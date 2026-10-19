Bi kịch của cô gái tìm thấy gia đình sau 21 năm

Hơn 20 năm qua, ký ức duy nhất của Hu Yuanying, 28 tuổi, về gia đình ruột thịt là chuyến tàu hỏa năm cô 6 tuổi, trước khi bị đưa đến một vùng nông thôn thuộc tỉnh Hà Nam, phía bắc Trung Quốc. Tại nhà bố nuôi, cô thường xuyên bị đánh đập và phải tự lập từ sớm.

Năm 2023, nhờ khoản tiền tích lũy từ công việc quay video, cô sang Thái Lan du học và trở thành nhà sáng tạo nội dung với biệt danh "Em gái đậu phụ", thu hút hơn một triệu người theo dõi. Có cuộc sống ổn định tại nước ngoài, cô vẫn tìm cách trả lời câu hỏi vì sao năm xưa bố mẹ đẻ không đi tìm mình.

Mùa hè năm 2025, cô đăng bức ảnh duy nhất chụp lúc 5-6 tuổi lên mạng xã hội để tìm manh mối. Người dùng mạng dựa vào đường ray, biển số tàu và cây cầu vượt trong ảnh đã xác định địa điểm chụp là ga Bắc Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Tháng 8/2025, sau khi cảnh sát Quảng Châu lấy mẫu xét nghiệm ADN, cô tìm lại được tên khai sinh là Hu Yuanying, đồng thời xác định mẹ ruột là bà Huang cùng các anh chị đang sống tại thành phố Anh Đức, thuộc thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Trước đó, khi còn học cao đẳng tại Quảng Châu, cô từng đến Thanh Viễn thi bằng lái xe, cách nhà mẹ đẻ chưa đầy 100 km mà không hề hay biết.

Bức ảnh của Yuanying khi 5-6 tuổi giúp xác định cô ở ga Bắc Quảng Châu. Ảnh: QQ

Bi kịch phía sau vụ mất tích

Ban đầu, khi trích lục hồ sơ cũ, cảnh sát cho biết cha cô đã qua đời, còn cô được ghi nhận là đưa đi làm con nuôi kèm một tờ giấy nhận nuôi nên vụ án buôn người năm xưa bị đình chỉ. Cho rằng gia đình chủ động bỏ rơi mình, Yuanying từ chối nhận người thân. Sau khi cảnh sát xác minh lại và giải thích tờ giấy nhận nuôi đó là giả, cô mới đồng ý gặp mặt vào ngày 15/8/2025.

Trong ngày đoàn tụ, Yuanying được nghe kể lại biến cố của gia đình hơn 20 năm trước.

Năm 2003, bà Huang và chồng ly hôn, người cha đưa Yuanying cùng em trai về sống với vợ mới. Khoảng một năm sau, nhân lúc chồng đi làm, người mẹ kế giao cô bé cho kẻ lạ đưa đi nơi khác, đồng thời ngụy tạo một tờ giấy cho nhận con nuôi nhằm hợp thức hóa việc đứa trẻ biến mất. Chiều hôm đó về nhà phát hiện mất con, người cha báo cho họ hàng chia nhau đi tìm, nhưng ngay ngày hôm sau ông bị chính người vợ mới thuê sát thủ sát hại.

Bà Huang không biết chữ, làm ruộng và giúp việc để nuôi các con còn lại. Sau khi chồng cũ bị sát hại, bà nhờ người thân tìm con gái theo địa chỉ trên tờ giấy nhận nuôi nhưng không có kết quả vì thông tin đều là giả.

Biết toàn bộ sự việc và hay tin người mẹ kế đang thụ án tù vì tội giết chồng sắp được trả tự do, Yuanying muốn yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố thêm tội buôn bán trẻ em. Cô cho rằng gia đình năm xưa đã không quyết liệt theo đuổi vụ án mất tích của mình.

Do đang ở Thái Lan, cô nhờ người nhà đi thu thập lời khai nhân chứng để chứng minh tờ giấy nhận nuôi năm 2004 là giả mạo, nhưng mẹ và anh trai từ chối vì bận mưu sinh và ngại va chạm pháp lý.

Rạn nứt hậu đoàn tụ

Mâu thuẫn nảy sinh khi Yuanying muốn truy cứu vụ án đến cùng, còn gia đình ở quê chỉ muốn khép lại quá khứ để sống yên ổn. Từng thiếu chỗ dựa từ nhỏ, nữ blogger đưa toàn bộ quá trình tìm người thân và cả những bất đồng nội bộ trong gia đình lên mạng xã hội cho hơn một triệu người theo dõi cùng biết.

Xung đột lên đến đỉnh điểm khi chị cả A Fen nhắn tin cho cô: "Mẹ tôi tuổi đã cao như vậy rồi, em đừng làm mẹ tức giận nữa. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn mẹ được bình an".

Cách dùng từ "mẹ tôi" của chị cả khiến Yuanying phản ứng. "Chị biết rõ 20 năm qua em không có mẹ. Vậy mà chị luôn nhắc rằng đó là mẹ của chị, không phải mẹ của em", cô nhắn lại.

Yuangying trong ngày gặp lại người thân tháng 8/2025. Ảnh: QQ

Yuanying sau đó đăng ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn lên mạng và khóc trong video, khiến nhiều người dùng mạng tràn vào trang cá nhân của A Fen công kích. Lo con gái lớn làm điều dại dột vì áp lực dư luận, bà Huang gọi điện yêu cầu Yuanying dừng việc hướng mũi dùi vào chị gái. Cuộc gọi này khiến cô cho rằng mẹ thiên vị các con ở nhà.

Khoảng cách giữa hai mẹ con càng lớn hơn do rào cản ngôn ngữ: Yuanying không nói được phương ngữ Khách Gia (Hakka), trong khi bà Huang không thạo tiếng phổ thông, mọi cuộc trò chuyện đều phải qua A Fen phiên dịch.

Trước khi xảy ra bất đồng, A Fen là người từng nghỉ học 2 năm lúc nhỏ để trông Yuanying. Chuẩn bị đón em gái về nước lần thứ hai, người chị cả đã mua bộ chăn ga mới, trang trí căn phòng màu hồng với nhiều thú bông và dặn con trai đứng chờ sẵn ở cửa để tạo bất ngờ cho dì.

Tuy nhiên, khi bay về Trung Quốc hồi tháng 5, Yuanying đã chặn số điện thoại của mẹ, rời nhóm trò chuyện gia đình và không về ngôi nhà có căn phòng màu hồng đó. Cô chọn lưu trú một tháng tại nhà chị hai A Yuan - người duy nhất trong gia đình ủng hộ cô theo đuổi vụ kiện. Trong thời gian này, A Yuan đã gác lại công việc để cùng em gái và luật sư đi xác minh các điểm sai lệch trên tờ giấy nhận nuôi năm xưa.

Kết thúc chuyến về nước, mối quan hệ giữa Yuanying và mẹ ruột cùng các anh chị khác vẫn không thể hàn gắn. Trở lại Thái Lan, cô xóa toàn bộ hình ảnh, video về cuộc đoàn tụ trên mạng xã hội và đổi dòng giới thiệu trang cá nhân thành "trẻ mồ côi".

Về phía bà Huang, khi được hỏi về người con gái thất lạc hơn hai thập kỷ, bà lau nước mắt và nói: "Tôi không biết chữ, cả đời chỉ biết làm lụng, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra".