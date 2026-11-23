Bầu trời Mỹ Đình bừng sáng trong đêm tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam”
Tối 22-11, những chùm pháo hoa rực sáng bầu trời Mỹ Đình trong đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” góp phần hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho đêm diễn chính thức ngày 24-11.
Buổi lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tại sân Mỹ Đình tối 22-11.
Những chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời, hòa sắc cùng không khí sôi động của đêm tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam”.
Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời sân vận động Mỹ Đình.
Những sắc pháo lung linh nối tiếp nhau tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng.
Hình ảnh pháo hoa nhìn từ bên ngoài sân vận động Mỹ Đình.
Bầu trời rực sáng trong màn pháo hoa tổng duyệt, mở ra những khoảnh khắc ấn tượng của chương trình nghệ thuật đặc biệt hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).
Những chùm pháo hoa vươn cao, bung nở trên bầu trời Hà Nội đêm 22-11.
Pháo hoa rực rỡ hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn cho khán giả trong đêm diễn chính thức của chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam".
Chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình...