng vào năm 2023. Đây là một trong những hoạt động kinh doanh công khai giữa nữ ca sĩ và doanh nghiệp của gia đình Hoàng Việt.