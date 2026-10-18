Góa phụ mang tro cốt chồng đi bộ 2.700km để hoàn thành ước mơ còn dang dở

“Tôi học cách bước đi trong một thế giới không còn chồng mình nữa”, Caitlin MacSeamus (36 tuổi) sinh sống tại New York, Mỹ chia sẻ về quyết định dấn thân vào hành trình đi bộ.

Cô đem theo tro cốt của người chồng để thực hiện ước mơ họ từng cùng nhau ấp ủ chinh phục trọn vẹn tuyến đường mòn Appalachian.

Caitlin bắt đầu hành trình này sau khi chồng cô - Andrew, qua đời vì u não ác tính vào tháng 8/2024. Cô và chồng gặp nhau lần đầu vào tháng 9/2012. Cả hai cùng chung niềm đam mê phiêu lưu.

Nhiều năm trước khi Andrew phát hiện bệnh ung thư, họ đã mơ về một kỳ nghỉ dài hạn, gác lại công việc để cùng nhau chinh phục Appalachian, tuyến đường mòn đi bộ xuyên quốc gia dài 3.500km kéo dài từ bang Georgia đến bang Maine.

Caitlin và chồng có chung ước mơ chinh phục cung đường mòn dài nhất nước Mỹ.

“Chúng tôi đã quyết định rằng khi trả xong các khoản nợ, cả hai sẽ dành ra một năm nghỉ ngơi trước khi sinh con. Chúng tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu vừa đi hết tuyến đường mòn, vừa có thể chào đón một thiên thần nhỏ ngay trên hành trình đó”, Caitlin nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng trong căn nhà ấm áp.

Thế nhưng, mọi kế hoạch thay đổi đột ngột vào mùa thu năm 2021, khi Andrew bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu ngày càng dữ dội. Ban đầu, hai vợ chồng chỉ nghĩ đó là do áp lực công việc, thiếu nước hoặc kiệt sức sau các bài tập thể thao. Nhưng rồi một đêm, Andrew tỉnh giấc trong cơn đau đớn tột cùng.

Sáng hôm sau, Andrew liên hệ với phòng khám của bác sĩ và được chỉ định chụp MRI. Trong quá trình chụp, các bác sĩ phát hiện một khối u trong não anh. Kết quả giải phẫu bệnh khẳng định Andrew mắc u não ác tính. Năm đó, anh mới 34 tuổi.

Anh Andrew tích cực tham gia các thử nghiệm lâm sàng nhưng vẫn không từ bỏ những sở thích cá nhân. Anh mang đàn guitar đến các buổi truyền hóa chất, dán đồ chơi ngộ nghĩnh khắp phòng chờ bệnh viện và tiếp tục tập leo núi nhân tạo. Hai vợ chồng cũng tranh thủ đi du lịch nhiều nơi.

“Anh ấy muốn truyền cảm hứng cho mọi người sau khi đổ bệnh. Anh ấy nhất quyết không chịu đầu hàng số phận”, Caitlin nói.

Tuy nhiên, đến mùa xuân năm 2024, tế bào ung thư của Andrew đã tái phát nhiều lần. Khối u mới phát triển khiến anh không còn cơ hội đáp ứng thêm bất kỳ phương pháp điều trị lâm sàng nào khác. Anh quyết định chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ tại nhà. Andrew qua đời vào ngày 6/8/2024, ở tuổi 37.

Sau mất mát quá lớn, Caitlin vật lộn với cảm giác thôi thúc muốn bỏ chạy khỏi thực tại. Caitlin thấy mình ngày càng nghĩ nhiều hơn về con đường mòn Appalachian. Cuối cùng, cô quyết định lên đường đi bộ chinh phục tuyến đường này, mang theo một phần tro cốt của chồng.

Caitlin mang theo tro cốt của chồng cùng đi bộ để hoàn thành ước mơ.

Ngay khi bắt đầu sải bước về phía bắc từ điểm xuất phát ở Georgia, Caitlin nhận ra rằng nhịp sống đơn giản trên đường mòn lại phù hợp với cô hơn mong đợi. Có những khoảnh khắc cô cảm nhận được Andrew đang ở ngay bên cạnh mình.

Trong suốt chuyến đi, Caitlin liên tục cập nhật hành trình của mình qua ứng dụng để người thân và bạn bè theo dõi. Thế nhưng, khi đi được 2.700km, hành trình của Caitlin đột ngột dừng lại. Cô bị trượt chân trên một mỏm đá và bị gãy cổ tay.

Tại phòng cấp cứu, Caitlin được thông báo rằng cô phải phẫu thuật và mất ít nhất 3 tháng phục hồi chức năng.

Hiện tại, Caitlin hy vọng sẽ quay lại con đường mòn này vào mùa hè năm sau để hoàn thành nốt 800km của những đoạn đường còn lại.